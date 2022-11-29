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Приметы и советы

Столичные психологи помогают родителям справиться с подростковой агрессией

Павел Гриднев
Город
Столичные психологи помогают родителям справиться с подростковой агрессией
Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения Москвы

Отношения с детьми редко безоблачны: еще вчерашний вечер был тихим и уютным, а сегодня разразился громкий скандал. И если с малышом можно быстро договориться, то выйти на диалог с подростком бывает гораздо сложнее. Как избежать конфликтов и правильно выстроить отношения с подросшим ребенком, рассказали специалист Московской службы психологической помощи населению Александра Кривова и психолог семейного центра «Отрадное» Мария Овчарова.

Подростковый возраст характеризуется серьезными психологическими и физиологическими изменениями: меняется внешний вид, установки, мировоззрение, отношение к окружающим. Все это сказывается на состоянии подростка и становится для него большим стрессом. Кроме того, изменения воздействуют на чувствительную психику ребенка и могут вызывать проявление агрессии.

— Особенность подростковой агрессии заключается в том, что в этот период у детей возникает чувство взрослости. Ребенок ощущает себя самостоятельным, начинает отрицать наставления взрослых. Часто родители слышат в свой адрес: «Отстань!», «Без тебя разберусь», «Не надо меня учить», «Я сам знаю, как мне лучше». Такие слова могут вызывать ответную агрессию и чувство бессилия со стороны пап и мам, — отметила психолог Александра Кривова.

Услышьте ребенка

Во взаимоотношениях с подростками важно помнить, что в этом контакте взрослые — мы. У нас есть жизненный опыт, знания, мы сами когда-то были детьми и хорошо помним, как порой было трудной найти общий язык с самыми близкими людьми — родителями. Почему же тогда не попробовать идти другим путем: не противопоставлять себя подростку, а быть на его стороне?

— Говорите с ребенком спокойно и уверенно. Не оскорбляйте, не переходите на личности. Общайтесь на равных, но соблюдайте небольшую дистанцию. Не выходите из родительской роли. Часто родители всеми силами стараются стать другом своим детям. Но это может привести к нежелательным последствиям: у друга, в отличие от родителя, отсутствует воспитательная функция и уж точно друг не может что-то запрещать, — добавила Александра Кривова.

Учите понимать себя

Семейные выходные и совместное времяпрепровождение — отличная возможность обсудить, что же происходит с подростком, как и почему возникает чувство злости и агрессия. Навык распознавания и понимания своих эмоций, умение их контролировать очень важны для ребенка и обязательно пригодятся ему в дальнейшей жизни.

Больше хвалите

К сожалению, подростки часто сталкиваются с огромным количеством критических замечаний от учителей, родителей, сверстников и других окружающих, а похвала и комплименты становятся редким исключением. Родителям следует сместить акцент и найти поводы для того, чтобы сказать ребенку что-то приятное. При всей своей браваде подростки крайне чувствительны, уязвимы и ранимы. Агрессия может выступать, в том числе, в качестве защитного механизма. Кстати, для похвалы не обязательны громкие победы и свершения, доброе слово приятно услышать и за вовремя убранные вещи, выполненные уроки и вынесенный по первой просьбе мусор.

— Следует проявлять любовь и заботу к подросткам ровно так же, как и к маленьким детям. Ребенку, сколько бы лет ему ни было, нужно знать, что его ценят и принимают. Один из вариантов профилактики агрессии — поддержка, поощрение увлечений подростка. И уж точно не стоит отвечать агрессией на агрессию, это лишь усугубит ситуацию. Лучшей стратегией в отношениях будут попытки понять своих детей и помочь им повзрослеть. Необходимо помнить, что за разрушительными действиями часто скрывается просьба о помощи, — отметила психолог Мария Овчарова.

Не забывайте о себе

Чтобы выдерживать всплески агрессии, не срываться в ответ, родителям необходимо больше заботиться о самих себе, следить за своим состоянием, отдыхать. Так будет проще встать на сторону ребенка, быть к нему добрее, заботливее — появится ресурс уделять детям внимание и время. Подросткам жизненно необходимо знать, что их любят, быть уверенными в том, что у них за спиной всегда есть тыл — его семья, те, кто готов поддержать в любой сложной ситуации.

Помощь специалистов

Если вы хотите подробнее разобраться в детско-родительских отношениях, можно записаться на вебинар Московской службы психологической помощи «Подростковая агрессия. Что делать родителям?» Такие встречи проходят ежемесячно. Вместе с психологом участники разбирают причины подростковой агрессии, рассуждают, как родителям следует общаться со своими детьми.

Московская служба психологической помощи также предоставляет возможность пройти в течение календарного года пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.

Над разрешением семейных и супружеских конфликтов работают и сотрудники службы медиации, которая создана в столичных семейных центрах. Кроме того, специалисты центров проводят психологические консультации, помогают налаживать детско-родительские отношения, оказывают правовую помощь, работают с подростками, проводят тренинги и развивающие занятия. Всего для поддержки московских семей работают 26 городских организаций помощи родителям с детьми: 23 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

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