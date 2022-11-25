ВИА «Московское долголетие» дал премьерный концерт

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

В Социально-реабилитационный центр ветеранов войн и Вооруженных Сил состоялся дебютный концерт ВИА «Московское долголетие». В этот день со сцены звучали известные советские и современные хиты, а также авторские композиции. Помимо совместных номеров, каждый музыкант подготовил сольное выступление.

Музыкальный коллектив образовался в 2022 году в рамках Творческого фестиваля проекта «Московское долголетие». Во время открытого кастинга из более чем 240 москвичей старшего поколения профессиональное жюри отобрало семь вокалистов — трех мужчин и четырех женщин, все они участники «Московского долголетия».

В течение двух месяцев подготовкой коллектива занимались профессиональные музыканты, продюсеры и хореографы. Специально для группы было записано четыре новых аранжировки известных хитов и одна авторская композиция, которые прозвучали на концерте. Каждый вокалист подготовил по два сольных номера в разных стилях и жанрах. Музыканты исполняли джаз, поп и народные композиции, а некоторые участники даже пели на иностранных языках — английском и испанском.

Гостями выступления стали активные участники проекта «Московское долголетие», близкие и родственники солистов, а также ветераны. Зрители смогли не только оценить вокальные данные музыкантов, но и познакомиться поближе с каждым из них.

В состав ВИА «Московское долголетие» вошли люди, чья активная творческая деятельность началась в зрелом возрасте, в том числе благодаря проекту.

Людмила Семенова / Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Людмила Семёнова выросла в семье, где все любят народное творчество. Она даже окончила музыкальную школу по классу баяна, но профессиональную жизнь связала с другой сферой. Уже в зрелом возрасте женщина попала в хор «Жулебинские зори» проекта «Московское долголетие» и это стало стартом для творческих свершений, а успешный отбор в ВИА певица считает еще одним большим шагом к мечте.

Светлана Белорыбкина / Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Другая вокалистка нового коллектива Светлана Белорыбкина на сцене с десяти лет. Её папа играл в ансамбле Леонида Утёсова на аккордеоне, и в летний период дочка вместе с отцом выступала на концертах для тружеников села. Несмотря на опыт и любовь к музыке, Светлана не связала свою жизнь с профессией артиста. Второй шанс появился у нее уже в зрелом возрасте. По словам женщины, проект «Московское долголетие» и участие в ансамбле открыли для нее большие возможности.

Лариса Острова / Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Новый творческий этап начался и у Ларисы Озеровой, которая всю жизнь проработала бухгалтером, но ее всегда манила сцена. В детстве, во время учебы в музыкальной школе, она не попала в музыкальный ансамбль, и когда прошла отбор в ВИА «Московское долголетие» исполнилась ее мечта. Артистку во всем поддерживает семья — муж, две дочери и пятеро внуков.

Владимир Морозов / Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Владимир Морозов в детстве увлекался спортом и музыкой, но, когда наступило время выбирать с чем связать судьбу, решил посвятить себя спорту. Мужчина надеялся, что когда-нибудь вернётся в творчество. Осуществить намеченное удалось уже после выхода на пенсию. Владимир начал посещать уроки по вокалу, вступил в хор в проекте «Московское долголетие», и стал вокалистом ВИА.

Елена Липатова / Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Елена Липатова, как и другие участники группы, увлекалась музыкой с детства, но долгое время реализовывала певческий талант только в кругу семьи. Главными ценителями всегда были двое сыновей — она пела им колыбельные. В полной мере проявить свой талант Елена смогла уже в зрелом возрасте. Она стала финалисткой конкурса «Супербабушка — 2019», ведущей мероприятий, а теперь еще и одной из солисток музыкальной группы.

Александр Зорин / Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Александр Зорин серьезно увлекся музыкой после выхода на пенсию. Первый успех к нему пришел в 2020 году, тогда мужчина победил в творческом конкурсе «Дороги, которые мы выбираем» проекта «Московское долголетие». А в 2021 году попал на вокальный телевизионный проект. По словам Александра, с этого начался его большой творческий путь. Сейчас он выступает на различных городских мероприятиях, но главной творческой победой этого года считает участие в ВИА «Московское долголетие».

Болеслав Войшко / Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Самым опытным артистом стал Болеслав Войшко. Мужчина написал 42 сборника стихов, выпустил 15 альбомов, выступает с концертами как поэт, композитор и певец, является победителем многочисленных фестивалей и конкурсов. Болеслав играет на губной гармошке, трубе, гитаре, пианино. При этом мужчина отмечает, что очень рад попасть в коллектив и уверен, что их ждет большая творческая карьера.

— Впервые вижу, чтобы на дебютном концерте люди так хорошо выступали. Мы почувствовали, сколько труда, души и таланта было вложено во все номера. Я сам участник проекта «Московское долголетие» и иногда пою, но сегодня мне было сложно поверить, что вокалисты — непрофессионалы, — поделился Владимир Стрыгин.

Участники ВИА «Московское долголетие» рассказали, что за короткий срок уже стали слаженным и дружным коллективом, планируют новые выступления и надеются завоевать любовь широкой аудитории.

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

СПРАВКА

Стать участником проекта «Московское долголетие» в очном или онлайн формате могут все желающие горожане старшего возраста: женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Актуальное расписание занятий можно посмотреть на сайте mos.ru/age или узнать, позвонив по телефону территориального центра социального обслуживания своего района, контакты указаны на сайте в разделе «Как стать участником».