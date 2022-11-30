Мастера печатного слова: коллектив редакции «Вечерняя Москва» получил престижные призы от медиаэкспертов

Слева направо: фотокорреспондент газеты «Южные горизонты» Анатолий Цымбалюк, шеф-редактор газеты «Москва.Центр» Ирина Зернакова, заместитель редактора объединенной службы новостей Вероника Ушакова, первый заместитель руководителя Департамента СМИ и рекламы города Москвы Юлия Казакова, шеф-редактор сайтов окружных газет Яна Удовенко, главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов, ответственный секретарь газеты «Новые округа» Алина Зинина, корреспондент газеты «Москва.Центр» Ильяна Андреева / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

30 ноября в столице стартовал ХХII Городской отраслевой форум печати. На нем журналисты «Вечерней Москвы» получили награды конкурса «Информируем из первых рук».

Важно рассказывать о наших героях

Заместитель редактора объединенной службы новостей Вероника Ушакова с трудом удерживает в руках тяжелый букет красных, желтых, розовых и белых гербер, а также два диплома. Это призы за две ее публикации, которые отметили организаторы конкурса «Информируем из первых рук». В номинации «Лучшая авторская работа о жизни города Москвы среди федеральных и городских периодических печатных изданий» Вероника заняла третье место. Члены жюри отметили ее материал «Приняла роды в подземке».

— Когда я узнала, что пассажирка родила в прямо в метро, пресс-служба Московского метрополитена помогла мне связаться с дежурной по станции, которая принимала роды, — Ниной Аюковой. Я встретилась с ней уже на следующий день и узнала все подробности, — рассказала Вероника Ушакова. — Очень рада, что мне удалось с ней встретиться лично. Думаю, что журналистам важно рассказывать о героях, которые живут среди нас.

Еще один диплом, от Союза журналистов России, Вероника Ушакова получила за материал «Мы остаемся», вышедший в еженедельнике «Вечерней Москвы». Это публикация об иностранцах, которые после начала СВО продолжают вести бизнес в России, несмотря на всевозможные западные санкции.

Глаза, голова, сердце — три составляющие журналиста

Фотокорреспондент газеты «Вечерняя Москва» Пелагия Замятина победила в номинации «Лучшая фоторабота о жизни города Москвы среди федеральных и городских периодических печатных изданий». Фото под названием «Возвращайтесь, мы будем ждать» она сделала в павильоне № 46 на ВДНХ, где развернули временный пункт мобилизации. Фотокорреспондент рассказала, что члены жюри уже не первый раз отмечают ее снимки.

— Глаза, голова и сердце — три составляющие, о которых не стоит забывать во время съемочного процесса, — рассказывает Пелагия Замятина. — На мой взгляд, нельзя сделать хорошее фото, не прочувствовав обстановку или даже героя фоторепортажа.

Искушенная публика

На конкурсе «Информируем из первых рук» награды удостоились и окружные издания, которые выпускают в редакции «Вечерней Москвы». Газета «Москва.Центр», рассказывающая о жизни в Центральном административном округе, второй год подряд удостаивается звания лучшей окружной газеты столицы.

— Это общая победа большого и дружного коллектива нашей газеты и всей редакции «Вечерней Москвы». Делать газету самого сердца столицы — Центрального округа — задача непростая и почетная.

Символично, что и церемония награждения проходит в нашем Центральном округе, — отметила шеф-редактор газеты «Москва.Центр» Ирина Зернакова. — Конечно, высокую планку задают наши читатели — пожалуй, самая искушенная публика столицы. Мы стараемся держать уровень, и, судя по высокой оценке, у нас все получается. Хочется сказать спасибо столичному правительству, а также Департаменту СМИ и рекламы Москвы, которые поддерживают и верят в нас.

Члены жюри конкурса отметили мастерство и профессионализм корреспондентов и редакторов газеты «Южные горизонты». Столичные эксперты оценили высокий художественный уровень снимка «Поступок настоящих патриотов», который сделал фотокорреспондент газеты Анатолий Цымбалюк.

— Получив задание сделать репортаж из военкомата, мы с корреспондентом Глебом Бугровым сразу выехали на место. Уже стемнело. Внутри здания, как и снаружи, было многолюдно. Там толпились сотрудники военкомата, мобилизованные со своими близкими, друзьями, — вспоминает Цымбалюк. — Мы познакомились с призванным на службу москвичом Алексеем Лазаревым. Он отправлялся в зону спецоперации без тени сомнения. Настрой боевой. Настоящий патриот! Дипломами отметили и коллектив газеты ТиНАО «Новые округа». Ответственный секретарь издания Алина Зинина заняла второе место в номинации «Лучшая авторская публикация о жизни города Москвы среди окружных и районных средств массовой информации».

— Члены жюри отметили мой материал «Ровесник Новой Москвы имеет желтый пояс по карате». В этом репортаже я рассказала про мальчика, которому исполнилось десять лет именно в тот день, когда территория нашей столицы увеличилась в два с половиной раза за счет самой пустынной части пригорода. Эта публикация заинтересовала очень много читателей, — говорит Алина Зинина.

Работаем для читателей

Главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов отметил особую важность профессионального конкурса.

— Участие в конкурсе «Информируем из первых рук», который проводит Департамент СМИ и рекламы Москвы, стало престижным. Корреспонденты, редакторы и главные редакторы столицы бьются за призовые места в этом конкурсе. Это престижное интеллектуальное соревнование, которое мотивирует журналистов писать лучше, а фотокорреспондентов — снимать лучше, — сказал Александр Куприянов.

Журналисты «ВМ» не впервые получают призы конкурса «Информируем из первых рук». По словам Александра Куприянова, благодаря конкуренции они совершенствуются, развиваются.

— «Вечерка» всегда была приметой Москвы, она была в каждой семье, доме. Это командная работа. И разумеется, это было бы невозможно без правительства Москвы, столичного Департамента СМИ и рекламы, которые нас поддерживают. Мы стараемся делать газеты для читателя. Аудитория у наших изданий разная, порой она пересекается. Но нужно сделать так, чтобы читателям было интересно, — сказал Александр Куприянов.

Высокий спрос

После награждения специалисты в области СМИ обсудили основные тенденции развития прессы.

— Мы начали замечать, что молодежь стала больше интересоваться новостями в традиционных СМИ, в том числе и в газетах. К ним стали чаще обращаться, — говорит генеральный директор казенного предприятия «Мосгорпечать» Екатерина Капустина. — Молодые люди начинают понимать, что материалы в прессе в отличие от интернет-изданий характеризуются жанровым многообразием, особой объективностью и достоверностью.

Эта тенденция касается не только молодежи, но и людей старшего возраста.

— Печатные издания пользуются спросом, — заключила Екатерина Капустина.

СПРАВКА

Городской отраслевой форум печати проводится в столице 22-й раз. В нем участвуют руководители федеральных и московских издательских домов, полиграфических и дистрибьюторских предприятий прессы и книжной продукции, а также представители государственных структур и профессиональных сообществ. Форум проводится Департаментом СМИ и рекламы города Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Казакова, Первый заместитель руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы:

— В последние годы условия геополитической обстановки изменили потребительское поведение аудитории средств массовой информации. Корреспонденты и редакторы столичных печатных изданий продолжают успешно привлекать внимание аудитории материалами, в которых сейчас больше всего нуждаются читатели. Особенно хочется отметить бесперебойную работу столичных и окружных изданий, журналисты которых радуют свою аудиторию разнообразной с жанровой точки зрения информацией.