Библиотека теперь стала информационно-культурным центром

Заведующая обособленным структурным подразделением «Библиотека № 248» Антонина Черкасова / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Заведующая обособленным структурным подразделением «Библиотека № 248» Антонина Черкасова рассказала «Вечерней Москве», как проходит ее рабочий день и что сегодня изменилось в работе читальни района Строгино.

Утро Антонины Черкасовой начинается рано — в пять часов, и вовсе не со звонка будильника.

— Меня будит наша любимая Оливка — собака породы самоед. Сначала поднимает с постели меня, а затем и супруга. И я провожаю их обоих на прогулку, — рассказывает Антонина Черкасова. — По утрам встаю легко, а времени до начала рабочего дня еще много. Поэтому успеваю неспешно приготовить завтрак. Иногда пеку блинчики, но, как правило, все же отдаю предпочтение легким и полезным продуктам — сыру, творогу — и чашке кофе.

Далее супруг и дочь расходятся по своим делам, а Антонина Сергеевна готовится к выходу на работу.

— Библиотека находится в десяти минутах ходьбы от дома, — говорит она. — И по дороге я часто решаю какие-то рабочие вопросы по телефону.

А рабочий день по словам заведующей библиотеки № 248 всегда начинается традиционно — с проверки почты и рабочих чатов.

— Далее до обеда занимаюсь решением неотложных вопросов, планированием мероприятий и написанием отчетов, — поясняет заведующая библиотекой.

По словам Черкасовой, современный библиотекарь — это уже не та строгая бабушка в очках, которая молчаливо и неторопливо выдает книги. Все это осталось в прошлом. Изменились и библиотеки, и сами библиотекари.

— Наши учреждения теперь модернизируются в рамках определенной концепции. Естественно, мы продолжаем выдавать книги, регистрируем людей в «ЛитРес» и прочее. Но сегодня этим работа не ограничивается. В библиотеке проводятся различные мероприятия, есть масштабные онлайн- и офлайн-проекты и акции, — объясняет Черкасова.

Например, в прошлом году даже ее впечатлила акция «Библиотека путешествий», которая прошла в рамках городского проекта «Тематические библиотеки».

— Более ста книг о Москве совершили путешествие в различные библиотеки городов мира, — говорит она. — Книги-«путешественницы» проделали дальний путь в разные населенные пункты планеты и остались в библиотеках, которые приняли участие в этой необычной акции. Теперь у читателей из разных стран есть возможность с помощью литературы лучше познакомиться с российской столицей. А библиотеки Москвы, в свою очередь, тоже получили книгу-«путешественницу», которая нашим читателям рассказывает о другом городе и стране, откуда она прибыла.

Эта акция положила начало работе библиотечного клуба путешествий «Вокруг света без границ». Сегодня в библиотеке работают литературно-исторический клуб «Жизнь замечательных людей», различные творческие мастерские, проходят интересные, бесплатные краеведческие прогулки в рамках проекта «Прочти район».

— Сейчас готовимся к мероприятиям, посвященным Битве под Москвой и Международному дню людей с ограниченными возможностями, а также встрече Нового года и Рождества, — говорит Антонина Черкасова. — Читатели могут ознакомиться со всеми мероприятиями на нашей странице в социальных сетях и на сайте «ОКЦ СЗАО», присоединиться к нам.

ДОСЬЕ

Черкасова Антонина Сергеевна родилась 17 сентября 1985 года. В 2005 году окончила Колледж предпринимательства № 11 по специальности «Делопроизводство и архивоведение». Далее продолжила обучение и в 2009 году окончила Институт социального и образовательного менеджмента по специальности «Менеджер организации». Трудовую деятельность начала сразу же после прохождения практики в Федеральном институте развития образования. С 2014 года занимает должность заведующей обособленным структурным подразделением «Библиотека № 248» в районе Строгино. В свободное время изучает кондитерское искусство. Любит путешествовать.