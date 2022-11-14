Обновленный кинотеатр готовится встретить зрителей

Жительница столичного района Новогиреево Марина Якушкина с нетерпением ждет открытия нового центра притяжения «Место встречи Киргизия». Многофункциональный комплекс создали на месте советского кинотеатра / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

На Зеленом проспекте в районе Новогиреево ввели в эксплуатацию общественный центр «Место встречи Киргизия». «Вечерняя Москва» узнала, какие новшества ждут местных жителей.

В свое время кинотеатр «Киргизия», построенный в 1972 году, был одним из крупнейших столичных кинозалов. В разные годы здесь проходили Московский международный кинофестиваль, недели фильмов зарубежных стран и другие крупные мероприятия. Спустя 30 лет кинотеатр пришел в упадок, позже там организовали казино и кафе.

— Но все никак не могло прижиться. Здание обветшало, было непривлекательным. Даже заходить не хотелось, — вспоминает житель Новогиреева Константин Канков.

Изменить ситуацию решил инвестор, еще восемь лет назад выкупивший 39 столичных кинотеатров для последующей их реконструкции. Одним из них стала как раз та самая «Киргизия». Теперь на востоке столицы готовится к открытию многофункциональный общественный центр. Чтобы сохранить память об историческом названии кинотеатра, современный комплекс получил название «Место встречи Киргизия».

Как рассказал руководитель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, на данный момент необходимая разрешительная документация выдана, и застройщик может готовиться к открытию объекта для москвичей.

В компании-инвесторе рассказали «ВМ», что сейчас идет активный подбор арендаторов. Расположиться они смогут в четырехэтажном здании, площадь которого увеличилась до 27,8 тысячи квадратных метров. В компании добавили, что внутреннюю отделку помещений и монтаж технологического оборудования выполнят арендаторы. В конце ноября место встречи в Новогирееве сможет встретить первых гостей.

— В обновленной «Киргизии» откроется кинокомплекс с шестью залами, оборудованными современными экранами и аудиосистемами, появятся торговые галереи и зоны отдыха, фудкорт, кофейни и кафетерии, — отметил Игорь Войстратенко. — Для удобства посетителей возведена подземная парковка. В теплое время года на крыше планируется открыть зеленую террасу с шезлонгами для проведения различных мероприятий.

В здании оборудованы комнаты матери и ребенка, установлены эскалаторы и лифты. Прилегающая территория благоустроена, для автомобилей посетителей также доступна наземная парковка.

Кроме увеличения объема здания, кинотеатр «Киргизия» получил современное техническое наполнение, в том числе новые системы видеонаблюдения, пожаротушения и оповещения о чрезвычайных ситуациях. Все помещения будут доступны для людей с ограниченными физическими возможностями.

— Комитет совместно с подведомственным Центром экспертиз проводил инспекционные проверки на всех этапах строительства, — добавил Игорь Войстратенко. — Особое внимание уделялось качеству монтажа конструкций и применяемых материалов.

Все работы выполнены в соответствии с утвержденным проектом.

Напомним, что летом текущего года утвержден пакет мер по поддержке кинотеатров и кинокомпаний.

— Программа редевелопмента московских кинотеатров стартовала весной 2017 года, когда были выданы разрешения на строительство первых объектов. На данный момент открыто уже 11 многофункциональных общественных центров в различных районах Москвы, — напомнили в Мосгосстройнадзоре.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Григорий Печерский, управляющий партнер компании-инвестора:

— «Место встречи Киргизия» расположен прямо у выхода из метро «Новогиреево». Новое место встречи предложит людям альтернативу существующим заведениям общепита — целый этаж районного центра займет зона ресторанов. В Новогирееве, на наш взгляд, пока не хватает досуговых и развлекательных опций, поэтому «Киргизия» с ее кинозалами, секциями для детей станет центром притяжения для местных жителей.