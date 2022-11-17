В геронтологическом центре заботятся о ветеранах сцены более 100 лет

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Филиал «Дом ветеранов сцены им. А.А. Яблочкиной» Геронтологического центра «Восточный» отметил 115-летний юбилей. Именитые деятели культуры получают здесь качественный уход и реализуют творческие идеи.

В России всего два уникальных учреждения, где проживают ветераны сцены — в Москве и Санкт-Петербурге.

Слова поздравления сотрудникам и жителям столичного учреждения направил руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак:

— Вам выпала честь ежедневно заботиться о выдающихся соотечественниках, которые внесли неоценимый вклад в развитие культурной среды нашей страны. Именно здесь они могут не только рассчитывать на профессиональный уход, но и получить возможность поддержки своих творческих идей, которые не иссякают в сердцах наших ветеранов. Каждому хочется пожелать крепкого здоровья.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Поддерживать физическое и ментальное здоровье жителям помогают опытные врачи и психологи. Многие сотрудники работают в Доме ветеранов сцены длительное время. Татьяна Явникова трудоустроилась 13 лет назад. Желание помогать людям в семейных традициях. Мама и сестра девушки работают врачами, и она также хотела делать добро.

— Очень люблю театр, и побыть в одном месте с людьми, которые причастны к искусству, для меня — высшая награда. У них креативное мышление, они открыты новому и позитивно смотрят на жизнь. Многому учусь у них, и рада, что могу быть полезной для них, — поделилась Татьяна Явникова.

Жители Дома ветеранов сцены посвятили свою жизнь творчеству, но даже после завершения карьеры у них остается интерес к ремеслу. В учреждении проходят лекции по киноискусству, литературные и музыкальные вечера, встречи с известными деятелями культуры. Большинство мероприятий жители организовывают сами. Такая форма досуга позволяет людям старшего поколения сохранить память и умственную активность. Погружаясь в творчество, пожилые люди забывают про недуги и неприятные ситуации, ярко проживают каждый новый день.

— Представителям культуры важно поддерживать творческую энергию после выхода на пенсию и проявлять активность, чтобы сохранить ощущение причастности к профессиональному сообществу. Участие в культурных мероприятиях помогает им поддержать интерес к жизни, позитивно отражается на эмоциональном состоянии, — отметил Егор Овчинников, психолог центра.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Людмила Петровна Голубина, проживающая в учреждении, увлеклась творчеством еще в детстве. В военные годы ее мать работала в госпиталях, куда брала с собой дочь. Маленькая Люда вставала на стул и читала стихи пациентам. В школе участвовала в самодеятельности, затем окончила училище и консерваторию. Людмила Петровна работала в музыкальных театрах Свердловска, Баку и Москвы. Она с большим удовольствием принимает участие в культурной жизни дома ветеранов.

— Несмотря на то, что года идут, душа у творческих людей остается молодой. Еще хочется выступать, дарить зрителям приятные эмоции, встречаться со старыми друзьями и заводить новых. Горжусь тем, что в 82 года имею возможность быть в кругу единомышленников и продолжать творческую жизнь, — поделилась Людмила Петровна.

II Московский фестиваль ветеранов сцены

Сотрудники учреждения понимают необходимость творческой реализации жителей и поддерживают их инициативы. Когда проживающие предложили провести Московский фестиваль ветеранов сцены накануне юбилея учреждения, идея сразу нашла положительный отклик у руководства. Впервые фестиваль прошел в 2019 году. В этом году на мероприятии собрались артисты из ведущих театральных организаций столицы и других регионов. Поздравить с юбилеем Дома ветеранов сцены им. А.А. Яблочкиной жителей и сотрудников приехали друзья из Санкт-Петербурга из Дома ветеранов сцены им. М.Г. Савиной.

— Внимание к творчеству наших ветеранов бесценно. Оно лучше всего помогает сохранить блеск в их глазах, становится для них источником вдохновения и, без сомнения, является основой для активного творческого долголетия, — отметил Андрей Сучков, заместитель директора центра.

В числе тех, кто стоит у истоков проведения первого фестиваля — Галина Михайловна Дмитриева.

— Когда закончила карьеру и заселилась в центр, мне очень не хватало сцены. Начала участвовать в творческой жизни учреждения, вести мероприятия. Ведь сцена для меня, как и для других творческих людей, как продолжение жизни. А аплодисменты прибавляют сто лет жизни, — улыбается Галина Михайловна.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Поздравляем жителей и сотрудников Дома ветеранов сцены с юбилеем! Желаем успехов и новых творческих проектов!

В Москве работают 8 геронтологических центров, в которых сотрудники обеспечивают качественный уход и помощь проживающим. Творчество в социальных учреждениях является одним из средств реабилитации и поддержания когнитивных навыков пожилых людей.

Получить консультацию по вопросам получения путевки в соцучреждение можно круглосуточно по телефону: 8 (495) 276-11-55. Обращения также принимаются по электронной почте: Socialdom@mos.ru.