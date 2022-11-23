Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мэр столицы Сергей Собянин открыл производство серийной сборки автомобилей на знаменитом заводе «Москвич»

Марьяна Шевцова
Город
Мэр столицы Сергей Собянин открыл производство серийной сборки автомобилей на знаменитом заводе «Москвич»
Мэр Москвы Сергей Собянин за рулем автомобиля «Москвич 3» — это первая модель, которая вышла в серийное производство на легендарном столичном заводе после его перезапуска. В продажу авто поступит уже в следующем месяце / Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В среду, 23 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров открыли серийную сборку автомобилей на столичном заводе «Москвич».

Участие в торжественной церемонии также принял генеральный директор компании «КамАЗ» Сергей Когогин. Коллектив этого предприятия стал главным партнером города в данном проекте.

Первой моделью, поставленной на конвейер после возобновления работы завода, стал кроссовер «Москвич 3». Это сравнительно большой и при этом достаточно компактный, комфортный и экономичный автомобиль, предназначенный для ежедневных поездок на работу и по личным делам как в одиночестве, так и всей семьей. Его внешняя отличительная особенность — геометрические линии кузова и современная светодиодная оптика.

— Не прошло и шести месяцев, и мы запускаем завод, который в свое время «Рено» оставило и ушло с российской площадки. Наверное, многие думали, что на этом российский автопром закончится. Но на самом деле это стало еще одним стимулом к возрождению производства. Москва сегодня запускает новую модель машин под старым брендом «Москвич». Это, конечно, историческое событие, — отметил Сергей Собянин.

Пока что, добавил глава города, завод займется крупноузловой сборкой машин, но через несколько лет выпуск автомобилей планируется начать уже на собственной платформе.

— Более того, это будет электромобиль, потому что у Москвы большой опыт в области электротранспорта, начиная от рельсового транспорта и заканчивая речными электрическими трамвайчиками. Все больше и больше на улицах столицы электробусов, электромобилей. Это будущее и с точки зрения технологий, и с точки зрения экологии большого города, — сказал мэр Москвы.

Запуская производство, Сергей Собянин выразил благодарность за поддержку президенту страны и Министерству промышлености и торговли России. В свою очередь министр Денис Мантуров назвал решение о сохранении автомобильного производства в Москве справедливым, правильным и ответственным.

— Мы, конечно, сначала были крайне удивлены решению «Рено», которое долгие годы развивало эту площадку — исторически здесь всегда производились автомобили. Но быстро принятое решение совместно с Москвой, с «КамАЗом» позволило в очень короткие сроки найти технологические решения, которые позволят произвести уже в этом году 600 автомобилей, из которых 200 будут электрические и 400 — на двигателе внутреннего сгорания, — поделился он.

В пресс-службе столичной мэрии уточнили, что в массовую продажу в столице и регионах Центрального федерального округа новый городской кроссовер «Москвич 3» поступит в декабре текущего года.

СПРАВКА

Для сбыта и технического обслуживания автомобилей «Москвич» уже сейчас формируется собственная дилерская сеть. В октябре этого года прошел прием заявок на получение статуса официального дилера.

Всего за три недели поступило 340 анкет из 23 городов России. В итоге будут выбраны партнеры предприятия, которые откроют 40 первых дилерских центров. Ожидается, что в первые годы основным регионом сбыта электромобилей станет Центральная Россия.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

«Москвич 3» — компактный кроссовер длиной 441 сантиметр, шириной 180 сантиметров и высотой 166 сантиметров с колесной базой 262 сантиметра и просторным салоном с комфортабельными эргономичными сиденьями. Модель оборудована бензиновым турбомотором (1,5 литра, 150 лошадиных сил, 210 ньютон-метров), а также цифровой приборной панелью с дисплеем диагональю 10,25 дюйма.

Автомобили Производство москвич Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения