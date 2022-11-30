Владислав Овчинский: Столичная ОЭЗ будет сотрудничать со свободными экономическими зонами Армении

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

ОЭЗ «Технополис Москва» договорилась о сотрудничестве с двумя свободными экономическими зонами Армении — «Альянс» и «Мегри». Об этом в среду, 30 ноября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

На площадках ОЭЗ Технополис Москва размещено более 200 компаний, 91 компания является резидентом.

— Обмен лучшими практиками на межгосударственном уровне придаст дополнительный импульс к развитию инфраструктурных площадок и привлечению инвестиций. Для резидентов столичной ОЭЗ это возможность нарастить объемы экспортируемой продукции и выйти на новые рынки, — сказал Владислав Овчинский.

Компании, локализованные на территориях экономических зон, намерены участвовать в совместных проектах и помогать друг другу в поиске новых партнеров. Свободная экономическая зона «Альянс» создана в 2013 году. Там расположены производители из отраслей IT, электроники, точной инженерии, фармацевтики, биотехнологий, альтернативной энергетики и телекоммуникаций.

Свободная экономическая зона «Мегри» начала деятельность в 2017 году. Локализованные там компании заняты в сфере производства и переработки, сельского хозяйства, поставками электроэнергии, оказывают услуги в сфере транспорта, туризма, развлечений и отдыха.