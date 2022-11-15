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Жители старшего возраста открывают клубы по интересам

Марьяна Шевцова

Сюжет: 

Московское долголетие
Город
Жители старшего возраста открывают клубы по интересам
Руководитель клуба по нейрографике центра московского долголетия «Жулебино» Ирина Баранова (слева) объясняет Евгении Макеевой, как правильно делать нейрографические рисунки / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Жулебинский бульвар, 40к1 Карта всех событий

Ежедневно центры московского долголетия посещают более пяти тысяч людей старшего возраста. 15 ноября в центре «Жулебино» прошло занятие клуба по нейрографике.

В этом году значительно вырос интерес москвичей к клубным пространствам. Их стало больше, и, кроме того, там открылось огромное количество интересных направлений деятельности.

— Центры московского долголетия продолжают завоевывать любовь горожан старшего возраста. В наших центрах действительно царит особая, теплая, можно сказать, семейная атмосфера. Здесь каждый может выбрать себе занятие по душе. Мы осознаем большое значение общения для пожилых людей, видим их желание развиваться и самореализоваться, поэтому стараемся всячески поддерживать инициативы наших активистов, — рассказала руководитель сети клубных пространств «Центры московского долголетия» Елена Громова.

Формат таких центров особенный. Здесь каждый посетитель может самостоятельно организовывать свой досуг, открывать клубы по увлечениям, знакомиться и находить новых друзей.

— В центрах действует порядка 50 направлений клубной деятельности: спортивные, танцевальные, музыкальные, литературные, интеллектуальные и другие, — уточнили в Департаменте труда и соцзащиты населения Москвы. — Всего же организовано порядка 2,6 тысячи клубов. Более тысячи из них направлено на популяризацию ценностей здорового образа жизни.

Есть и необычные занятия. Так, в центре московского долголетия «Жулебино» проводятся занятия по нейрографике. Ведет их москвичка Ирина Баранова.

— Однажды я случайно попала на занятие по нейрографике. Поначалу мне казалось, что люди рисуют какую-то бессмыслицу, но, оказалось, все совершенно не так. Я обучилась этой методике и теперь делюсь ею с другими людьми, — рассказала она.

По словам Ирины Анатольевны, нейрографика — это не просто каракули, а плавные витиеватые линии, которые не повторяются.

— Смысл в том, чтобы гармонизировать наше подсознание, психику. Линии повторяют движения нашей мозговой системы, — уточнила руководитель клуба.

Ирина Баранова добавила, что каждому рисунку нужно задать определенную тему, над которой человек будет думать на протяжении всего процесса.

— Один из самых популярных запросов — это рисунки по здоровью. У каждого из нас, особенно людей старшего возраста, есть заболевания. Нейрографика помогает людям справиться с ними, — отметила она, пояснив, что рисунки, конечно, не излечивают людей, но помогают им найти решение своих проблем. — Например, человек находит другого врача, который помогает ему.

Евгения Макеева пришла на занятие по нейрографике впервые. И поначалу ей тоже все показалось странным.

— Но очень интересно разобраться, — поделилась она. — Особенно хочется услышать свое подсознание.

В центр московского долголетия Евгения Васильевна ходит еще на уроки живописи.

— Сегодня как раз было занятие, и я попробовала рисовать на темном фоне. Получилось даже очень симпатично, — рассказала пенсионерка.

В ближайшем будущем она хочет пойти еще в театральный клуб, выступать на сцене. Ее всегда тянуло к творчеству, но работа не оставляла времени заниматься тем, что нравится. Теперь, на пенсии, такая возможность есть.

СПРАВКА

Центры московского долголетия открыты в каждом округе столицы. Сейчас их 52, к концу года будет 71. Центры удобно расположены, находятся в шаговой доступности от остановок общественного транспорта. Для жителей отдаленных районов работают бесплатные автобусы «Маршрут к долголетию», которые доставляют их в клубы для старшего поколения.

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