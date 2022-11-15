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Качество обучения является основным критерием оценки

Алексей Хорошилов
Город
Качество обучения является основным критерием оценки
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы / Максим Денисов

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. 15 ноября депутаты Мосгордумы обсудили изменения в рейтинге вклада школ в качественное образование.

В Департаменте образования и науки Москвы отмечают, что рейтинг вклада школ в качественное образование изначально был акцентирован на высокие результаты. Рейтинг настраивает школы на развитие ребенка по самым разным направлениям. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента образования и науки Александр Молотков подчеркнул, что в этом году акцент сделан на работу школ с учащимися пятых–девятых классов и с теми ребятами, которые показывают не самые высокие результаты.

— Это позволит создать серьезную базу, чтобы у ребят было успешное обучение в старших классах, успешная сдача ЕГЭ и была выстроена дальнейшая профессиональная и образовательная траектория, — отметил Александр Молотков на заседании комиссии Мосгордумы по образованию.

Рейтинг задуман его разработчиками как инструмент развития каждой школы. Его базовые принципы не меняются от года к году, но смещаются акценты.

— Задача рейтинга — ориентировать школу на работу с каждым ребенком. Каждый ребенок может повысить школьные баллы, и, напротив, снизить баллы отдельный ребенок своей одной неудачей не может, — рассказал научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Главный параметр, который дает более половины баллов, — это качественное массовое образование: ЕГЭ, ОГЭ и независимые диагностики.

— В этом году мы не даем дополнительные баллы за 280–300 баллов по сумме трех экзаменов. Мы не учитываем в рейтинге 160 по сумме трех предметов, потому что с таким баллом ни в один московский вуз не поступишь, и школа должна ориентировать ребенка минимум на 190, — отметил Иван Ященко.

Он также подчеркнул, что если ребенок окончил 11-й класс не в той же школе, что и девятый, то баллы, которые он набрал на ЕГЭ, разделятся пропорционально его результатам ОГЭ. То есть если в девятом классе у ребенка были пятерки, то больше баллов достанется школе, которая готовила его девять лет. Если результат ОГЭ был низким, то больше баллов получит предуниверсарий.

— Есть дети, перед которыми не стоит задача сдавать три экзамена. С этого года мы добавили баллы за один и два экзамена. Например, ребенок собирается идти в училище или в творческий вуз. Мы даем за это баллы. Школы не должны тянуть ребят искусственно на три экзамена, — пояснил Ященко.

Депутата Мосгордумы Марию Киселеву отдельно заинтересовал вопрос учащихся, демонстрирующих спортивные достижения. Ребята-спортсмены зачастую пропускают много уроков, и, если они при этом демонстрируют неплохие результаты по общеобразовательным предметам, это также должно учитываться в рейтинге.

По словам Ивана Ященко, такая система оценки сегодня прорабатывается. То, что человек стал мастером спорта, — это, безусловно, достижение, но заслуга принадлежит ребенку и спортивной организации. Однако такие дети могут иметь повышающие коэффициенты за успешно сданные ЕГЭ или ОГЭ, потому что в этом заслуга как раз учителей общеобразовательной школы. Это значит, что учитель уделял пристальное внимание такому ребенку, возможно, работал с ним индивидуально.

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