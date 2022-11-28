Возможности цифровых ресурсов Москвы расширяются

Администратор городской поликлиники № 68 Елена Деденкова около автомата для записи на прием к врачу. Выбрать дату и время визита к доктору можно также онлайн на портале mos.ru / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В эти выходные, 26 и 27 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в соцсетях о развитии и перспективах столичных цифровых сервисов и утвердил проект нового жилого квартала в районе Марьина Роща.

Каждый год жители столицы получают 400 миллионов услуг и сервисов в электронном виде.

Полезные сервисы

Сергей Собянин отметил, что Москва создала масштабную цифровую экосистему, которой пользуются уже больше 15 миллионов человек.

— Цифровые ресурсы — mos.ru и другие городские порталы — помогают заботиться о детях, следить за своим здоровьем, ухаживать за питомцами, решать бытовые задачи, упростить переезд по программе реновации, участвовать в жизни города и многое другое, — сказал мэр.

Вся информация о состоянии здоровья москвичей, по словам главы города, тоже хранится в цифровом виде — в электронной медкарте.

— Она доступна и врачам, и самим пациентам. Развиваются цифровые помощники для врачей — система поддержки принятия врачебных решений, паспорт участка и паспорт поликлиники, — добавил Сергей Собянин.

Помимо этого, электронные сервисы помогают и бизнесу. Так, отметил Сергей Собянин, больше 430 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей имеют аккаунты на mos.ru, развивают с его помощью бизнес и решают вопросы.

— Портал поставщиков и Инвестпортал помогают предпринимателям найти партнеров, подобрать меры поддержки и реализовать инвестпроекты, — рассказал мэр Москвы.

Делимся опытом

Московские цифровые решения доступны и для регионов. Глава города напомнил, что во многих городах работает билетная система «СберТройка» на базе московской карты «Тройка». Кроме того, образовательная платформа «Московская электронная школа» стала основой для создания федеральной системы «Моя школа».

— Мы открыли для разработчиков цифровые библиотеки данных для обучения искусственного интеллекта в лучевой диагностике. А свои товары, работы и услуги на Портале поставщиков могут представлять предприниматели из любого региона, — отметил Сергей Собянин, добавив, что Москва не первый год является российским лидером по качеству предоставления госуслуг в электронном виде. — Мы активно сотрудничаем в этой сфере с разработчиками, перспективных поддерживаем льготными кредитами, грантами и субсидиями.

Построим жилой квартал

Мэр Москвы утвердил проект нового жилого квартала в Марьиной Роще. В него вошла территория на улице Веткина, в районе пересечения путей D2 и Октябрьской железной дороги. Сейчас, уточнил мэр, там в основном склады и административные здания, но в ближайшее время построят современное жилье и два деловых центра.

— Будут созданы рабочие места для более чем двух тысяч человек, — сказал мэр. — Запланирована реконструкция дорог, в том числе улицы Веткина, и строительство нового проезда с велодорожками.

Сергей Собянин также рассказал, что улучшить транспортную ситуацию в Москве помогли открытый в этом году участок Московского скоростного диаметра, станция «Минская», реконструированная станция «Толстопальцево» и прочие объекты.

Важное решение

Глава города принял решение о включении глазного импланта в перечень бесплатных средств реабилитации. По его словам, раньше импланты ставили бесплатно только людям с инвалидностью, но такой механизм поддержки охватывал не всех нуждающихся.

— Теперь те, кто нуждается в глазных протезах по медицинским показаниям, смогут получить их за счет бюджета Москвы. Для этого надо взять направление в городской поликлинике и пройти врачебную комиссию, — пояснил Сергей Собянин. — Детям — в Морозовской больнице, взрослым — в офтальмологическом центре Городской клинической больницы имени Боткина.

ЦИФРА

12 миллионов раз с 2011 года были скачаны приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».

КСТАТИ

Сергей Собянин поздравил жительниц Москвы с Днем матери. Он отметил, что этот праздник проникнут бесконечной благодарностью самому близкому человеку на свете, ведь мама — первое слово, первая улыбка, первые уроки жизни. Мэр столицы считает, что нет никого дороже матери и нет ничего сильнее материнской любви. Москва, в свою очередь, старается окружить матерей максимальным вниманием и заботой.