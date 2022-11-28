Водители, электромонтеры, почтальоны: в центре «Моя работа» пройдут мероприятия для соискателей с инвалидностью

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

29 ноября в столичном центре занятости населения «Моя работа» пройдет «День Почты России» в рамках клуба соискателей с инвалидностью «Хочу работать». Компания ищет около 550 новых сотрудников на квотированные рабочие места.

— Центр «Моя работа» реализует специальные проекты для трудоустройства людей с инвалидностью, которым нужен особый подход и адресное сопровождение. Ежемесячно во флагманском центре «Моя работа» на улице Щепкина проводятся встречи клуба соискателей с инвалидностью «Хочу работать». Это отличная площадка для нетворкинга и трудоустройства, где кандидаты знакомятся с работодателями и могут презентовать себя на собеседовании. 29 ноября в преддверии Международного дня инвалидов на базе центра занятости пройдет «День Почты России» для соискателей с инвалидностью. Пройти собеседования можно будет на вакансии «Администратор клиентского зала», «Водитель различных категорий», «Водитель-курьер», «Кладовщик», «Почтальон» и «Электромонтер». Максимальная зарплата с учетом премиальной части составит около 90 тысяч рублей, — рассказала заместитель директора центра «Моя работа» Анна Петухова.

Компания предложит горожанам около 550 квотированных рабочих мест. В программе «Дня Почты России» не только собеседования. Специалисты центра «Моя работа» помогут составить портфолио, которое включает в себя «продающее» резюме, деловое фото и сопроводительное письмо. Участники клуба соискателей с инвалидностью смогут проконсультироваться с юрисконсультом и психологом по всем вопросам о трудоустройстве. Те, кто интересуется открытием собственного дела, получат консультацию о самозанятости, ИП и ООО от специалиста центра занятости.

«Почта России» предлагает соискателям не только официальное оформление с первого дня и систему премий за эффективность работы и дополнительную нагрузку. В социальный пакет входит страхование от несчастных случаев и болезней для сотрудников и их детей, частичная компенсация путевок в санатории и детские лагеря, подарки детям на праздники, корпоративная пенсионная программа, материальная помощь по условиям коллективного договора. В числе дополнительных преимуществ — спортивные мероприятия и секции, программа обучения для всех сотрудников, карьерный рост и профессиональное развитие, возможность работать рядом с домом.

«День Почты России» пройдет во вторник, 29 ноября, с 11:00 до 13:00 во флагманском центре занятости «Моя работа» на улице Щепкина, д. 38 стр. 1. Записаться на мероприятие можно по телефонам 8(495)705-75-75, 8(916)290-34-10.

Трудоустроиться москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входит 57 отделов трудоустройства, большинство из которых расположены в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг находятся по адресам: улица Щепкина, дом 38, строение 1 и улица Шаболовка, дом 48. Кадровый центр для сотрудников, находящихся под риском увольнения, находится по адресу: улица Куусинена, дом 2, строение 1.