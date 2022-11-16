Владислав Овчинский: Система «Автокондуктор» поможет наладить работу общественного транспорта

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

Столичный производитель идентификаторов для транспортной отрасли совместно с рязанским партнером создал систему «Автокондуктор» для автоматизации мониторинга работы общественного транспорта. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Автокондуктор» разработан при участии ведущих отечественных перевозчиков и учитывает основные требования регуляторов. Решение успешно прошло тестирование в 12 регионах России и теперь передано для коммерческой эксплуатации. До конца года планируется запустить пилотные проекты еще в 10 субъектах страны.

— Система поможет перевозчикам повысить эффективность работы и увеличить прибыль. «Автокондуктор» создан на базе отечественного программно-аппаратного комплекса на основе нейросети. Он собирает информацию, которая позволит в автоматическом режиме отслеживать и корректировать интервалы движения транспортных средств, оценивать степень их загруженности, формировать отчеты о количестве перевезенных пассажиров и выручке, — рассказал Владислав Овчинский.

Помимо этого, аппаратно-программный комплекс анализирует расход топлива и техническое состояние транспортного средства.

— Мы понимаем проблемы, с которыми сталкивается отрасль общественного транспорта, и стремимся предоставлять партнерам прогрессивные инструменты для автоматизации важных процессов. «Автокондуктор» может работать, как самостоятельно, так и интегрироваться с информационными системами перевозчика, что позволяет более оперативно контролировать работу общественного транспорта, — отметил директор департамента корпоративных и проектных продаж ISBC Александр Якичев.