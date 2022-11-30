В Москве обсудили развитие искусственного интеллекта в промышленности

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Сегодня перед Московской технической школой стоит важная задача по подготовке высококвалифицированных специалистов, способных эффективно применять все возможности искусственного интеллекта на производственных площадках. Об этом в среду, 30 ноября, сообщила заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Дарья Степанова.

— Московские промышленные предприятия уже не первый год внедряют в свои производственные процессы технологии, построенные на основе искусственного интеллекта. Это позволяет им повысить эффективность производства и принципиально улучшить продукцию. В июне этого года было запущено третье направление Московской технической школы — «Искусственный интеллект в промышленности». В рамках проекта мы поставили перед собой задачу подготовить высококвалифицированных специалистов, способных взаимодействовать с искусственным интеллектом и эффективно применять его на производственных площадках, — отметила Дарья Степанова в рамках конференции «Искусственный интеллект в промышленности: вызовы и возможности для развития кадрового потенциала».

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Как рассказал в ходе конференции директор Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ Валентин Климов, на базе образовательного учреждения разработаны курсы дополнительного профессионального образования по искусственному интеллекту, позволяющие повышать квалификацию специалистов московских компаний в этой области. Новые знания и компетенции позволяют сотрудникам этих компаний внедрять ИИ-решения на базе лучших мировых практик.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

— На базе ИИКС ведется разработка отдельного курса «Предиктивная аналитика в промышленности», который позволит в рамках сотрудничества с МТШ проводить повышение квалификации специалистов и в этой важной области, — отметил Валентин Климов.

Директор департамента индустриальных программ «Сколтеха» Шамхал Джабраилов рассказал, что применение технологий интеллектуальной обработки данных позволяет разработать решения для промышленности, направленные как на оптимизацию текущих производственных и технологических процессов, так и на повышение производительности труда, контроля качества выпускаемой продукции и многого другого. Вместе с тем эксперты сошлись во мнении, что для понимания инструментов по работе с искусственным интеллектом необходим базис знаний.