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Регионы сами установят штрафы для шумных водителей

Алексей Хорошилов
Город
Регионы сами установят штрафы для шумных водителей
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. 23 ноября депутаты Мосгордумы скорректировали федеральную инициативу, касающуюся шумного транспорта.

Мосгордума приняла изменения в законы Москвы о муниципальной службе и о гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности.

— Речь идет о 21 поселении, находящемся в Троицком и Новомосковском округах. До 1 января 2023 года в городских округах и поселениях Новой Москвы сохранены действующие на 1 июля 2012 года: состав денежного содержания, за исключением надбавки к должностному окладу за классный чин, размер и порядок оплаты труда муниципальных служащих, дополнительные гарантии для муниципальных служащих, пенсия за выслугу лет, — рассказал председатель Совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин.

Принятый законопроект сохраняет особенности правового регулирования муниципальной службы и продлевает гарантии еще на два года — до 1 января 2025 года.

На заседании Мосгордумы депутаты приняли постановление о поправках в проект федерального закона, устанавливающего штраф для «шумных» водителей, нарушающих режим тишины ночью.

— Ранее столичный парламент готовил данный законопроект по предложению мэра Москвы, после чего документ был направлен в правительство Российской Федерации для получения официального отзыва. В целом наша инициатива была поддержана, после чего текст законопроекта был скорректирован с учетом представленных в официальном отзыве замечаний, — рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Федеральное правительство предложило субъектам самостоятельно устанавливать штрафы. Их размер будет варьироваться от 5 до 30 тысяч рублей. Требования к шумомерам должны быть закреплены в федеральном законе.

Также на заседании Мосгордумы приняли решение об уходе столичного парламента на зимние каникулы.

— Предлагается установить зимний перерыв в работе думы с 31 декабря 2022 года — это суббота — по 13 января 2023 года — это пятница, — сообщил заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов.

Он отметил, что проект постановления уже рассмотрели на комиссии по организации работы думы и рекомендовали документ к принятию.

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