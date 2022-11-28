Безбарьерная среда облегчает жизнь маломобильных горожан

В подъездах многоквартирных домов делают низкие пороги и устанавливают подъемные платформы, облегчающие выезд на улицу инвалидам-колясочникам / Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

3 декабря отмечается Международный день инвалида. Как столичные строители создают в Москве безбарьерную среду, в которой маломобильные горожане чувствует себя удобно и комфортно, рассказала «Вечерняя Москва» председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Анна Яковлева.

В рамках проводимой правительством Москвы работы по созданию безбарьерной среды для маломобильных горожан колоссальная ответственность возлагается на столичный Стройкомплекс. Для проектировщиков и строителей существует особый перечень правил и норм, которые содержат самые разные требования, в том числе доступности общественных и жилых зданий, сооружений для инвалидов. Все это — основа комплексного подхода к формированию безбарьерной среды в мегаполисе.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, сегодня в столице полностью или частично приспособлено для маломобильных граждан 86 процентов социально значимых объектов города.

И эта работа, по словам Анны Яковлевой, постоянно продолжается. В Мосгосэкспертизе, подведомственном учреждении Москомэкспертизы, специалисты проводят экспертизу проектной документации, проверяют качество, актуальность предложенных проектных решений, оценивают соответствие проектов правилам и нормам градостроительства, региональному и федеральному законодательствам. Также эксперты работают со сметными показателями, что является основой дальнейшей оптимизации бюджета.

При проектировании зданий и сооружений учитываются требования свода правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Новое строительство уже учитывает необходимость включения специальных решений для маломобильных граждан: надземные переходы столицы и новые станции метрополитена оснащаются лифтами, входы в строящиеся учреждения и жилые дома организовывают без высоких порогов, на улицах оборудуют специальные пешеходные пути со строго регламентированными уклонами. Проекты новых детских садов и школ уже изначально доступны для маломобильных горожан.

— Также проводятся работы по приспособлению для маломобильного населения уже существующих городских объектов. Так, в подъездах многоквартирных домов, где от входа до первой остановки лифта, как правило, расположена лестница, устанавливают подъемные платформы, обеспечивающие инвалидам-колясочникам беспрепятственный доступ, — подчеркнула председатель Москомэкспертизы.

Ежегодно сотрудники Мосгосэкспертизы рассматривают проекты, в рамках которых предусмотрена как установка специального подъемного оборудования и модернизация сопутствующих коммуникаций в жилых домах Москвы, так и ремонт входных групп с заменой наружных и тамбурных дверных блоков и оборудование их системой автоматического открывания и доводчиком.

Подобные работы проводятся по заявкам жителей, и с 2021 года количество таких утвержденных проектов превысило 400, из них более 170 проектов были согласованы в этом году.

Глава Москомэкспертизы также отметила, что с начала 2022 года получили положительное заключение шесть проектов приспособления для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности пешеходных переходов через Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД).

— По МКАД движение осуществляется непрерывно, и оптимальный способ обеспечить для пешеходов безопасное пересечение дороги без вреда трафику — это путепроводы. К сожалению, многие из таких объектов возводились в начале 2000 годов, и их оснащение, инженерные сети устарели. Но после проведения ремонтных работ, замены оборудования и формирования современных инженерных сетей эти объекты преображаются как внешне, так и функционально, обеспечивая комфортный переход через МКАД, в том числе и для маломобильного населения, — отметила Анна Яковлева.

В Москве около одного миллиона людей с инвалидностью. Для них действуют десятки программ поддержки, работают реабилитационные центры и отделения при территориальных центрах социального обслуживания, социальные дома, реабилитационно-образовательные и другие специализированные учреждения. В столице уже многое сделано для того, чтобы маломобильному населению было комфортнее и безопаснее передвигаться по городу, получать все необходимые услуги, и эта работа постоянно продолжается.