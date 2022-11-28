Двор здания Центрального телеграфа впервые откроют для посетителей

Коммерческий директор компании-девелопера Елена Петропавловская в главном вестибюле Центрального телеграфа. Это одно из самых красивых помещений исторического здания. Реставраторы приведут в порядок двери, стены, светильники, потолок, гранитные ступени и полы / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Никитский переулок, 7с1 Карта всех событий

Готов проект реставрации Центрального телеграфа в Тверском районе. Зданию вернут исторический облик. При этом внутренний двор будет доступен для посетителей.

Над проектом реставрации работала большая команда специалистов. Они изучили архивы, собрали все исторические фотографии и чертежи. Им важно было прочувствовать дух того времени, когда построили Центральный телеграф, проникнуться идеями автора-архитектора Ивана Рерберга, понять суть самого здания.

— В огромном телеграфе были не только технические, подсобные и производственные помещения, в которых сидели телеграфистки, отправляли телеграммы по стране и миру, но и, например, собственный детский сад, квартиры для персонала, — рассказывает директор по девелопменту компании-инвестора Евгений Якубовский. — Такой настоящий город в городе — по сути, технополис в понимании начала XX века.

С точки зрения архитектуры здание с его четкими, прямыми линиями кажется понятным и простым. Однако еще на этапе строительства в него заложили интересные решения, каждое из которых требует к себе особого подхода. Для фасадов, например, использовали четыре вида отделки: это и серый гранит в разной обработке, и цементные штукатурки, которые имитируют природный камень. Все это, как и огромные окна, уникальные механизмы, с помощью которых они открываются, еще предстоит восстановить реставраторам.

Также они сохранят все металлические декоративные элементы, включая ажурную решетку на парапете башни и надпись «Телеграф» на южном фасаде. На углу здания со стороны Никитского переулка восстановят часы и колокол над ними.

— Самое удивительное, что механизм часов работает и сейчас. Есть специальная организация, которая следит за ними и раз в неделю заводит, — говорит руководитель архитектурно-реставрационной мастерской Георгий Горячев. — Нам же предстоит восстановить циферблат: устраним следы коррозии, заменим треснувшее стекло.

Приведут в порядок и глобус — один из символов Центрального телеграфа. Предвосхищая вопросы, Горячев сразу ответил на два самых популярных. Нет, глобус не пластиковый, он сделан из металлического каркаса и стекла, и да, земной шар действительно когда-то крутился.

— Реставрация будет сложная, кропотливая, — подчеркивает Георгий Горячев. — Но восстановленный глобус будет вновь вращаться.

Внутри здания сохранят интерьеры операционных залов и главного вестибюля, куда ведет парадный вход со стороны Тверской улицы. Здесь и лепнина на сводчатом потолке, и тяжелые деревянные двери с латунными ручками, и гранитный пол. Всю эту красоту увидят москвичи и гости столицы. На первом этаже планируют открыть магазины, рестораны и кафе. Выше расположатся офисы. Но для обычных посетителей также будут доступны крыша, где сделают смотровую площадку с видом на Кремль и другие достопримечательности центра столицы, и внутренний двор.

— Мы хотим сделать здесь новое общественное пространство, — раскрывает подробности проекта Якубовский, — где проходили бы концерты, модные показы, киносеансы, литературные вечера и другие интересные мероприятия. Для реализации идеи ландшафтные архитекторы предложили с тыльной стороны здания создать новую городскую площадь. Ее частью станет амфитеатр, где также смогут проходить мероприятия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Леонид Кондрашев, первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия Москвы:

— Здания 1920-х годов, наверное, самые сложные с точки зрения реставрации. Есть определенные проблемы и с качеством материалов, которые использовались, и с разного рода мифами, ставшими частью здания. Со своей стороны, мы утвердили предмет охраны Центрального телеграфа, создали и подготовили базу для того, чтобы специалисты могли приступить к научной реставрации.