Профессия бухгалтер: обучиться и найти работу москвичам помогают в службе занятости

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Профессия бухгалтера стабильно востребована и дает большие возможности для трудоустройства. Квалифицированные специалисты по финансам необходимы во всех сферах, в государственных и коммерческих организациях, в крупных и небольших компаниях. Многие специалисты по бухгалтерскому учету трудятся удаленно или занимаются проектной деятельностью.

Москвичам развиваться в этой востребованной профессии помогают в учебном центре «Профессионал». Здесь можно повысить квалификацию или пройти полную профпереподготовку, улучшить навыки работы в «1С», актуализировать знания нормативной базы. В среднем курсы занимают от одного до трех месяцев.

Выпускница «Профессионала» Ирина Саввинова получила высшее экономическое образование в авиационном вузе. Сразу после окончания института она устроилась работать по профессии, и практически всю свою карьеру работала бухгалтером в логистике и гражданской авиации. Но недавно Ирина попала под сокращение. Она обратилась в центр занятости населения. Чтобы не терять квалификацию, параллельно с поиском работы москвичка решила пройти курсы «1С:Бухгалтерия» в центре «Профессионал».

— Преподаватель готовил нас к решению реальных ситуаций из бухгалтерской практики. Не ожидала, что всё будет настолько серьёзно и полезно. Уверенности добавила карьерная консультация со специалистом центра. Она дала главное — меня научили правильно и грамотно составлять резюме. Это первое, что пригодилось при устройстве на работу, позволило произвести хорошее впечатление, — поделилась Ирина.

После окончания обучения выпускница быстро нашла работу в промышленной компании, которая занимается производством оборудования для авиатехники. Накопленный опыт в купе с новыми знаниями позволяют успешно справляться с широким функционалом. Сама Ирина говорит, что считает себя не только бухгалтер, но и логистом, и торговым представителем.

Еще одна москвичка Наталья Гончаренко также имеет большой опыт в сфере экономики и финансов. По образованию она экономист, более 25 лет проработала в банке. Наталья попала под сокращение и решила переквалифицироваться на бухгалтера, потому что поняла, что в этом направлении ей будет проще трудоустроиться. Она обратилась в центр занятости населения и выбрала программу по расчету заработной платы в «Профессионале».

— На курсах преподаватель дала нам огромное количество знаний по программе “1C”. Показательный момент: когда пришла на работу, сразу настроила программу под свои нужды, и мне удалось быстрее адаптироваться. А в нашем учебном чате преподаватель до сих пор присылает новые постановления и важные изменения в нашей сфере, от неё узнаём о них первыми. Да и с девочками с курса поддерживаем общение, — рассказала Наталья.

Во время обучения карьерный консультант «Профессионала» помог Наталье обновить резюме, подобрать подходящие вакансии и подготовиться к собеседованию. Наталья успешно трудоустроилась в новом для себя направлении. Теперь она работает бухгалтером по расчёту заработной платы в производственной компании и рада, что не побоялась пройти переобучение.

СПРАВКА

Центр профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «Профессионал» работает в структуре столичной службы занятости населения. В центре можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. Также здесь помогают выпускникам найти новую работу. Безработные москвичи, мамы дошкольников, люди в возрасте от 50 лет и старше, а также члены нуждающихся семей обучаются бесплатно.

Желающим попасть на курсы нужно обратиться в столичный центр занятости населения и оформить заявку. Связаться с сотрудниками центра «Профессионал» можно по телефону: +7 (495) 260-52-89 или электронной почте: eduprof@social.mos.ru.