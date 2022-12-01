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Приметы и советы

Овчинский: Столичный производитель детской одежды в семь раз увеличил выпуск продукции

Павел Гриднев
Город
Овчинский: Столичный производитель детской одежды в семь раз увеличил выпуск продукции
Фото: Mimibaby

Московские небольшие и молодые компании активно развиваются, успешно заменяя ушедшие с российского рынка зарубежные бренды. Одна из них — Mimibaby — с января по октябрь 2022 года в семь раз увеличил выпуск продукции по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что в Москве товары для детей: игрушки, настольные игры, развивающие наборы, интерактивное оборудование, одежду и обувь, выпускают около 30 промышленных крупных и средних предприятий.

— В этой отрасли активно развиваются небольшие и молодые компании, которые успешно заменяют ушедшие с российского рынка зарубежные бренды. Например, столичный производитель детской одежды и аксессуаров ежегодно изготавливает свыше 12 тысяч единиц продукции. С января по октябрь он выпустил 10 тысяч товаров — это в семь раз больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, — добавил Владислав Овчинский.

Овчинский: Столичный производитель детской одежды в семь раз увеличил выпуск продукции Фото: Mimibaby

Компания Mimibaby работает на столичном рынке с 2017 года и выпускает повседневную одежду для детей в возрасте до пяти лет. Предприятие в своей работе использует только натуральные материалы, которые производятся в России. Продукция компании продается на интернет-площадках, маркетплейсах «Озон» и Wildberries и в магазинах одной из крупнейших парфюмерно-косметических сетей «Золотое яблоко».

По словам генерального директора компании Дмитрия Курченко, изделия компании гипоаллергенны, изготовлены из безопасных материалов, при производстве которых не использовались химические и синтетические добавки. Чтобы малыши с первых дней жизни были окружены красивыми вещами, на предприятии подбирают нежные и лаконичные оттенки, которые подходят как мальчикам, так и девочкам.

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