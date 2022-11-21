Более двух тысяч москвичей посетили фестиваль «Психолог-FEST 2022»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В столице завершился ежегодный фестиваль практической психологии «Психолог-FEST 2022». В этом году он проходил в пятый раз, его участниками стали более двух тысяч москвичей. Мероприятие было приурочено ко Дню психолога, который отмечается 22 ноября.

Организатором фестиваля традиционно выступила Московская служба психологической помощи населению, само мероприятие проходило в одном из центров московского долголетия.

— Ежегодно мы организуем фестиваль практической психологии, на котором предлагаем гостям множество творческих занятий для всех возрастов. На площадке Центра московского долголетия «Ломоносовский» мы смогли организовать несколько независимых тематических пространств, где специалисты делились самыми интересными своими наработками. На фестиваль пришли более 400 человек, еще около 1,7 тысячи посмотрели онлайн-трансляцию. Надеемся, что полученные знания и навыки научат лучше справляться со стрессами и тревогой, помогут в разрешении противоречий в семье, в детско-родительском взаимодействии, взаимопонимании с пожилыми родителями. В своей работе мы руководствуемся ключевыми ценностями, это наш ресурс для того, чтобы помогать, дарить людям уверенность и гармонию, — рассказала Нина Петроченко, директор Московской службы психологической помощи.

Психологи предложили гостям фестиваля более двадцати активностей. Все желающие могли пройти экспресс-консультирование, познакомиться и попробовать на себе методы реабилитации, обменяться размышлениями после просмотра фильмов в психологическом киноклубе.

Мастер-классы, лекции и практикумы никого не оставили равнодушным. Достаточно перечислить лишь некоторые темы проходивших одновременно на нескольких площадках занятий: «Поиск внутренних ресурсов», «Образ себя», «Нейролиния удачи», «Ароматная кухня», практикумы «Саунд-Арт», «Гимнастика для мозга» и другие.

Пока взрослые получали заряд позитива на танцевально-двигательном тренинге «Познай себя через танец!», дети с удовольствием раскрашивали фигурки на занятиях по арт-терапии, фантазировали, создавая сюжеты сказок в песочнице. Песочная терапия — еще один оригинальный метод психотерапии, который способствует развитию эмоций, тактильных ощущений и даже связной речи.

Для тех, кто по каким-то причинам не смог прийти на «Психолог-FEST», была организована онлайн-трансляция всех психологических лекций, проходивших в этот день: «Сила привычек», «Здесь и сейчас!», «Не откладывай жизнь на потом», «Счастье на каждый день», «Хочу, Могу, Должен!», «Заряжаем свои батарейки». Лекции шли в прямом эфире на сайтах фестиваля и Московского образовательного канала.

Мероприятия, проходившие на празднике практической психологии, были бесплатны для всех его участников. Гости единодушно отмечали, что событие было интересным и полезным.

— Здесь была песочная терапия представлена. Это, на мой взгляд, один из лучших методов наладить взаимоотношения с ребенком в спокойной, располагающей обстановке, выработать новую стратегию общения. Вроде бы игра, а польза от нее колоссальная. Я считаю, что такой фестиваль можно не раз в год проводить, а раз в месяц. Было бы очень здорово! — рассказала Анастасия.

— Я живу недалеко, поэтому решила прийти. Очень интересным для меня было занятие «Ароматная кухня» где, используя различные специи, мы выкладывали картины. Меня удивило и впечатлило, что у нас в районе есть такие современные места, куда пенсионеры могут прийти и провести совершенно прекрасно свой досуг. Место выбрано чудесное! — отметила Ольга, работающий пенсионер.

— Мы пришли вдвоем с подругой, учимся на психологов, рассказали нам об этом мероприятии в университете. Сегодня я была на саунд-терапии с тибетскими чашами и на арт-терапии с метафорическими картами. Мне это очень понравилось, в будущем планирую и в своей работе использовать эти методики, — поделилась студентка Анна.

Московская служба психологической помощи предоставляет возможность пройти в течение календарного года бесплатно: пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Подразделения службы есть во всех округах столицы. Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум.