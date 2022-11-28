Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Двор здания Центрального телеграфа впервые откроют для посетителей

Наталья Тростьянская
Город
Двор здания Центрального телеграфа впервые откроют для посетителей
Коммерческий директор компании-девелопера Елена Петропавловская в главном вестибюле Центрального телеграфа. Это одно из самых красивых помещений исторического здания. Реставраторы приведут в порядок двери, стены, светильники, потолок, гранитные ступени и полы / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Никитский переулок, 7с1 Карта всех событий

Готов проект реставрации Центрального телеграфа в Тверском районе. Зданию вернут исторический облик. При этом внутренний двор будет доступен для посетителей.

Над проектом реставрации работала большая команда специалистов. Они изучили архивы, собрали все исторические фотографии и чертежи. Им важно было прочувствовать дух того времени, когда построили Центральный телеграф, проникнуться идеями автора-архитектора Ивана Рерберга, понять суть самого здания.

— В огромном телеграфе были не только технические, подсобные и производственные помещения, в которых сидели телеграфистки, отправляли телеграммы по стране и миру, но и, например, собственный детский сад, квартиры для персонала, — рассказывает директор по девелопменту компании-инвестора Евгений Якубовский. — Такой настоящий город в городе — по сути, технополис в понимании начала XX века.

С точки зрения архитектуры здание с его четкими, прямыми линиями кажется понятным и простым. Однако еще на этапе строительства в него заложили интересные решения, каждое из которых требует к себе особого подхода. Для фасадов, например, использовали четыре вида отделки: это и серый гранит в разной обработке, и цементные штукатурки, которые имитируют природный камень. Все это, как и огромные окна, уникальные механизмы, с помощью которых они открываются, еще предстоит восстановить реставраторам.

Также они сохранят все металлические декоративные элементы, включая ажурную решетку на парапете башни и надпись «Телеграф» на южном фасаде. На углу здания со стороны Никитского переулка восстановят часы и колокол над ними.

— Самое удивительное, что механизм часов работает и сейчас. Есть специальная организация, которая следит за ними и раз в неделю заводит, — говорит руководитель архитектурно-реставрационной мастерской Георгий Горячев. — Нам же предстоит восстановить циферблат: устраним следы коррозии, заменим треснувшее стекло.

Приведут в порядок и глобус — один из символов Центрального телеграфа. Предвосхищая вопросы, Горячев сразу ответил на два самых популярных. Нет, глобус не пластиковый, он сделан из металлического каркаса и стекла, и да, земной шар действительно когда-то крутился.

— Реставрация будет сложная, кропотливая, — подчеркивает Георгий Горячев. — Но восстановленный глобус будет вновь вращаться.

Внутри здания сохранят интерьеры операционных залов и главного вестибюля, куда ведет парадный вход со стороны Тверской улицы. Здесь и лепнина на сводчатом потолке, и тяжелые деревянные двери с латунными ручками, и гранитный пол. Всю эту красоту увидят москвичи и гости столицы. На первом этаже планируют открыть магазины, рестораны и кафе. Выше расположатся офисы. Но для обычных посетителей также будут доступны крыша, где сделают смотровую площадку с видом на Кремль и другие достопримечательности центра столицы, и внутренний двор.

— Мы хотим сделать здесь новое общественное пространство, — раскрывает подробности проекта Якубовский, — где проходили бы концерты, модные показы, киносеансы, литературные вечера и другие интересные мероприятия. Для реализации идеи ландшафтные архитекторы предложили с тыльной стороны здания создать новую городскую площадь. Ее частью станет амфитеатр, где также смогут проходить мероприятия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Леонид Кондрашев, первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия Москвы:

— Здания 1920-х годов, наверное, самые сложные с точки зрения реставрации. Есть определенные проблемы и с качеством материалов, которые использовались, и с разного рода мифами, ставшими частью здания. Со своей стороны, мы утвердили предмет охраны Центрального телеграфа, создали и подготовили базу для того, чтобы специалисты могли приступить к научной реставрации.

Реставрация Культура Москва Тверской район
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Все мнения