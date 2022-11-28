Любителям лыжных прогулок подготовили сразу три трассы

Мастер участка благоустройства национального парка «Лосиный Остров» Павел Клишин устанавливает стартовый знак на самой длинной, 24,5 километра, лыжной трассе / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Национальный парк «Лосиный Остров», который берет свое начало в районе Сокольники, открывает новый лыжный сезон. В понедельник, 28 ноября, «Вечерняя Москва» узнала, что ждет любителей зимних активностей.

В этом году в национальном парке проложат три трассы для любителей с ветерком прокатиться на лыжах. Сотрудники «Лосиного Острова» подошли к формированию дистанций ответственно — на всех трех установлены маршрутные и информационные знаки, обозначены старты и финиши.

— У нас три схемы закольцованных лыжных трасс. Самый большой маршрут составляет почти 25 километров. Он соединит четыре района Восточного и Северо-Восточного округов города Москвы. Начнется маршрут от станции Московского центрального кольца «Белокаменная». Там предусмотрена парковка, информационный центр. Там же можно переодеться, переобуться и выпить чашечку кофе или чая — специально для этого установлен павильон типа мини-кафе. Если будет необходимость, то там же может быть организован пункт проката лыж, — рассказывает замдиректора по благоустройству национального парка «Лосиный Остров» Ольга Шульгина.

Вторая трасса начинается и заканчивается недалеко от экоцентра. Адрес: улица 12 линия Красной Сосны, 28. Это самая короткая трасса — всего 3 километра. Предполагается, что она будет пользоваться спросом у начинающих лыжников и тех, кто хотел бы немного подзарядиться зимней энергией.

Третья трасса — протяженность 12,5 километра. Большая часть этого маршрута пройдет вблизи территории Метрогородка. Старт и финиш от адреса: улица Красной Сосны, напротив дома 16, строение 1. Трасса ровная, прямая и несложная.

Все три маршрута в парке прогулочные, под классический ход — по две полоски в каждую сторону для возможности свободного разъезда лыжников с разной скоростью хода.

Сотрудники национального парка надеются, что их работа порадует москвичей, но предупреждают, что выходить на лыжню придется в дневное время, освещение трасс в «Лосином Острове» не предусмотрено.

Но лыжными трассами зимняя сказка в этом парке не ограничивается.

— Также у нас есть деревянные горки для катания на тюбингах, они расположены на территории эколого-просветительского комплекса «Дендрарий», — рассказывает Ольга Шульгина. — Эти горки имеют всю необходимую сертификацию. Сейчас мы ставим их на учет в Гостехнадзоре. Склон длинный — 25 метров, маленькая горка для юных посетителей — высотой два метра. Горки оборудованы сетками уловителями, чтобы все было полностью безопасно.

В «Лосином Острове» традиционно принимают все меры для организации хорошего санитарного состояния. Вдоль дорожно-тропиночной сети, где будут проложены лыжные трассы, установлены урны.

Парк сам убирает территорию и с задачей справляется. За порядком следят госинспекторы и лесничие. Они отслеживают нарушителей — любителей зимних шашлыков. Готовить мясо на огне в парке можно, но только в специально оборудованных мангальных зонах, где установлены беседки.

— Мы заметили, что за последние два года нарушителей становится все меньше. Наши сотрудники имеют полномочия привлекать и наказывать нарушителей в административном порядке. Число административных протоколов в прошлом году значительно уменьшилось, — говорит Ольга Сергеевна. — Москвичи стали бережнее относиться к природе, и серьезных нарушений практически не наблюдается.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Москве 145 особо охраняемых природных территорий общей площадью порядка 20 000 гектаров.

На них расположены 103 памятника природы, 14 ландшафтных заказников, 11 природно-исторических парков. Национальный парк «Лосиный Остров» частично входит в 6 столичных районов — Метрогородок, Гольяново, Богородское, Сокольники и Ярославский и Московскую область — округа Балашиха, Королев, Мытищи и Щелково. Его площадь 12 800 гектаров.