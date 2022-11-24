Отечественные аналоги приходят на смену импортным материалам

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

24 ноября на территории центра современного искусства «Винзавод» открывается выставка «Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях». В рамках деловой программы пройдут более 30 панельных дискуссий, круглых столов и других мероприятий, посвященных проблемам и перспективам сохранения памятников. С какими трудностями сталкиваются современные реставраторы, и как они с ними справляются, «Вечерней Москве» рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

— Алексей Александрович, насколько остро проблема импортозамещения ощущается в реставрационной отрасли столицы?

— Сегодня мы шире смотрим на тему импортозамещения. Например, у нас нет задачи любой ценой поменять все зарубежные материалы и технологии на отечественные. За последние годы город очень много сделал для того, чтобы Москва стала лидером в реставрации и сохранении памятников. И нам очень важно двигаться дальше, сохранять то, что есть, и развивать реставрационную отрасль: прислушиваться к профессионалам, к их потребностям, к инвесторам, к тем, кто вкладывается в памятники, растить молодые кадры как производственные, так и в проектной деятельности, популяризировать наследие, чтобы становилось как можно больше интересующихся нашей культурой людей и, конечно же, развивать свои материалы и технологии.

И все же, глядя в будущее, нужно обозначить наиболее важные задачи, которые требуют скорейшего решения. Так, на этапе обследования объектов культурного наследия и составления проектов их реставрации большим подспорьем могут стать инструменты для проведения 3Д-сканирования. Для малых объектов есть ручные сканеры, но они не подойдут, например, для зданий и сооружений. Сейчас мы изучаем, что могут предложить отечественные разработчики. Особое внимание также уделяем аналитическому оборудованию для химико-технологических исследований образцов исторических материалов.

В части реставрационных материалов возможности отечественной индустрии более чем внушительные, но все равно ощущается нехватка некоторых сырьевых компонентов — например, функциональных добавок для улучшения технологических свойств материалов.

— И как решаются подобные затруднения?

— Далеко не все российские производители уделяют должное внимание продвижению своей продукции. А это важно, ведь особенность реставрации — в уникальности каждого объекта. Что это значит? Как правило, реставрационные материалы выпускают небольшими партиями. Более того, они могут быть разработаны под задачи на конкретном объекте. К примеру, по сохранившимся образцам пола терраццо необходимо сделать плитку точь-в-точь к историческому оригиналу. Есть компании, которые отлично справляются с такими задачами, но почему-то держатся, так сказать, в тени. Надеюсь, такие выставки, как эта, поможет большему числу производителей рассказать о себе. К тому же, меры поддержки правительства Москвы формируют благоприятные условия для работы отечественных компаний, в том числе в реставрационной отрасли. Поэтому в будущем можно прогнозировать даже снижение эффекта санкционного давления и расширения производств.

Также важно немного скорректировать требования, применимые к реставрационному инвентарю и лабораторному оборудованию. Например, есть Госты, написанные при участии компаний, которые занимаются продажей, в том числе импортной продукции. Поэтому в рекомендациях можно встретить, например, пробоотборники для цемента и сыпучих материалов или оборудование для оценки ремонтных составов от иностранных производителей. В этой связи важно переходить на нормирование требований к материалам и технологиям в реставрации, основываясь на российских стандартах, которые предусматривают применение отечественного оборудования.

— Каким именно требованиям должны соответствовать реставрационные материалы?

— Самое главное требование — обеспечение сохранности объекта культурного наследия. Оно базируется на соответствии материалов и технологий, прописанных в проектной документации. В свою очередь проектная документация должна предусматривать возможность проверки соответствия этим требованиям материалов и результатов работ по методикам, заложенным в Гостах или других нормативных документах.

— Реставрация сама по себе недешевая история. Как изменилась стоимость реставрационных материалов?

— Краски, укрепляющие составы, которые поставлялись из-за рубежа, ввиду сложностей с логистикой и стоимостью компонентов, естественно, подорожали. Некоторые иностранные материалы со временем вообще ушли с рынка, и их заместили отечественные аналоги.

— Есть ли понимание, какова доля иностранных материалов в реставрационной отрасли Москвы?

— Думаю, какую-то определенную цифру сейчас назвать сложно. Многие согласованные проекты реставрации утвердили с учетом использования разных вариантов продукции. В первую очередь, прописаны технические характеристики материалов. Если это штукатурка или краска, то прописан тип материала.

— Реставраторы не придумывают ничего от себя, они восстанавливают то, как было. И если известняк, например, добывают и в Подмосковье, то что делать с какими-нибудь заморскими ракушками?

— Вы правы, реставраторы всегда стараются найти аутентичный материал с указанного места добычи или карьера. Если со временем это становится уже невозможным, то принцип действий все тот же — подбираются отечественные аналоги.

— Что сложнее всего заменить отечественными аналогами?

— Полимерные составы для укрепления, инъектирования и санации, то есть удаления загрязнений. Оборудование для аттестации научных лабораторий. Но сложнее, не значит невозможно. Стараемся найти достойные альтернативы.

— Какие инновационные разработки предлагают российские компании для реставраторов?

— Прежде всего такие разработки связаны с корректной, научно обоснованной, адаптацией исторических материалов и технологий к проведению реставрационных работ, а также к современным условиям эксплуатации объектов. К таким разработкам относится, например, запатентованный одной из реставрационно-строительных компаний из Санкт-Петербурга способ модификации известкового вяжущего вещества. В соответствии с принципом аутентичности историческим материалам по составу, он позволяет существенно улучшить технологические и эксплуатационные свойства реставрационных растворов, произведенных по технологии сухих смесей.

Или ученые Национального исследовательского университета ИТМО совместно с сотрудниками Русского музея разработали новую методику определения подлинности картин. С помощью инфракрасной спектроскопии искусствоведы и технологи музея могут быстро узнать химический состав произведения изобразительного искусства и век, в котором его написали. Метод уже протестировали на копии картины Ивана Айвазовского. А в будущем разработка поможет определять подлинность произведений русского авангарда. Методика, в частности, позволяет найти пигменты и связующие вещества в масляных красках, характерных для творчества конкретного художника.

— Приведите примеры объектов культурного наследия Москвы, отреставрированных с применением только отечественных материалов и технологий.

— Таких примеров много. Пожалуй, остановлюсь на одних из последних: Северный речной вокзал, павильоны «Земледелие», «Центральный» и «Транспорт» на ВДНХ. Там же при реставрации павильона «Физика» специалисты использовали российские материалы для воссоздания люстр и витражей. В особняке Рутковских, в Большом Козловском переулке, использовали краску и паркет отечественного производства.

— Будущее отрасли также зависит от квалификации специалистов. Как готовят современных реставраторов?

— Специалистов по реставрации готовят средние профессиональные и высшие учебные заведения. Реставраторов произведений из дерева, реставраторов-лепщиков, реставраторов декоративных штукатурок, как правило, выпускают колледжи, а вот архитекторов-реставраторов, реставраторов живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства — вузы. В реставрации также есть уникальные редкие профессии — например, реставратор книг или старых кинолент, — которым обучают в российских учебных заведениях. Обо всем этом можно будет узнать на нашей профильной выставке, которая продлится до 26 ноября включительно.

КСТАТИ

Попасть на выставку могут все желающие. Подробная программа и регистрация — на сайте сохранениенаследия.рф. Реставраторы проведут для посетителей более 50 мастер-классов. Также в рамках выставки пройдут экскурсии по объектам культурного наследия Москвы.