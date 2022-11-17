Награды нашли умников: в столице поздравили лидеров этноолимпиады

Студентка из Оренбурга Анастасия Емельянова с дипломом, врученным ей за успехи в этноолимпиаде / Фото: Наталья Феоктистова/Вечерняя Москва

В этом году более двух тысяч российских студентов приняли участие в Московской этнографической олимпиаде. Победители проекта приехали в столицу на церемонию награждения.

Студенты из десяти регионов России, держа в руках заслуженные дипломы победителей, знакомятся и делятся эмоциями друг с другом. Как признается Анна Астапова, студентка Воронежского государственного университета, заработавшая 59 баллов из 60 возможных, все вопросы были интересными.

— Я люблю историю, и поэтому мне легко было ответить, что самый первый русский общедоступный театр открылся в Ярославле, — рассказывает она. — А вот чтобы ответить, на каком из снимков кокошник украшен речным жемчугом, пришлось догадаться, что речной жемчуг мельче.

Вопросы олимпиады ежегодно обновляются, а разрабатывает их специальная комиссия.

— Этноолимпиада — это прежде всего просветительский проект, он призван пробуждать интерес к этнографии у студентов, — отмечает руководитель центра «Этносфера» Елена Омельченко. — В задания мы включаем вопросы разной сложности. Признаюсь, что даже мне, специалисту с многолетним стажем, иногда тоже нужно подумать, чтобы правильно ответить на некоторые вопросы.

Помимо наград победителей из регионов в столице ждала культурно-экскурсионная программа.

Написали диктант

С 3 по 8 ноября москвичи приняли участие в ежегодной международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», в качестве подготовки к которому когда-то изначально была задумана Московская этнографическая олимпиада. Жители столицы сами выбрали для себя удобный формат участия, ответив на вопросы в онлайн-формате на сайте проекта или посетив одну из специальных площадок, которых в Москве было четыре.

Диктант включал 30 заданий, с которыми необходимо было справиться за отведенное время — 45 минут. Всего в акции приняли участие более 4 миллионов человек из 184 стран.

КОРОТКО

Конкурс добрых дел

В Москве впервые проходит конкурс «СтоЛИЧНЫЕ истории», который расскажет москвичам о добрых делах и героических поступках мигрантов и членов их семей. Вчера закончился прием заявок. Теперь жюри предстоит выбрать победителей, которых наградят 6 декабря.

Повышали свое мастерство

В Москве прошел II Московский международный форум медиаэкспертов и блогеров «Этноток», который собрал участников из разных регионов России. Для них были проведены мастер-классы, тренинги и встречи с экспертами, направленные на повышение мастерства в освещении тем, касающихся сферы межнациональных отношений.

Теплая встреча

Алтайское землячество в Москве отметило свое 25-летие. В честь этой даты в Центральном доме ученых прошло торжественное мероприятие, на котором выходцы из Алтайского края принимали поздравления.