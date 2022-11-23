Мэр столицы Сергей Собянин открыл производство серийной сборки автомобилей на знаменитом заводе «Москвич»

Мэр Москвы Сергей Собянин за рулем автомобиля «Москвич 3» — это первая модель, которая вышла в серийное производство на легендарном столичном заводе после его перезапуска. В продажу авто поступит уже в следующем месяце / Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В среду, 23 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров открыли серийную сборку автомобилей на столичном заводе «Москвич».

Участие в торжественной церемонии также принял генеральный директор компании «КамАЗ» Сергей Когогин. Коллектив этого предприятия стал главным партнером города в данном проекте.

Первой моделью, поставленной на конвейер после возобновления работы завода, стал кроссовер «Москвич 3». Это сравнительно большой и при этом достаточно компактный, комфортный и экономичный автомобиль, предназначенный для ежедневных поездок на работу и по личным делам как в одиночестве, так и всей семьей. Его внешняя отличительная особенность — геометрические линии кузова и современная светодиодная оптика.

— Не прошло и шести месяцев, и мы запускаем завод, который в свое время «Рено» оставило и ушло с российской площадки. Наверное, многие думали, что на этом российский автопром закончится. Но на самом деле это стало еще одним стимулом к возрождению производства. Москва сегодня запускает новую модель машин под старым брендом «Москвич». Это, конечно, историческое событие, — отметил Сергей Собянин.

Пока что, добавил глава города, завод займется крупноузловой сборкой машин, но через несколько лет выпуск автомобилей планируется начать уже на собственной платформе.

— Более того, это будет электромобиль, потому что у Москвы большой опыт в области электротранспорта, начиная от рельсового транспорта и заканчивая речными электрическими трамвайчиками. Все больше и больше на улицах столицы электробусов, электромобилей. Это будущее и с точки зрения технологий, и с точки зрения экологии большого города, — сказал мэр Москвы.

Запуская производство, Сергей Собянин выразил благодарность за поддержку президенту страны и Министерству промышлености и торговли России. В свою очередь министр Денис Мантуров назвал решение о сохранении автомобильного производства в Москве справедливым, правильным и ответственным.

— Мы, конечно, сначала были крайне удивлены решению «Рено», которое долгие годы развивало эту площадку — исторически здесь всегда производились автомобили. Но быстро принятое решение совместно с Москвой, с «КамАЗом» позволило в очень короткие сроки найти технологические решения, которые позволят произвести уже в этом году 600 автомобилей, из которых 200 будут электрические и 400 — на двигателе внутреннего сгорания, — поделился он.

В пресс-службе столичной мэрии уточнили, что в массовую продажу в столице и регионах Центрального федерального округа новый городской кроссовер «Москвич 3» поступит в декабре текущего года.

СПРАВКА

Для сбыта и технического обслуживания автомобилей «Москвич» уже сейчас формируется собственная дилерская сеть. В октябре этого года прошел прием заявок на получение статуса официального дилера.

Всего за три недели поступило 340 анкет из 23 городов России. В итоге будут выбраны партнеры предприятия, которые откроют 40 первых дилерских центров. Ожидается, что в первые годы основным регионом сбыта электромобилей станет Центральная Россия.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

«Москвич 3» — компактный кроссовер длиной 441 сантиметр, шириной 180 сантиметров и высотой 166 сантиметров с колесной базой 262 сантиметра и просторным салоном с комфортабельными эргономичными сиденьями. Модель оборудована бензиновым турбомотором (1,5 литра, 150 лошадиных сил, 210 ньютон-метров), а также цифровой приборной панелью с дисплеем диагональю 10,25 дюйма.