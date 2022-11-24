Зима будет жаркой: топ-5 премьер декабря в Москве, которые нельзя пропустить

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Первый месяц зимы порадует москвичей и гостей столицы яркими событиями и мероприятиями, которые не дадут скучать. Как интересно провести выходные в декабре — в материале «Вечерней Москвы».

«Красавец мужчина»

9 и 10 декабря в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина состоится премьера спектакля «Красавец мужчина» по пьесе Александра Островского. Действие разворачивается в модном столичном баре, где герои, выставляя себя в сторис, соревнуются в количестве лайков. Тщеславие, вечная молодость и культ успеха ― вот что главное, а на реальную жизнь уже нет времени. В постановке режиссера Данила Чащина остро встает актуальный вопрос: сколько стоит красота и не теряются ли в погоне за ней искренность, близость и любовь?

Когда: 9 и 10 декабря в 19:00.

Где: Тверской бульвар, д. 23.

Месть и голливудский экшен

Корейское кино продолжает удивлять. С 8 декабря в кинотеатрах — фильм «Помнить», история о мести и голливудский экшен, от которого невозможно оторваться до последних (неожиданных и трогательных) кадров. Сюжет фильма рассказывает о Пиль Чжу. На его пальцах татуировки. Это имена людей, виновных в гибели семьи. На красном «Порше» с юным напарником и револьвером наперевес он отправляется в путешествие, цель которого — беспощадная месть. Безудержный стильный экшен про месть и правосудие от талантливой команды, создающей хиты для Netflix и уже подарившей миру «Поезд в Пусан», «Служанка», «Суринам» и многие другие. В главных ролях — корейская звезда Ли Сон-мин и секс-символ дорам Нам Джу-хёк.

Когда: с 8 декабря.

Где: кинотеатры города.

Ничего не бойся!

Любителям музыкальных постановок MAMMA MIA! и La-La Land стоит отметить в календаре дату 3 декабря. В этот день в театре МДМ состоится премьера мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой!» по песням легендарной четверки ― группы «Секрет». В Ленинграде 80-х на фоне романтики белых ночей, разводных мостов, атмосферной архитектуры и уютных квартирников разворачивается драматическая история любви. Конфликт поколений, выбор между счастьем и благополучием, неприятие системного лицемерия и борьба с внутренним конформизмом ― такие испытания уготованы юным влюбленным.

Когда: 3 декабря в 19:00.

Где: Комсомольский проспект, д. 28.

Внутренняя стабильность

10 декабря в БЦ «Красный Октябрь» пройдет масштабный Фестиваль психосоматики при поддержке клиники психосоматической медицины NeoVita и Института психосоматики Артема Толоконина, одного из лучших психотерапевтов по версии Forbes. Гостей ждет насыщенная программа с полезными лекциями и практиками, интересные презентации, консультации врачей, подарки и сюрпризы. А также выступление особого спикера, имя которого будет раскрыто только на мероприятии. Посетители смогут узнать о достижениях и возможностях психосоматики, получении новой профессии в этой области, а также обрести ценные знания и навыки, чтобы сохранять внутреннюю стабильность в эпоху перемен и помочь близким.

Когда: 10 декабря в 10:00.

Где: Берсеневская набережная, д. 6, стр. 3, зал «Сфера».

Музыкальное волшебство

Студия камерной музыки Simple Music Ensemble приглашает 4 декабря на сказочно красивый концерт в зимнем саду ― музыка из «Гарри Поттера». Зрителей ждет настоящее волшебство, приключения с любимыми героями Джоан Роулинг и невероятный восторг от виртуозной игры одного из лучших оркестров России и Европы. Потрясающие саундтреки из киношедевров о Гарри Поттере и его друзьях погружают в сказочный мир магии. Прекрасный семейный концерт с атмосферой зимних чудес и настроением праздника!

Когда: 4 декабря в 18:00.

Где: ул. Новодмитровская, д. 1, стр. 1, «Хлебозавод», «Цилиндр», 5-й этаж.