Молодежному совету при Департаменте здравоохранения города Москвы исполнилось 7 лет

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Молодежному совету при Департаменте здравоохранения города Москвы в этом году исполняется 7 лет. Создание совета позволило объединить активных молодых и энергичных работников государственной системы здравоохранения города Москвы, нацеленных на участие в сохранении и укреплении здоровья населения. Об этом сообщает Председатель молодежного совета при Департаменте здравоохранения Москвы Павел Королев.

— Молодежный совет при Департаменте здравоохранения города Москвы стал эффективной площадкой для объединения молодых специалистов и позволил сформировать команду единомышленников — молодых и креативных врачей самых разных специальностей, чьи идеи и предложения помогают сохранить и укрепить здоровье населения. Ежегодно популярность и профессионализм Молодежного совета привлекает новых активистов. На сегодняшний день в состав Молодежного совета входит около 40 человек, который динамично обновляется с учетом возраста и личной активности, — сказал Председатель молодежного совета при Департаменте здравоохранения Москвы Павел Королев.

Молодежный совет всесторонне вносит свой вклад в реализацию государственной молодёжной политики, активно участвует в проектах («Лица района», «Мой район» и др.) и межведомственных мероприятиях, проводимых Правительством города Москвы, в информационно-просветительских акциях Департамента здравоохранения города Москвы, региональных и международных форумах, в том числе в проектных секциях и конкурсах с достижением высоких результатов и призовых мест.

Молодёжный совет стал победителем EVENTIADA IPRA GOLDEN WORLD AWARDS в 2020 году и вошел в шорт-лист финалистов в 2021 году в номинации «Лучшая молодёжная команда года».

С момента основания Молодёжный совет разработал, реализует и участвует в ряде социально-значимых общественных проектах.

В их числе — проект «Моя медицина», направленный на популяризацию достижений столичного здравоохранения. За годы реализации проекта городские учреждения посетило более 1 тысячи молодых специалистов, волонтеров и представителей молодежных советов органов исполнительной власти города Москвы. В 2020 году проект «Моя медицина» вошел в шорт-лист Международной премии EVENTIADA IPRA GWA, как Лучший молодёжный проект, продвигающий Цели Устойчивого Развития. В 2021 году проект стал победителем в премии «Лучшие социальные проекты России».

Молодежный совет разрабатывает и реализует интерактивные квиз-викторины, лекции, семинары, мастер-классы, тренинги для жителей города Москвы в общественных пространствах, направленные на мотивирование жителей к ведению здорового образа жизни и борьбе с вредными привычками, формирование правильных репродуктивных установок, популяризации вакцинации и донорского движения, своевременному прохождению диспансеризации и прочее. Так, самыми яркими последними инициативами совета стали проекты: «С.Т.О.П. — с толком о проблеме» (главное о важном — простым языком), «Волонтеры общественного движения в сфере охраны здоровья» (формирование системы навыков к ответственному отношению к своему здоровью путем получения необходимых базовых знаний) и другие.