Бронзовая доска как символ народной любви

Фото: Вечерняя Москва

23 ноября в Зеленограде открыли памятную доску разработчику космической микроэлектроники Владимиру Серегину. Ее установили на здании завода «Компонент», где работал ученый.

Отдать дань уважения ученому пришли сотни благодарных заводчан и жителей города. Кстати, именно зеленоградцы выступили инициаторами установки памятного знака.

Площадь перед градообразующим предприятием была заполнена до отказа.

— Это ли не отражает настоящую народную любовь к руководителю завода «Компонент»? — говорит скульптор, заслуженный художник России и Армении Микаэль Согоян, окидывая взглядом присутствующих горожан.

Профессор, кандидат технических наук Владимир Серегин внес неоценимый вклад в развитие высокотехнологичной отечественной космической и медицинской микроэлектроники. Его усилиями в тяжелые 1990-е годы удалось сохранить зеленоградский завод в рабочем состоянии, обеспечить сотрудников местом труда, а впоследствии — воссоединить раздробленное предприятие в единое целое.

— Владимир Серегин возглавил завод «Компонент», который был частью научно-производственного объединения «ЭЛАС», в 1980 году. А в 2010 году он стал президентом НПО, — рассказывает Микаэль Согоян. — Под его руководством предприятие лидировало в отечественной, а нередко и в мировой космической микроэлектронике.

Владимир Серегин скончался на 84-м году жизни после продолжительной болезни 28 декабря 2021 года.

— Мемориальная доска, выполненная из бронзы, выгодно отличается от типовых табличек, — говорит Микаэль Согоян. — Объемная полуфигура Серегина не ограничивается лишь портретом и имеет продолжение: ученый держит в руках трактат.

По словам скульптора, подобных произведений в стране не так много.

Памятная плита была изготовлена в кратчайшие сроки: воплотить в жизнь творческую задумку Микаэлю Согояну удалось всего за три месяца вместе с братом Ваге.

— Наша студия тесно связана с промышленным предприятием Зеленограда, — продолжает скульптор. — В начале 2000-х годов мы установили на одном из фасадов заводского корпуса еще одну памятную плиту. Она была посвящена памяти предшественника Владимира Серегина — Героя Социалистического Труда, выдающегося ученого Геннадия Гуськова.

Сейчас Микаэль Согоян разрабатывает концепцию большого мемориального памятника, который в будущем установят на могиле Владимира Серегина.

— В работе мы стараемся учитывать индивидуальные особенности человека и его характер, — делится видением нового памятника скульптор. — Владимир Серегин — мужчина статный и коренастый, умный и решительный. Именно таким мы и хотим изобразить его.