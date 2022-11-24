Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Отечественные аналоги приходят на смену импортным материалам

Наталья Тростьянская
Город
Отечественные аналоги приходят на смену импортным материалам
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

24 ноября на территории центра современного искусства «Винзавод» открывается выставка «Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях». В рамках деловой программы пройдут более 30 панельных дискуссий, круглых столов и других мероприятий, посвященных проблемам и перспективам сохранения памятников. С какими трудностями сталкиваются современные реставраторы, и как они с ними справляются, «Вечерней Москве» рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Алексей Александрович, насколько остро проблема импортозамещения ощущается в реставрационной отрасли столицы?

— Сегодня мы шире смотрим на тему импортозамещения. Например, у нас нет задачи любой ценой поменять все зарубежные материалы и технологии на отечественные. За последние годы город очень много сделал для того, чтобы Москва стала лидером в реставрации и сохранении памятников. И нам очень важно двигаться дальше, сохранять то, что есть, и развивать реставрационную отрасль: прислушиваться к профессионалам, к их потребностям, к инвесторам, к тем, кто вкладывается в памятники, растить молодые кадры как производственные, так и в проектной деятельности, популяризировать наследие, чтобы становилось как можно больше интересующихся нашей культурой людей и, конечно же, развивать свои материалы и технологии.

И все же, глядя в будущее, нужно обозначить наиболее важные задачи, которые требуют скорейшего решения. Так, на этапе обследования объектов культурного наследия и составления проектов их реставрации большим подспорьем могут стать инструменты для проведения 3Д-сканирования. Для малых объектов есть ручные сканеры, но они не подойдут, например, для зданий и сооружений. Сейчас мы изучаем, что могут предложить отечественные разработчики. Особое внимание также уделяем аналитическому оборудованию для химико-технологических исследований образцов исторических материалов.

В части реставрационных материалов возможности отечественной индустрии более чем внушительные, но все равно ощущается нехватка некоторых сырьевых компонентов — например, функциональных добавок для улучшения технологических свойств материалов.

И как решаются подобные затруднения?

— Далеко не все российские производители уделяют должное внимание продвижению своей продукции. А это важно, ведь особенность реставрации — в уникальности каждого объекта. Что это значит? Как правило, реставрационные материалы выпускают небольшими партиями. Более того, они могут быть разработаны под задачи на конкретном объекте. К примеру, по сохранившимся образцам пола терраццо необходимо сделать плитку точь-в-точь к историческому оригиналу. Есть компании, которые отлично справляются с такими задачами, но почему-то держатся, так сказать, в тени. Надеюсь, такие выставки, как эта, поможет большему числу производителей рассказать о себе. К тому же, меры поддержки правительства Москвы формируют благоприятные условия для работы отечественных компаний, в том числе в реставрационной отрасли. Поэтому в будущем можно прогнозировать даже снижение эффекта санкционного давления и расширения производств.

Также важно немного скорректировать требования, применимые к реставрационному инвентарю и лабораторному оборудованию. Например, есть Госты, написанные при участии компаний, которые занимаются продажей, в том числе импортной продукции. Поэтому в рекомендациях можно встретить, например, пробоотборники для цемента и сыпучих материалов или оборудование для оценки ремонтных составов от иностранных производителей. В этой связи важно переходить на нормирование требований к материалам и технологиям в реставрации, основываясь на российских стандартах, которые предусматривают применение отечественного оборудования.

Каким именно требованиям должны соответствовать реставрационные материалы?

— Самое главное требование — обеспечение сохранности объекта культурного наследия. Оно базируется на соответствии материалов и технологий, прописанных в проектной документации. В свою очередь проектная документация должна предусматривать возможность проверки соответствия этим требованиям материалов и результатов работ по методикам, заложенным в Гостах или других нормативных документах.

Реставрация сама по себе недешевая история. Как изменилась стоимость реставрационных материалов?

— Краски, укрепляющие составы, которые поставлялись из-за рубежа, ввиду сложностей с логистикой и стоимостью компонентов, естественно, подорожали. Некоторые иностранные материалы со временем вообще ушли с рынка, и их заместили отечественные аналоги.

Есть ли понимание, какова доля иностранных материалов в реставрационной отрасли Москвы?

— Думаю, какую-то определенную цифру сейчас назвать сложно. Многие согласованные проекты реставрации утвердили с учетом использования разных вариантов продукции. В первую очередь, прописаны технические характеристики материалов. Если это штукатурка или краска, то прописан тип материала.

Реставраторы не придумывают ничего от себя, они восстанавливают то, как было. И если известняк, например, добывают и в Подмосковье, то что делать с какими-нибудь заморскими ракушками?

— Вы правы, реставраторы всегда стараются найти аутентичный материал с указанного места добычи или карьера. Если со временем это становится уже невозможным, то принцип действий все тот же — подбираются отечественные аналоги.

Что сложнее всего заменить отечественными аналогами?

— Полимерные составы для укрепления, инъектирования и санации, то есть удаления загрязнений. Оборудование для аттестации научных лабораторий. Но сложнее, не значит невозможно. Стараемся найти достойные альтернативы.

Какие инновационные разработки предлагают российские компании для реставраторов?

— Прежде всего такие разработки связаны с корректной, научно обоснованной, адаптацией исторических материалов и технологий к проведению реставрационных работ, а также к современным условиям эксплуатации объектов. К таким разработкам относится, например, запатентованный одной из реставрационно-строительных компаний из Санкт-Петербурга способ модификации известкового вяжущего вещества. В соответствии с принципом аутентичности историческим материалам по составу, он позволяет существенно улучшить технологические и эксплуатационные свойства реставрационных растворов, произведенных по технологии сухих смесей.

Или ученые Национального исследовательского университета ИТМО совместно с сотрудниками Русского музея разработали новую методику определения подлинности картин. С помощью инфракрасной спектроскопии искусствоведы и технологи музея могут быстро узнать химический состав произведения изобразительного искусства и век, в котором его написали. Метод уже протестировали на копии картины Ивана Айвазовского. А в будущем разработка поможет определять подлинность произведений русского авангарда. Методика, в частности, позволяет найти пигменты и связующие вещества в масляных красках, характерных для творчества конкретного художника.

Приведите примеры объектов культурного наследия Москвы, отреставрированных с применением только отечественных материалов и технологий.

— Таких примеров много. Пожалуй, остановлюсь на одних из последних: Северный речной вокзал, павильоны «Земледелие», «Центральный» и «Транспорт» на ВДНХ. Там же при реставрации павильона «Физика» специалисты использовали российские материалы для воссоздания люстр и витражей. В особняке Рутковских, в Большом Козловском переулке, использовали краску и паркет отечественного производства.

Будущее отрасли также зависит от квалификации специалистов. Как готовят современных реставраторов?

— Специалистов по реставрации готовят средние профессиональные и высшие учебные заведения. Реставраторов произведений из дерева, реставраторов-лепщиков, реставраторов декоративных штукатурок, как правило, выпускают колледжи, а вот архитекторов-реставраторов, реставраторов живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства — вузы. В реставрации также есть уникальные редкие профессии — например, реставратор книг или старых кинолент, — которым обучают в российских учебных заведениях. Обо всем этом можно будет узнать на нашей профильной выставке, которая продлится до 26 ноября включительно.

КСТАТИ

Попасть на выставку могут все желающие. Подробная программа и регистрация — на сайте сохранениенаследия.рф. Реставраторы проведут для посетителей более 50 мастер-классов. Также в рамках выставки пройдут экскурсии по объектам культурного наследия Москвы.

Реставрация Культура Москва История Архитектура
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения