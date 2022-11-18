Как столичная служба занятости помогает сменить сферу деятельности и найти работу

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Москва — огромный мегаполис, где постоянно требуются профессиональные кадры — от квалифицированных сотрудников сферы жилищно-коммунального хозяйства до специалистов в области передовых информационных технологий. В столичном учебном центре «Профессионал» для горожан доступно несколько десятков программ переподготовки и повышения квалификации.

Большинство курсов созданы специально под запрос московских компаний, которые готовы предоставить выпускникам рабочие места. Потенциальные работодатели встречаются с кандидатами уже на выпускных экзаменах — это в разы увеличивает шансы получить не только диплом, но и предложение о работе.

Почти весь трудовой путь москвички Юлия Гладкова связан с социальной работой. Более десяти лет она работала массажистом, помогала людям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Работа была непростая как физически, так и в эмоциональном плане. У каждого человека были свои особенности — это накладывало высокую ответственность и требовало внимательности, чуткости и сил.

С годами Юлии становилось тяжелее работать с такой отдачей. Она пересмотрела приоритеты и решила сменить профессию. Взвесив все обстоятельства и обсудив свое решение с близкими, Юлия завершила деятельность массажиста и поставила цель освоить новую профессию. Нужна была спокойная работа, которая бы позволила больше времени уделять себе и семье. Москвичка рассматривала вакансии в административной сфере.

С таким запросом она обратилась в центр занятости населения. Ей предложили пройти совместную программу центра «Профессионал» и московского филиала Федеральной пассажирской компании по обучению билетных кассиров. После сдачи экзамена работодатель сразу принимает выпускников курса в штат. Юлия решила, что это направление ей подойдет.

— С самого начала обучения очень ждала практику. При распределении мест прохождения стажировки учли мое пожелание. Стажировалась на Киевском вокзале, который расположен рядом с моим домом. Наставники сразу отнеслись ко мне как к будущей коллеге, обучали, погружали в тонкости профессии, — рассказала выпускница «Профессионала».

Юлия быстро освоилась и, сдав выпускной экзамен, через пару дней уже вышла на работу. Теперь она работает недалеко от дома.

Еще одна выпускница «Профессионала» Нина Будуховская работала в зарубежной компании, производящей тепловые энергетические системы. Нине 34 года, у нее высшее техническое образование и большой опыт работы с международными рынками инженерного и энергетического оборудования. После ухода компании из России она оказалась безработной.

Но москвичка не только не потеряла энтузиазм, но и решилась на смену деятельности. Девушка давно мечтала переквалифицироваться на ИТ-специалиста. Нина слышала, что безработные москвичи могут пройти бесплатную переподготовку по направлению службы занятости. Она обратилась в центр занятости «Моя работа» и выбрала для себя программу «Аналитик данных» в центре «Профессионал».

— До этого уже рассматривала профессию аналитика данных, но не было времени и острой необходимости уходить в эту сферу. А тут все совпало, и появилась возможность пройти обучение бесплатно. Обратилась в центр занятости и меня оперативно направили на обучение. Новую информацию осилить было непросто, но хотела достичь своей цели. Повезло с преподавателем, она понятно и доступно объясняла, дала много дополнительного материала, — поделилась Нина.

Во время обучения жительница столицы получила несколько консультаций с карьерным специалистом учебного центра «Профессионал». Нине помогли начать профессиональный путь в сфере информационных технологий. С консультантом она проработала путь дальнейшего развития карьеры, составила резюме, подобрала вакансии, подготовилась к собеседованию. Почти сразу выпускнице центра удалось устроиться на работу по новой профессии. Сейчас она работает аналитиком данных в столичной компании, продолжает развивать навыки программирования.

СПРАВКА

Центр профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «Профессионал» работает в структуре столичной службы занятости населения. В центре можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. Также здесь помогают выпускникам найти новую работу. Безработные москвичи, мамы дошкольников, люди в возрасте от 50 лет и старше, а также члены нуждающихся семей обучаются бесплатно.

Желающим попасть на курсы нужно обратиться в столичный центр занятости населения и оформить заявку. Связаться с сотрудниками центра «Профессионал» можно по телефону: +7 (495) 260-52-89 или электронной почте: eduprof@social.mos.ru.