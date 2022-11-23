Комфортное получение государственных услуг продумано до мелочей

Ведущий специалист Центра госуслуг района Ивановское Екатерина Смирнова в новом офисе / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Молостовых, 1Г Карта всех событий

23 ноября после капремонта открылся районный центр госуслуг Ивановское. Он находится по адресу: ул. Молостовых, 1г.

Центр госуслуг стал еще комфортнее и удобнее для жителей района Ивановское.

В обновленном офисе в три раза увеличилось количество компьютеров в зоне электронных услуг. Кроме того, здесь появился кабинет для неторжественной регистрации брака, а также удобный и уютный мини-кафетерий.

— В зонах ожидания можно заполнить заявление, зарядить телефон, выпить кофе и просто отдохнуть. Центр усовершенствован и для более комфортного пребывания и передвижения маломобильных граждан, а для удобства родителей с детьми есть детская игровая зона, комната матери и ребенка. Наш офис госуслуг открыт для жителей ежедневно с 8 утра до 20 часов вечера, — рассказала Анастасия Панина, заместитель директора по инфраструктуре и безопасности центров госуслуг Москвы.

Помимо всех этих удобств для оформления государственных услуг онлайн жителям доступны шесть компьютеров. Кроме того, посетители могут воспользоваться дополнительными сервисами. Например, сделать фото на документы, распечатать или снять копию с документов, оплатить госпошлины и иные платежи с помощью специальных терминалов в зале ожидания или в окне приема.

Продуманы локации и для любителей культурно провести свое время. В зоне буккроссинга, то есть обмена книгами, каждый желающий может оставить свою книгу и взять другую, которая ему понравилась, чтобы потом почитать в более комфортной обстановке, например дома. Здесь же можно познакомиться с афишей городских мероприятий на ближайшие дни, выбрать для себя вариант, как с пользой и удовольствием провести свое свободное время. А еще здесь же можно отсканировать QR-коды со ссылками на тексты известных произведений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— Центр госуслуг района Ивановское стал просторнее и светлее за счет грамотного подхода к организации пространства, соотношения корпоративных цветов в интерьере и мебели. Здесь посетители могут с комфортом оформить госуслуги. За этот год мы уже открыли 12 центров госуслуг, включая переезды в более удобные помещения и создание новых офисов. До конца декабря планируем запустить еще один офис после капремонта — в районе Печатники.