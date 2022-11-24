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Традиция творить добрые дела

Василиса Чернявская 
Город
Традиция творить добрые дела
Фото: РИА Новости

Руководитель и актер Театра кошек, расположенного в районе Дорогомилово, заслуженный артист России Дмитрий Куклачев и почти полсотни пушистых артистов готовят зимнее путешествие в сказку. В четверг, 24 ноября, он рассказал «Вечерней Москве», как сотворить волшебство для детей и взрослых.

С декабря в Театре кошек Юрия Куклачева наступит настоящая «Зимняя сказка». Это добрая постановка, рассказывающая о некоем сказочном лесе и его обитателях. Зрители даже станут непосредственными участниками спектакля и окажутся под волшебным снежным покрывалом Зимушки-Зимы.

Эстафету «Зимней сказки» позже перехватит «Рождественская история». В центре спектакля — Домовой, которому предстоит подружиться с людьми.

— Наш Домовой — это собирательный образ Дядюшки Ау, Карлсона и домовенка Кузи. Дети узнавали даже Деда Мороза. Так мы даем возможность пофантазировать зрителям, — рассказывает Дмитрий Куклачев.

Пушистые артисты в спектакле вместе с людьми делают трюки, по праву считаясь профессиональными актерами. Сегодня в театре живут около 200 кошек, из которых 20 — еще котята.

— А недавно кошка, подобранная мною недалеко от Кутузовского проспекта, родила будущих маленьких актеров, — рассказывает худрук театра. — Хотя далеко не каждая кошка может стать впоследствии артистом. Заставить их что-то изображать из себя невозможно. То же самое и у людей: не каждый может работать на сцене перед большим количеством зрителей.

А вот что остается неподдельным в театре, так это эмоции зрителей. Среди них сегодня часто бывают семьи, вынужденные покинуть место постоянного проживания в связи с проведением специальной военной операции, подопечные фондов, лауреаты творческих конкурсов и те, кто проходит лечение в онкоцентрах. Благотворительной традиции здесь много лет.

Худрук театра отмечает, что сейчас крайне важно сделать так, чтобы Москва по-доброму встречала тех, кому в жизни пришлось нелегко, кто видел ужасы боев.

Сам Дмитрий Куклачев постоянно встречает ребят в театре, с удовольствием позирует с ними и кошкой Сосиской для фото на память.

— Сегодня Театр кошек — один из центров культурной жизни столицы, — говорит он.

В районе Дорогомилово, помимо возглавляемого им театра, много разных достопримечательностей: Парк Победы, Музей-панорама «Бородинская битва», Мастерская Петра Фоменко, Триумфальная арка, одна из сталинских высоток, метро, исторические здания и сооружения. Среди любимых мест — городские парки и усадьбы, старинные ансамбли и тихие улочки в центре и за его пределами.

— Все вместе они создают нашу общую историю, — отмечает Дмитрий Куклачев.

Свою лепту в театральную жизнь Куклачевы продолжают вносить, развивая общее дело — единственный в нашей стране Театр кошек.

СПРАВКА

Дмитрий Юрьевич Куклачев родился 5 августа 1975 года в Москве. Окончил Цирковое училище и Российскую академию театральных искусств (ГИТИС). В 1991 году во время гастролей в Англии он самостоятельно работал с кошками и получил приз «Золотая кошка». Его признали самым оригинальным актером года Британии. На данный момент Дмитрий Куклачев — руководитель и ведущий актер Театра кошек. Заслуженный артист Российской Федерации. Он не только продолжает дело своего отца, но и развивает его.

Благотворительность Район Дорогомилово Зима Премьеры Кошки
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