Метро в ритме джаза: музыкальный проект подземки стартует с декабря

Антонина Синицина музицирует на территории Московского метрополитена. Мелодии, сыгранные на балалайках, дудках, скрипках, гитарах и других инструментах, подарят пассажирам положительные эмоции / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В первый день зимы, 1 декабря, стартует юбилейный сезон «Музыки в метро». Проект отметит значимую дату — в пятый раз участники представят пассажирам свое творчество. «Вечерняя Москва» узнала, какой репертуар хотели бы сыграть музыканты в новом сезоне.

Заявок на этот раз оказалось так много, что прослушивания коллективов шли пять дней. В день жюри оценивало сотню выступлений.

— Приветствую абсолютно все жанры и стили в метро, если это талантливо, оригинально и профессионально, — говорит о предстоящем музыкальном разнообразии подземных концертов начальник отдела по связям с общественностью Московского международного Дома музыки, одна из членов жюри Елена Чишковская.

По ее словам, проект «Музыка в метро» поднимает настроение пассажирам, заставляет их отвлечься от суеты и обратиться к прекрасному — музыке. А для музыкантов это отличная возможность проявить себя, несмотря на самую разную аудиторию.

— Многие из них, как мы увидели из присланных заявок, уже состоялись в своей профессии — у них есть эфиры на центральных каналах и радиостанциях, есть концерты в залах, но выход в метро, тем не менее, интересен, — продолжает она.

Сами музыканты тоже за разнообразие музыкальных жанров. К примеру, Эльмира Хечикян сыграла на скрипке музыку из заставки. Начались ремонтно-восстановительные работы на перегоне между станциями метро «Царицыно» и «Кантемировская». Бригады и спецтехника заняты на земляных работах и ограждении площадки. В районе закрытых станций организованы автобусные маршруты. Тем временем к мультфильму «Ну, погоди!». В ее репертуаре все — от джаза до кавер-версий известных композиций из кинолент.

А один из коллективов решил поразить жюри ирландскими мотивами. Участник группы Юрий Посыпанов считает, что народные мелодии — отличная музыка для веселья. Самое то после затянувшихся трудовых будней.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, участники программы после отбора смогут музицировать в метро в течение всего следующего года.

Услышать музыку можно на 26 площадках Московского метрополитена. Чтобы не создавать заторов, в час пик артисты не выступают. По будням их можно послушать с 10 до 17 и с 20 до 22 часов. В выходные дни музыканты работают с 10 и до 22 часов.

Партнером проекта выступает Московский международный Дом музыки. Победители отбора получат возможность выступить не только в метро, но и на знаменитой сцене. Замдиректора по концертной деятельности Московского международного Дома музыки Евгений Черников отмечает, что выступить на сцене смогут самые яркие звезды этого проекта.

КСТАТИ

Контроль за соблюдением общественного порядка в местах выступлений и правил пользования осуществляется сотрудниками Службы безопасности Московского метрополитена.

ЦИФРА

20 выступлений в день проходят на станциях метрополитена. Музыканты могут найти «своего слушателя».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Места для выступлений в метро выбраны с учетом соблюдения правил безопасности — они просматриваются с камер видеонаблюдения, не мешают проходу пассажиров.