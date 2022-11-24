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Приметы и советы

Овчинский: Cтоличный производитель переходит на отечественную систему проектирования

Павел Гриднев
Город
Овчинский: Cтоличный производитель переходит на отечественную систему проектирования
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

«ЭЛТЕЗА», одна из крупнейших компаний по производству современных систем управления движением поездов, внедряет на своем производстве российскую систему автоматизированного проектирования «КОМПАС-3D». Этот инструмент представлен в московском реестре промышленных IT-решений «Банк технологий». Об этом в четверг, 24 ноября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Специалисты предприятия используют 3D-моделирование при разработке нового оборудования. Применение отечественного программного обеспечения позволит создавать цифровую модель изделия и в автоматизированном режиме формировать конструкторскую документацию, необходимую для его изготовления. При этом полученные модели, чертежи и спецификации будут соответствовать российским стандартам.

Как рассказал Владислав Овчинский, переход на отечественную систему автоматизированного проектирования поможет предприятию обеспечить независимость информационной инфраструктуры и сохранить устойчивость производства.

— Система разработана российской компанией и представлена в столичном реестре «Банк технологий». Мы запустили этот ресурс в 2020 году, чтобы московские компании могли найти партнеров для модернизации и развития своих производственных мощностей. Сегодня в реестре представлено свыше 240 отечественных технологических решений, которые также позволяют предприятиям столицы быстро решать вопросы, связанные с поиском альтернативных поставщиков ПО, — добавил глава ведомства.

Система «КОМПАС-3D», разработана российской компанией АСКОН. Разработка применяется для трехмерного проектирования изделий в различных отраслях промышленности, в том числе авиа- и машиностроении.

Современная версия программного продукта обладает развитыми возможностями 3D-моделирования, а также поддерживает прямое редактирование геометрии и обмен данными с другими CAD-системами. В основе разработки лежит геометрическое ядро собственного производства, что гарантирует ее независимость от иностранных программных компонентов.

Вместе с базовым пакетом трехмерного проектирования конструкторы смогут использовать электронные справочники стандартных изделий, которые содержат готовые трехмерные модели деталей, узлов, крепежа и других конструктивных элементов. Кроме того, специализированные приложения «КОМПАС-3D» используются для проектирования валов и механических передач, пружин, сварных швов, кабелей и жгутов, штампов и пресс-форм. Их применение позволит заметно ускорить цикл конструкторской подготовки производства.

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