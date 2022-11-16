Новые путепроводы улучшат транспортные связи между районами

Вид на строительство МЦД-4 и Северный дублер Кутузовского проспекта у Москвы-Сити / Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Формирование удобных поперечных связей между районами с помощью путепроводов — важное направление развития дорожной инфраструктуры столицы.

Всего в столице с 2011 по 2022 год построено 22 путепровода. В ближайшие пять лет Департаментом строительства планируется построить и реконструировать еще шестнадцать. В настоящее время ведется строительство (реконструкция) семи путепроводов, в проектировании — девять и еще по двум ведется разработка строительной документации.

Например, два района — Дорогомиловский и Филевский парк на западе Москвы — соединит путепровод на улице Барклая через пути первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). В связи с его аварийным состоянием, необходимостью капитальной реконструкции для обеспечения безопасного движения транспорта и для обеспечения возможности пропуска транспорта по основному ходу строящегося Северного дублера Кутузовского проспекта было предусмотрено увеличение длины путепровода с 39 до 205 метров.

— Ведется строительство несущих конструкций проезжей части путепровода, — отмечает глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Реконструкция путепровода позволит обеспечить комфортное и безопасное движение транспорта не только через железнодорожные пути, но и над строящимся Северным дублером Кутузовского проспекта. Прямая транспортная связь между улицей Большой Филевской и Кутузовским проспектом позволит оптимально перераспределить транспортные потоки как в сторону центра, так и в сторону области, исключив необходимость объезда через ряд прилегающих районных улиц. Кроме этого, в рамках проекта будут построены два подземных пешеходных перехода в районе улицы Барклая, домов № 9 и № 5, корпус 2.

Еще один путепровод, который реконструируют на западе столицы в рамках строительства Северного дублера Кутузовского проспекта, — Старо-Рублевский, протяженностью 80 метров. Движение по нему будет однополосным в каждом направлении.

— В настоящее время осуществляется сборка пролетного строения путепровода через Северный дублер Кутузовского проспекта и направленного съезда с Рублевского шоссе на дублер. Ведутся работы по реконструкции существующего путепровода через МЦД-1. Кроме этого, идет разработка проекта соединения улиц Ивана Франко и Герасима Курина, — говорит Рафик Загрутдинов.

Помимо реконструкции путепровода, здесь предстоит построить 4 километра дорог, 2 новых путепровода в районах примыкания к улице Герасима Курина и к Кутузовскому проспекту, а также эстакаду-съезд на Северный дублер со стороны Кутузовского проспекта в сторону МКАД. Таким образом, между улицами Ивана Франко и Герасима Курина появится прямая транспортная связь, будет модернизирован участок Рублевского шоссе в районе примыкания к железнодорожным путям МЦД-1 и Кутузовскому проспекту за счет строительства новых и реконструкции существующего путепроводов, будет обеспечен беспрепятственный пропуск основного хода Северного дублера Кутузовского проспекта и организован съезд со стороны Кутузовского проспекта на СДКП в сторону области.

СПРАВКА

С октября 2022-го по 2026 год в городе планируется построить около 50 подземных и наземных пешеходных переходов. Сейчас возводят 4 пешеходных перехода через пути МЦД на Дмитровском шоссе, на пересечении улиц Полоцкой и Гвардейской, а также на Лермонтовском проспекте.