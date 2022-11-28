Промзона «Очаково» — пример решения проблем экологии

Фото: Пресс-служба Московской городской Думы

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. 27 ноября депутаты Мосгордумы обсудили вопрос безопасного развития столичных промзон.

Обсуждая на круглом столе перспективы развития промзон в Москве, депутаты Мосгордумы в качестве примера выбрали промышленную зону «Очаково». При ее реорганизации удалось эффективно решить вопросы экологической безопасности.

— Основной проблемой была ситуация со сжиганием мусора на территории промзоны «Очаково». Совместными усилиями нам удалось эту проблему решить. Появился хороший пример — по сути, кейс, который можно тиражировать при аналогичных проблемах на других территориях, — сказал председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

На 800 гектарах промзоны «Очаково» находится более 200 предприятий. В 2019 году начались межведомственные контрольные мероприятия по фактам жалоб на сжигание мусора. Как отметил первый заместитель префекта Западного округа Виктор Куцев, на одном из предприятий уже через месяц демонтировали печи, на которых сжигали мусор, с двумя арендаторами расторгли договоры аренды.

В том же году проверили 25 промышленных предприятий, в отношении ряда юридических и должностных лиц вынесли 15 представлений об устранении нарушений федерального законодательства, завели 10 дел об административных правонарушениях.

Помимо круглого стола, в Мосгордуме состоялось подписание трехстороннего соглашения между руководством Центра организации дорожного движения, столичным сервисом аренды электросамокатов и Московским центром «Патриот. Спорт». Соглашение поможет масштабировать разработанный совместно со столичным парламентом проект «Безопасное обращение с электросамокатами» на все школы Москвы. Пилотные уроки уже прошли в нескольких школах.