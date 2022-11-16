Всегда хорошая погода и сухие ноги — мечты пассажиров сбываются

Столичный ТПУ «Петровско-Разумовская» станет одним из самых крупных транспортно-пересадочных узлов в Европе / Фото: Stroi.mos.ru

Строительство транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) позволит воедино связать инфраструктуру и по-новому организовать городское пространство.

Для перемещения по городу важно не только построить метро и дороги, реконструировать железнодорожную инфраструктуру, но и связать все это в единый транспортный узел, что позволит пассажирам совершать пересадку с максимальным комфортом.

— ТПУ — это транспортные хабы современного мегаполиса, основная функция которых состоит в создании условий для быстрого и комфортного перемещения с одного вида транспорта на другой по принципу «сухие ноги», равномерном распределении нагрузки между различными видами транспорта, — ранее отмечал глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Сегодня в Москве идет строительство порядка 20 ТПУ. В этом году на завершающей стадии строительства находятся 9 объектов, а до 2024 года запланировано строительство еще 36 ТПУ.

Каждый ТПУ уникален и проектируется с учетом потребностей жителей близлежащих районов. Обычно в состав ТПУ входят автовокзалы, здания конечных станций городского транспорта, разворотные площадки, павильоны для наземного транспорта и парковки, пешеходные переходы. Вместе с тем ТПУ позволяют по-новому организовать городское пространство с благоустроенной территорией и разнообразной инфраструктурой. Горожане здесь смогут совершить покупки, воспользоваться разными видами услуг. Одним из самых крупных транспортно-пересадочных узлов в Европе с пассажиропотоком до полумиллиона человек в сутки станет ТПУ «Петровско-Разумовская».

Транспортный хаб объединит Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро, две линии Московских центральных диаметров — МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-3 «Ленинградско-Казанский», а также пассажирскую инфраструктуру вокзальной части высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Санкт-Петербург».

В состав ТПУ войдут два пассажирских терминала МЦД-1, МЦД-3, пешеходная галерея через железнодорожные пути МЦД-1 до улицы Комдива Орлова. Также обустроят надземную пешеходную галерею с выходом к станции метрополитена «Петровско-Разумовская» на Дмитровском шоссе. Работы планируется завершить до конца 2024 года.