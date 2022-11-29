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Разноцветные огни, ледовое шоу и звездные гости: как прошло открытие ГУМ-катка — 2022

Полина Долганова
Иссалина Аюпова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Город
Разноцветные огни, ледовое шоу и звездные гости: как прошло открытие ГУМ-катка — 2022
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

В этот понедельник прошло открытие ГУМ-катка на Красной площади. Яркие украшения, разноцветные гирлянды, звездные гости и улыбки на лицах — настоящая атмосфера праздника и уюта. Этим вечером жители столицы смогли ощутить приближение новогоднего чуда. Подробнее об открытии катка в самом сердце столицы — в материале «Вечерней Москвы».

Перед открытием катка у всех желающих была возможность прогуляться по ярмарке на Красной площади. Представленные на прилавках сувениры и новогодняя атрибутика были на любой вкус: новогодние фонарики, шары со снегом, варежки, перчатки и теплые носки. А некоторые торговцы предлагали даже создать уникальные предметы своими руками. Так, например, в центре ярмарки открылся островок-кузница, где можно самостоятельно сделать себе монетку на удачу.

Фото: Вечерняя Москва
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Фото: Вечерняя Москва
Фото: Вечерняя Москва
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Фото: Вечерняя Москва
Фото: Вечерняя Москва
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Фото: Вечерняя Москва
Фото: Вечерняя Москва
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Фото: Вечерняя Москва
Фото: Вечерняя Москва
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Фото: Вечерняя Москва
Фото: Вечерняя Москва
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Фото: Вечерняя Москва
Фото: Вечерняя Москва
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Фото: Вечерняя Москва

Согреться после длительной прогулки перед шоу-программой можно горячим чаем и ароматным какао с пряным трдельником. Манящий запах корицы окутывал каждый торговый ряд, и удержаться, чтобы не попробовать выпечку, было очень сложно.

Торжественное открытие катка началось ровно по расписанию, и уже в 20:00 на льду был представлен отрывок из шоу Татьяны Навки «Шахерезада», в котором приняли участие известные российские фигуристы Камила Валиева, Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Зрители программы с восхищением смотрели шоу от начала до самого конца.

Корреспонденту «ВМ» после шоу удалось поговорить с олимпийской чемпионкой Камилой Валиевой и узнать ее впечатления об открытии.

— Посмотрите, как здесь красиво, как много украшений и огоньков. Мне кажется, я буду часто приходить сюда в выходные — просто отдохнуть, покататься, насладиться тем, что находится вокруг, потому что на Красной площади очень ярко и атмосферно, — поделилась фигуристка.

Открытие катка — по-настоящему масштабное событие, которое посетили и другие звезды. Корреспонденту «ВМ» удалось поговорить с президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком.

— Какую бы профессию человек ни выбрал, ему необходимо здоровье, а спорт — залог здоровья. Через него мы воспитываем подрастающее поколение, патриотов своей страны, поэтому занимайтесь спортом! — посоветовал Третьяк.

Своими эмоциями во время открытия ГУМ-катка поделился и олимпийский чемпион Максим Траньков:

— Здесь всегда классная атмосфера. Для нас это семейный традиционный поход на каток. На протяжении десяти лет мы приезжаем сюда всей семьей, в этом году уже с дочкой. Моя мама тоже всегда приезжала на открытие, но в этом году осталась с младшим внуком.

Двукратный чемпион России в танцах на льду Иван Букин отметил, что во время торжественного открытия катка яркие украшения и атмосфера позволили приблизить ощущение Нового года:

— Обстановка и невероятные украшения создают новогоднее настроение. Ты чувствуешь приближение праздника.

Он также дал рекомендацию тем, кто в этот вечер впервые встал на коньки.

— Во-первых, нужно просто встать на коньки, завязать их и попробовать выйти на лед. Может оказаться так, что на деле у вас получится гораздо лучше, — отмеил Букин. — Но начинать все же надо с базовых элементов: «елочка», «фонарики», попробовать присесть на коньках, оттолкнуться.

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
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Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
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Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Фото: Вечерняя Москва
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Фото: Вечерняя Москва
Фото: Вечерняя Москва
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Фото: Вечерняя Москва

А актриса и экс-участница шоу Comedy Woman Еленой Борщева поделилась, что посещать открытие ГУМ-катка — ее новогодняя традиция:

— Я уже не первый раз прихожу на открытие ГУМ-катка, и это событие, которое заряжает меня новогодним настроением. Я всегда встречаю здесь своих друзей и впервые в сезоне катаюсь на коньках. Это уже одна из наших новогодних семейных традиций.

Звездные гости также поделились новогодними пожеланиями с читателями «ВМ». Российская конькобежка и депутат Госдумы Светлана Журова пожелала всем крепкого здоровья:

— Я два раза болела ковидом, но из-за того, что я всю жизнь занималась спортом и веду здоровый образ жизни, я перенесла его без осложнений, поэтому я советую всем заниматься спортом. К тому же сейчас много возможностей в Москве: коньки, лыжи, прогулки на свежем воздухе.

А известный всей стране доктор Елена Малышева пожелала, чтобы Новый год прошел спокойно:

— Здоровья, счастья и спокойствия. Раз это Год кролика, пусть он будет белым и пушистым!

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