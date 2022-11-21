Школа юного медиатора: как подростки учатся мирно разрешать конфликты

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С июня 2022 года в московских семейных центрах начала свою работу Школа юного медиатора. Курс включает двенадцать занятий, во время которых подростков учат разрешению споров и разногласий с помощью переговоров. Ребятам объясняют основы психологии конфликтов и юриспруденции. Подробнее об этом рассказывает специалист семейного центра «Отрадное» Екатерина Командрикова.

Участницей проекта стала 15-летняя Алина. В школе у девушки были две лучшие подруги, Настя и Света. Им нравилось проводить время вместе: гулять, делать уроки, ходить в кино. Но несколько месяцев назад подруги поссорились и перестали друг с другом разговаривать. Алина оказалась меж двух огней: она пыталась общаться с Настей и Светой по отдельности, но те обижались и хотели «перетянуть» ее на свою сторону. Девушка расстраивалась и не знала, как ей поступить.

На занятиях в Школе юного медиатора Алину и других ребят учили быть беспристрастными и нейтральными во время разрешения конфликта – не поддерживать ни одну из сторон, а лишь направлять беседу к согласию, компромиссу и примирению. Чтобы закрепить теоретические знания, ребята решали кейсы по налаживанию отношений.

— Умение мирно преодолеть разногласия — навык, необходимый каждому. Поэтому наша задача — дать детям возможность научиться самим разрешать конфликты. Именно для этого в семейных центрах Москвы и работает Школа юного медиатора, — отметила Екатерина Командиркова.

Алина попробовала применить в реальной жизни все, что узнала на мастер-классах. Она предложила своим подругам встретиться и втроем поговорить о накопившихся обидах. Выступив в роли медиатора, девушка смогла помирить Настю и Свету, они спокойно всё обсудили и нашли решение проблемы.

— Раньше я часто оказывалась в конфликтных ситуациях: иногда была их непосредственным участником, порой они затрагивали меня косвенно. Мне было сложно понять, что делать в такие моменты. Теперь я знаю, как действовать, и обязательно буду применять навыки, полученные в Школе юного медиатора, — рассказала Алина.

У каждого подростка-ученика школы своя история. Александру шестнадцать лет, он живет с мамой и бабушкой. Юноша считает, что родные не прислушиваются к нему, не соглашаются с его мнением и навязывают свое. В итоге вся семья оказывается вовлеченной в конфликт.

Один из мастер-классов проекта был посвящен развитию навыков активного слушания. Ребятам объясняли и показывали различные методы этой техники: открытые и закрытые вопросы, перефразирование и резюмирование. По словам специалистов, умение слушать мало кому дается от рождения. В Школе юного медиатора как раз учат таким навыкам и тренируют их использовать.

Дома Александр решил поговорить с мамой и бабушкой, используя те методы, о которых он узнал на занятиях.

— Во время разговора с родными я понял, что сам никогда не слушал то, что мне говорили. Казалось, всегда прав и только мое мнение верное. Теперь я осознаю, что это не так. Занятия в Школе юного медиатора помогли мне узнать, в первую очередь, самого себя, — отметил Александр.

Своей историей поделился и 14-летний Арсений. У юноши есть старший брат, с которым они были не разлей вода: вместе играли, гуляли, занимались хоккеем. Но со временем у каждого появились свои интересы, братья стали отдаляться, возникли недопонимания и ссоры.

— Занятия по медиации заставили меня задуматься об отношениях с братом. Я понял, что в спорах мы поддавались эмоциям, поэтому проблемы не решались, а конфликт лишь усиливался, — поделился Арсений.

Он решил в спокойной обстановке обсудить все с братом, следуя советам, которые давали на мастер-классах. Сначала было сложно: обоим приходилось прилагать много усилий, чтобы не поддаться эмоциям. Но через какое-то время стало легче, и вот братья стали общаться как прежде.

СПРАВОЧНО

С 21 по 25 ноября в семейных центрах проходит неделя медиации. Сотрудники одиннадцати окружных служб медиации ответят на вопросы в области урегулирования семейных споров, детско-родительских отношений, расскажут, почему важно не оставаться с конфликтом один на один.

Москвичей ждут вебинары, тренинги, мастер-классы, открытые уроки в Школе юного медиатора, дискуссионные площадки. Все активности дают возможность освоить альтернативные способы разрешения конфликтов, научиться активному слушанию и бесконфликтному общению как взрослым, так и детям. Изучить дополнительную информацию и записаться на участие в мероприятиях недели медиации можно на портале «Мой семейный центр».

Для поддержки московских семей работают двадцать шесть городских организаций помощи родителям с детьми: двадцать три семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты центров осуществляют психологические консультации, налаживают детско-родительские отношения, оказывают правовую помощь, работают с подростками, проводят тренинги и развивающие занятия.