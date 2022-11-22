В центре московского долголетия провели мастер-классы для детей-сирот

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Дружба между столичным Центром содействия семейному воспитанию «Спутник» и Центром московского долголетия «Таганский» началась недавно. Представители старшего поколения побывали в гостях у ребят на праздновании Дня народного единства, а теперь пригласили их к себе. Рассказываем, как мальчики и девочки знакомились с деятельностью клубов.

Лидеры клубов радушно встретили воспитанников центра и предложили им выбрать интересный для них мастер-класс. Елена Сергеевна, активистка ЦМД «Таганский», посещает его с момента открытия. Вместе с ней дети-сироты делали магниты и тарелки в технике «декупаж».

— Я давно занимаюсь живописью и прикладным творчеством. В начале ноября мы были в «Спутнике», и сегодня с некоторыми ребятами я встречаюсь уже повторно. Они необыкновенно талантливые, схватывают все на лету, у них развитое чувство красоты. Самое главное, что детям это нравится, — поделилась москвичка.

В соседней локации центра юные сладкоежки готовили пирожное «Картошка». Замешивать тесто доверили 17-летнему Тимофею.

— Я учусь на технолога хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий, уже на втором курсе. Очень люблю готовить, получаю от этого удовольствие и планирую работать по специальности. Сегодня мы готовили пирожное “Картошка”, замешивали в тесто какао, изготовленное на фабрике «Красный Октябрь». Скоро буду там проходить практику, — рассказал юноша.

Ребята помладше под руководством клубных лидеров ЦМД с удовольствием занялись фитнес-зарядкой, а мальчишки собрались вокруг бильярдного стола.

— Вообще я занимаюсь футболом и сегодня впервые играл на бильярде. Сначала было сложно, а потом — освоился. Целых три шара закатил в лузу! — не сдерживает эмоций 13-летний воспитанник «Спутника» Кирилл.

Завершилась встреча совместными танцами и чаепитием, за которым участники обсудили дальнейшие проекты.

— Будем встречаться снова и снова для проведения мастер-классов, мероприятий и концертов. Все программы мы подбираем так, чтобы они были интересны и детям, и нашим лидерам, и активистам клубов, — отмечает Анна Тихонова, заместитель руководителя Центра московского долголетия «Таганский».

В декабре воспитанники «Спутника» придут поболеть за своих новых друзей на музыкальном баттле между ЦМД «Таганский» и Государственным музыкально-педагогическим институтом имени М.М. Ипполитова-Иванова.

— Приглашены мы и на премьеру мюзикла «Волк и семеро козлят на новый лад». В «Спутнике» тоже есть своя театральная студия, и москвичи серебряного возраста посетят наш новогодний спектакль «Щелкунчик», — говорит заместитель директора Центра «Спутник» Екатерина Смарцева.

Также воспитанники «Спутника» и активисты клубов планируют совместные волонтерские акции.

— У нас много общих интересов. Надеюсь, мы будем встречаться регулярно. Такие мероприятия очень важны и нужны и детям, и нашим активистам. Это настоящая преемственность поколений, — продолжает Анна Тихонова.

ЗАМЕТКА

Узнать больше о жизни столичных центров содействия семейному воспитанию вы можете на портале «Моя новая семья». Полезную информацию для себя там найдут будущие и состоявшиеся приемные родители, выпускники ЦССВ и приемных семей, а также все, кто интересуется темой помощи детям, оставшимся без родительского попечения.

Центры московского долголетия — это крупнейшая сеть уникальных клубных пространств для всех жителей Москвы 55+, где каждый сможет найти себе занятие по душе. В центрах действует порядка 50 направлений клубной деятельности: спортивные, танцевальные, музыкальные, литературные, интеллектуальные и другие. Жители столицы старшего возраста могут посещать любые центры, вне зависимости от района проживания. Записаться на занятия клубов, можно обратившись непосредственно в ЦМД или по номеру телефона: +7 (495) 870-44-44. Список адресов центров можно найти на сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.