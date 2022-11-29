Открываем школы, парки и стадионы для жителей. «МВ» продолжает знакомить с новыми знаковыми объектами на юго-востоке столицы

Жительнице района Виктории Третьяковой нравится бывать в Ландшафтном парке возле станции метро «Некрасовка», ЮВАО / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

У жителей Юго-Восточного округа Москвы в этом году появилось новое комфортное место для проведения досуга. В составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) открыли парк площадью более 4 гектаров. Новым общественным пространством, которое, безусловно, станет центром притяжения района, будут пользоваться как пассажиры ТПУ, так и местные жители.

В новом парке высадили более 20 тысяч деревьев и кустарников, обустроили газоны и пешеходные дорожки, установили детские и спортивные площадки, беседки, фонтан и амфитеатр с площадкой для проведения культурно-массовых мероприятий. Через три крытые аллеи теперь можно в любую погоду с комфортом добраться до метро, а также пройти к автобусным остановкам. Основные дорожки проложены так, чтобы люди могли максимально быстро преодолеть расстояние от метро к пешеходным переходам на противоположной стороне парка. Также появятся закольцованные маршруты из гравийных дорожек для бега и неспешных прогулок. Маршруты создавались таким образом, чтобы люди, идущие к метро или от него, и посетители парка не пересекались и не мешали друг другу.

В следующем году в составе ТПУ появится еще один знаковый объект — Дворец спорта «Некрасовка». В новом здании площадью более 21 тысячи «квадратов» расположатся более 12 функциональных зон. Здесь можно будет тренироваться, проводить соревнования по хоккею, фигурному катанию, шахматам, плаванию, а также по игровым видам спорта — баскетболу, волейболу, теннису, мини-футболу, гандболу. Кроме того, в здании будут размещены залы для экстремальных видов спорта, хореографии и ритмической гимнастики, а также зал единоборств.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Как сообщили в Департаменте строительства, на объекте, реализуемом по государственной программе «Спорт Москвы», предусмотрено устройство бассейна из нержавеющей стали, что характеризуется рядом преимуществ — долговечностью, удобством монтажа и качеством воды.

— В районе живут около 100 тысяч человек, но до сих пор нет ни одного спортивного объекта. Поэтому мы решили построить не обычный ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс), а настоящий дворец с ледовой ареной, бассейном, залами для разных видов спорта. Завершение строительства намечено на первую половину 2023 года, — рассказывал в августе мэр Москвы Сергей Собянин.

В 2023 году в округе также завершатся основные строительные работы по возведению спорткомплекса для волейбольной школы «Ника». Здание площадью более 7,5 тысячи квадратных метров возводится в районе Текстильщики на Волжском бульваре, владение 8.

— Здание будет отличаться стильными фасадами. В качестве цветового решения экстерьера выбрали алюминиевые панели максимально натуральных, гармонирующих между собой природных оттенков: используют древесный, светло-зеленый, бежевый и светло-серый цвета. Архитектуру дополнит витражное остекление, — отмечает руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

В состав спорткомплекса войдут зал для волейбола на три площадки с трибунами на 300 человек, тренажерный зал и плавательный бассейн 25х16 метров.

Долгожданный переезд

ЮВАО стал одним из первых округов, где стартовало переселение по программе реновации жилищного фонда. Кроме того, округ — один из лидеров по количеству людей, которые переедут в новые квартиры по реновации. Всего в ЮВАО в программу включено 818 жилых ветхих домов, где проживают около 164 тысяч жителей.

— С момента старта программы в округе уже ввели в эксплуатацию 31 дом на 7437 квартир. Больше всего таких домов расположено в районе Кузьминки — 12 зданий. До конца года планируем ввести в эксплуатацию еще 5 домов в районах Рязанский, Выхино-Жулебино, Капотня, Нижегородский и Лефортово, — отмечает руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Для дальнейшего переселения в округе возводят 24 дома на 8 тысяч квартир, еще 33 дома — в проектировании. Например, в Кузьминках уже в следующем году достроят односекционные дома по индивидуальным проектам на улице Зеленодольской, владение 30, земельный участок № 1, и на Волгоградском проспекте, земельный участок № 107/4. Во всех квартирах будет улучшенная отделка по стандартам программы реновации. Первые этажи отдадут под нежилые помещения — магазины, сервисные службы, кружки и секции для детей.

Социалка для новоселов

Как сообщили в столичном Департаменте строительства, с начала года для жителей округа уже ввели в эксплуатацию 4 детских сада. До конца года достроят учебный корпус на 350 мест, еще один детский сад на 275 мест и школу в Некрасовке.

— Размещение объектов социальной инфраструктуры в шаговой доступности от жилья — приоритетное направление для правительства Москвы. Именно поэтому, несмотря на любые кризисы, объемы строительства садиков, школ и других социальных объектов снижаться не будут. Адресная инвестиционная программа Москвы была и остается социально ориентированной, — ранее отмечал Рафик Загрутдинов.

КСТАТИ

По программе реновации в ЮВАО предусмотрено строительство 46 социальных учреждений, среди них: административное здание, 31 объект образования, 6 спортивных объектов, 5 объектов здравоохранения, 3 объекта культуры. Кстати, в Юго-Восточном округе столицы уже в этом году будет достроено рекордное количество образовательных учреждений — семь объектов.

Топ–3: Олимпийские кольца на трибунах, модные фасады и самая длинная эстакада

Волгоградский проспект, 46/15, стр. 1

В этом году в районе Текстильщики завершилась реконструкция футбольного стадиона «Москвич». Площадь стадиона увеличилась почти в пять раз — до 9,7 тысячи квадратных метров, построены трибуны на 4190 зрителей, на подземном уровне оборудована стрелковая галерея. На стадионе создана необходимая инфраструктура для занятий легкой атлетикой. Трибуны стадиона «Москвич» состоят из пяти секторов в виде олимпийских колец, которые окрасили в соответствующие цвета: синий, черный, красный, желтый и зеленый.

Фото: ooo-merkury.ru

Улица Академика Скрябина, вл. 3–1

Первые жилые корпуса для переселения по программе реновации достроят в этом году в районе Выхино-Жулебино на улице Академика Скрябина. Односекционные здания возводят по индивидуальному проекту. Фасады выполнят в разных оттенках коричневого и бежевого цветов и облицуют керамическим кирпичом. Всего здесь будет 902 квартиры, 14 из них предусмотрены для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Жильцы смогут комфортно перемещаться как по квартире, так и по общим пространствам дома.

Фото: fr.mos.ru

Эстакада на Волгоградском проспекте

Одна из самых протяженных на МСД эстакад длиной 1,5 километра через Волгоградский проспект на южном участке диаметра готова больше чем наполовину. Всего на данном участке построят 10,4 километра дорог с пятью эстакадами. Это улучшит транспортную доступность районов Печатники и Текстильщики. Кроме того, снизится нагрузка на развязку на пересечении Третьего транспортного кольца, Волгоградского проспекта и Люблинской улицы, будет обеспечен комфортный доступ к жилым домам и объектам социального и культурного назначения.