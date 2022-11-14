Коллекция музея быта советских ученых постоянно пополняется

Руководитель Центра сохранения наследия советских ученых Галина Сидорова в музее / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Маршала Новикова, 1 Карта всех событий

В субботу, 12 ноября, в Музее быта советских ученых, который расположен в районе Щукино, прошел день открытых дверей.

Это необычное пространство расположено в одном из жилых домов, построенных в 1948 году для сотрудников Курчатовского института.

Как рассказывает жительница дома и руководитель Центра сохранения наследия советских ученых Галина Сидорова, музей был создан семнадцать лет назад.

— В этих квартирах когда-то жили люди, которые создавали атомный проект СССР, были командой Игоря Курчатова и своими руками построили ядерный щит страны, — поясняет Галина Юрьевна. — Самыми первыми экспонатами музея стали архивы, фотографии, рабочий инструментарий, а также гостиный и столовый гарнитуры из квартиры советского радиохимика, профессора Бориса Курчатова — родного брата Игоря Васильевича Курчатова.

Сегодня в экспозиции музея — более тысячи уникальных вещей, которые использовали легенды советской науки в своей жизни: посуда, книги и журналы, радиолы и коллекция старинных фотоаппаратов, спортивный инвентарь и многое другое. За каждым из предметов — целая история жизни, которую потомки ученых хотят сохранить.

— Радует, что наша коллекция продолжает пополняться, — говорит Галина Сидорова.

К слову, в одном из залов можно увидеть большую продовольственную коллекцию: чай, растворимый кофе в железных банках, трехлитровые банки сока и непочатую бутылку крымского мускатного вина. И это неслучайно. Когда-то здесь располагался известный всем жителям Щукина гастроном № 2. Сотрудники музея воссоздали атмосферу советского магазина, заполнив полки продуктами, которые когда-то покупали и складывали в авоськи москвичи. А на стенах сохранили информационные таблички со стоимостью продуктов и предельными нормами отпуска товаров в одни руки.

СПРАВКА

Музей быта советских ученых «Академгородок» создан в 2005 году по инициативе жителей района Щукино. Сегодня здесь проходят различные познавательные мероприятия и экскурсии для школьников, студентов и жителей Москвы, которые хотят узнать об истории своего района. Записаться на экскурсию можно на официальной страничке музея в соцсетях или по телефону +7 (903) 004-63-86.