Специалисты московской социальной защиты помогают настроить ребенка на успех

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Педагоги, родители, наставники играют большую роль в развитии ребенка. Сотрудники двух столичных реабилитационно-образовательных центров рассказали, как можно поддержать юные таланты на пути к успеху.

В Центре реабилитации и образования № 7 ежегодно обучаются и проходят реабилитацию около 1,8 тысячи детей с инвалидностью. Курс длится 24 дня и рассчитан на ребят в возрасте от 6,5 до 18 лет. Сотрудники центра помогают каждому воспитаннику развивать свои способности и повысить самооценку. В том числе — обнаружить свои скрытые таланты.

Для достижения успеха важно, чтобы ребенок находился в ресурсном состоянии: был отдохнувшим, выспался, чувствовал себя бодрым и веселым. Психологическое ресурсное состояние — это уверенность в себе и своих возможностях, положительные эмоции и приятное общение. Ребенок, обладающий таким ресурсом, наполнен жизненной энергией, доволен собой и окружением, а значит и успешен в делах.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— Не стоит требовать от ребенка того, что он не хочет или не может сделать, не следует кричать на него, сомневаться в том, что ребенок сможет сделать что-то самостоятельно — это демотивирует. Главное помочь выбрать то занятие, в котором раскроются способности. Учитывая желания и возможности, можно развить потенциал ребенка, выбрать совместно с ним те пути, которые приведут к успеху, — говорит Анастасия Сафронова, педагог-психолог ЦРО № 7.

Родительская любовь, поддержка, взаимопонимание в семье играют важную роль в формировании успеха. Важны и объятия, и слова, наполненные позитивом, и похвала. Именно это придает ребенку уверенности.

В Реабилитационной школе-интернате № 32 учится Варвара Аксенова. Она занимается музыкой и эстрадным вокалом под руководством своего учителя Марии Архиповой и показывает высокие результаты в различных конкурсах, олимпиадах и викторинах.

Варвара РШИ / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— Чтобы добиться успеха, нужно постоянно практиковаться. И выступления самого учителя — хороший пример для ребенка. Личный опыт и профессионализм учителя мотивируют и вдохновляют, — поясняет педагог.

Разные образы, различные техники позволяют учителю быть многогранным и интересным. Мария Васильевна делится с учениками своими историями из учебной музыкальной жизни.

— Учитель равно ученик. Это всегда взаимосвязь. Уроки вокала проходят вдохновляюще и продуктивно, так как собственный пример и закрепление навыков отражаются на результате ученика-вокалиста. В каждой музыкальной композиции Варвара открывает новые грани своих возможностей. Как важно, когда ученик чувствует свои произведения, передает их как историю из своей собственной жизни, — заключает Мария Архипова.

Справочно

В системе социальной защиты Москвы работают 8 реабилитационно-образовательных центров, в которых дети с инвалидностью и другими особенностями здоровья могут обучаться, проходя при этом непрерывную реабилитацию. Зачисление во все реабилитационно-образовательные центры происходит на основании заключения Центральной психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК). Подробнее о работе каждого центра можно узнать на сайте Департамента труда и соцзащиты в разделе реабилитационно-образовательные учреждения.

Также для москвичей разных возрастов доступны 10 реабилитационных центров, где они могут получить услугу комплексной реабилитации.