Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Коллекция музея быта советских ученых постоянно пополняется

Дженни Самойлова
Город
Коллекция музея быта советских ученых постоянно пополняется
Руководитель Центра сохранения наследия советских ученых Галина Сидорова в музее / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Маршала Новикова, 1 Карта всех событий

В субботу, 12 ноября, в Музее быта советских ученых, который расположен в районе Щукино, прошел день открытых дверей.

Это необычное пространство расположено в одном из жилых домов, построенных в 1948 году для сотрудников Курчатовского института.

Как рассказывает жительница дома и руководитель Центра сохранения наследия советских ученых Галина Сидорова, музей был создан семнадцать лет назад.

— В этих квартирах когда-то жили люди, которые создавали атомный проект СССР, были командой Игоря Курчатова и своими руками построили ядерный щит страны, — поясняет Галина Юрьевна. — Самыми первыми экспонатами музея стали архивы, фотографии, рабочий инструментарий, а также гостиный и столовый гарнитуры из квартиры советского радиохимика, профессора Бориса Курчатова — родного брата Игоря Васильевича Курчатова.

Сегодня в экспозиции музея — более тысячи уникальных вещей, которые использовали легенды советской науки в своей жизни: посуда, книги и журналы, радиолы и коллекция старинных фотоаппаратов, спортивный инвентарь и многое другое. За каждым из предметов — целая история жизни, которую потомки ученых хотят сохранить.

— Радует, что наша коллекция продолжает пополняться, — говорит Галина Сидорова.

К слову, в одном из залов можно увидеть большую продовольственную коллекцию: чай, растворимый кофе в железных банках, трехлитровые банки сока и непочатую бутылку крымского мускатного вина. И это неслучайно. Когда-то здесь располагался известный всем жителям Щукина гастроном № 2. Сотрудники музея воссоздали атмосферу советского магазина, заполнив полки продуктами, которые когда-то покупали и складывали в авоськи москвичи. А на стенах сохранили информационные таблички со стоимостью продуктов и предельными нормами отпуска товаров в одни руки.

СПРАВКА

Музей быта советских ученых «Академгородок» создан в 2005 году по инициативе жителей района Щукино. Сегодня здесь проходят различные познавательные мероприятия и экскурсии для школьников, студентов и жителей Москвы, которые хотят узнать об истории своего района. Записаться на экскурсию можно на официальной страничке музея в соцсетях или по телефону +7 (903) 004-63-86.

Район Щукино Экспонат История Ученые
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте