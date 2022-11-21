В Северном Медведкове появился спортивный кластер

Жительница района Северное Медведково Юлия Смирнова занимается спортом на прилегающей к парку «Яуза» благоустроенной территории вдоль Северодвинской улицы / Фото: Вечерняя Москва

В Северном Медведкове завершилось благоустройство двух участков, прилегающих к парку «Яуза». В воскресенье 20 ноября «Вечерняя Москва» отправилась туда и оценила произошедшие изменения.

Преобразились зоны, расположенные между улицами Широкая и Енисейская, а также участок вдоль Северодвинской улицы. Работы стартовали еще в начале лета, так как участок достаточно большой, а специалистам было важно успеть завершить их в срок.

Главной их задачей было сделать эти пространства более функциональными. Благоустройство парка ведется поэтапно, и сейчас оно завершено уже на 60 процентов. Итогом развернувшихся здесь работ станет создание единой прогулочной парковой зоны протяженностью 20 километров. Интересно, что парк «Яуза», который считается самым длинным в Европе, в этом году значительно расширился за счет появления новых территорий.

На участке от улицы Широкая до Енисейской специалисты создали два спортивных кластера. Занятия спортом станут для местных жителей еще более доступными. Теперь там есть памп-трек, где можно проводить тренировки на велосипедах, скейтбордах, роликах и самокатах. Появилось место для игры в футбол, баскетбол, мини-футбол. Есть хоккейная коробка.

Раньше в составе спортивной зоны на Широкой улице уже были спортивные конструкции, однако они устарели, да и их не хватало для посетителей этой части парка. По словам москвички Юлии Смирновой, найти полноценную спортивную площадку у дома было достаточно сложно, однако после обновления инфраструктуры парка это перестало быть проблемой.

— Я практически всегда занимаюсь спортом на улице. С большим интересом наблюдала за тем, как идут работы, и с нетерпением ждала открытия этого кластера. Сейчас меня совершенно не пугают погодные условия. В таком красивом месте заниматься еще приятнее — я прихожу сюда со своим инвентарем и занимаюсь кардиотренировками, затем функциональными, — рассказала она.

Для того чтобы позаботиться о природе, специалисты провели реабилитацию близлежащего водоема. Парк «Яуза» — особо охраняемая природная территория, поэтому все работы важно сделать так, чтобы развивающаяся инфраструктура не вредила экологии, не мешала сохранности местной флоры и фауны.

На участке вдоль Северодвинской улицы теперь появился большой амфитеатр для проведения культурно-досуговых мероприятий, фонтан, который будет радовать жителей уже следующей весной, и красивая детская площадка, где для малышей оборудовали самые разные виды аттракционов — качели, горки, песочницу и так далее.

— Теперь появилось еще больше мест, где можно отлично провести время в с ребенком. Мы любим парк, поэтому с удовольствием будем приходить сюда на детскую площадку. Ребенку нравится, что вокруг много деревьев, зеленые зоны, — отметила местная жительница Ольга Памфилова.

Однако на этом благоустройство Северодвинской не заканчивается. По словам главы управы района Северное Медведково Сергея Яровкина, в следующем году на участке между этой улицей и МКАД создадут прогулочную зону.

— Пустырь площадью семь гектаров на месте бывшего гаражного кооператива специалисты приведут в порядок — установят фонари, посадят деревья, проложат дорожки, оборудуют площадку для собак. Отсюда можно будет отправиться и в парк «Яуза», — добавил он.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Беляев, префект Северо-Восточного Административного Округа «СВАО»:

— Парк «Яуза» — это настоящая гордость нашего округа. Он продолжает приобретать новый облик. Проект масштабный, реализуется по частям на протяжении трех лет. Благодаря успешному проведению работ в этом году мы стали на шаг ближе к созданию большой прогулочной зоны отдыха от МКАД до Ростокинского акведука. Развитие парка дает огромный импульс благоустройству природных территорий во всем округе.

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

Здание переоборудуют под производственные цеха

В Можайском районе построят рыбный завод, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Производство разместится в неиспользуемом здании, расположенном в 3-м Дорогобужском переулке, которое ранее было реконструировано с нарушениями и длительное время не эксплуатировалось. Наладить выпуск свежемороженой и слабосоленой рыбы, а также продукции горяче го и холодного копчения инвестор планирует к 2025 году, — отметил глава ведомства.

Готовятся документы для ввода дома

Дом по программе реновации построили в Бескудниковском районе. Сейчас, по словам главы Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, готовятся документы для его ввода в эксплуатацию.

— В доме 72 однокомнатные, 99 двухкомнатных и 30 трехкомнатных квартир. Семь из них оборудовано для маломобильных граждан, — добавили в Мосгосстройнадзоре.

Очистительные сооружения реконструируют

Как сообщили в комплексе городского хозяйства города, в ТиНАО реконструируют устаревшие очистные сооружения «Шишкин Лес».

— В ходе реконструкции планируется построить здание механической очистки, три аэротенка и три вторичных отстойника, проложить новые трубопроводы. В проекте реализуем передовые технологии, — уточнили в ведомстве.

Больница отметила юбилей

Больница им. Вересаева отмечает 85-летие. В ее состав входит пять лечебных корпусов, поликлиника, два роддома и 13 женских консультаций.

— За прошедшие годы больница прошла большой путь развития, став одним из крупнейших многопрофильных учреждений Москвы, — отметила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.