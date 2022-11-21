Корреспонденты и юнкоры получили оценку своей работы

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В Москве состоялось награждение победителей и лауреатов Всероссийского конкурса молодых журналистов «Вызов — XXI век». Церемония награждения прошла в Московском государственном лингвистическом университете. За победу в конкурсе боролись свыше 600 корреспондентов до двадцати пяти лет.

— Наш конкурс особенно полезен молодым специалистам, которые пришли в журналистику не так давно, но уже хотят заявить о себе, — рассказал председатель жюри конкурса Александр Чумиков. — Сейчас наша отрасль становится все больше ремесленной и новостной. Если творческие материалы не каждый способен создать, то в формате новостей молодежь вполне достойно пишет.

По словам Чумикова, при отборе лучших работ использовалась десятибалльная система оценки. Победителями и дипломантами конкурса стали и журналисты «Вечерней Москвы». Один из победителей в номинации «Вызов — политика и экономика» — корреспондент Иван Кудря.

— Очень важно рассказывать о том, как живут люди, которые находятся под каждодневными обстрелами. Их повседневная жизнь, спорт, культура развиваются, несмотря на многие обстоятельства. И я в своем материале рассказал, какие проблемы испытывает спорт на Донбассе, как тренируются люди и как они достигают высоких результатов, — рассказал Иван Кудря.

Кроме того, жюри отметило работы корреспондента Дениса Власенко и юнкоров Софьи Гладковой, Анны Лукиновой и Диляры Рахмановой.