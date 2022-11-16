Без лишних проволочек: как в Москве повышают доступность социальной помощи в больницах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

До конца года во всех столичных больницах появятся новые специалисты — социальные координаторы. Сегодня они уже работают в 17 стационарах. С одной стороны, соцкоординаторы выявляют пациентов, которым может потребоваться социальная помощь — от поиска близких до организации визитов социальных работников на дому после выписки. С другой — помогают врачам, снимая с них решение таких ситуаций, чтобы те могли сосредоточиться на лечении.

Социальные координаторы помогают пациентам в решении бытовых вопросов, справиться с тревогой, оказывают моральную поддержку или организуют консультацию психолога. Отдельное направление — работа с пожилыми и людьми с инвалидностью. Соцкоординаторы информируют их о видах социальной помощи, которой они могут воспользоваться в Москве, и помогают обратиться в соответствующие службы, если о них некому позаботиться.

Например, пожилые люди после сложных операций, инсульта или инфаркта, протезирования могут нуждаться в профессиональном уходе или помощи соцработника. Таким пациентам требуется длительное время на восстановление и всяческая поддержка, без которой они не справятся. Тогда социальные координаторы при согласии пациента направляют заявку в Координационный центр по вопросам стационарного социального обслуживания в городе Москве, который работает как сервис «одного окна» для москвичей, нуждающихся в профессиональном уходе.

Эксперты центра консультируют москвичей о необходимых документах для оформления путевки, рассказывают о порядке действий при переезде в дома-интернаты, их отличительных особенностях, сообщают статус рассмотрения пакета документов. Координационный центр — связующее звено между заявителем и организациями соцобслуживания.

Александра Черкассова, руководитель Координационного центра по вопросам стационарного социального обслуживания / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— С запуском службы социальных координаторов в столичных больницах мы рассмотрели около 200 запросов на стационарное социальное обслуживание москвичей, которые после выписки нуждались бы в профессиональном круглосуточном уходе. Не дожидаясь выписки домой, они прошли функциональную диагностику своих навыков для определения индивидуальной потребности в социальном обслуживании.

К таким пациентам приезжали социальные инспекторы соцзащиты. По результатам диагностики мы предлагаем помощь на дому или в доме-интернате, — рассказала Александра Черкассова, руководитель Координационного центра по вопросам стационарного социального обслуживания в городе Москве.

Размещение в доме-интернате становится выходом, если о пожилых людях некому позаботиться, либо ухаживающий член семьи сам имеет ограничения по здоровью.

Екатерина Фролова, эксперт Координационного центра по вопросам стационарного социального обслуживания / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— К нам поступила заявка на путевку в дом-интернат от социального координатора из ГКБ имени С.С. Юдина. Пациент - пожилой мужчина с инвалидностью 2 группы, немобильный. Мы помогли ему с оформлением пакета документов, связались с больницей для прохождения врачебной комиссии — прямо в стационаре. Социальные координаторы выяснили, что за ним ухаживала 82-летняя мама, которая недавно сломала шейку бедра и сама была госпитализирована в другую больницу.

Конечно, после такой серьезной травмы пожилая женщина ухаживать за сыном больше не смогла, а оплатить сиделку семье не под силу. Мы помогли мужчине оформить путевку в геронтологический центр, и рассказали его маме о надомной форме соцобслуживания. Теперь она также получает социальную помощь в надомной форме, к ней приходят социальные работники, — рассказывает эксперт Координационного центра по вопросам стационарного социального обслуживания Екатерина Фролова.

Получить консультацию по стационарному социальному обслуживанию в городе Москве можно по круглосуточному телефону: 8 (495) 276-11-55. Обращения также принимаются по электронной почте: Socialdom@mos.ru.

В Москве работает 26 социальных домов и геронтологических центров. Адреса и другая информация городских домов-интернатов для взрослых опубликованы на сайте Департамента труда и соцзащиты в разделе «Стационарные учреждения». В каждом учреждении есть медицинский блок, психологическая и социальная служба. С проживающими проводится работа по повышению коммуникативного потенциала, социализации и абилитации.