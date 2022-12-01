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И даже подо льдом поют ручьи: начало зимы в лучшем городе Земли наполнено яркими красками

Юлия Тарапата
Город
И даже подо льдом поют ручьи: начало зимы в лучшем городе Земли наполнено яркими красками
Вия Гека в костюме Снегурочки позирует на фоне Серебряного ручья

Первые зимние деньки в столице — какие они? Какая вообще зима в Москве? Чтобы узнать, как мегаполис встретил первые сильные морозы, и что можно увидеть в городе, корреспонденты «Вечерней Москвы» отправились в разные точки столицы и расспросили москвичей о том, как они проводят зиму. Да-да, поинтересовались даже у бельчонка Гвидоши.

Снегурочку Вию Геку мы повстречали у Серебряного ручья в Измайловском парке. Начинающая актриса театра и кино, студентка Школы-студии МХАТ позировала для фотографа в серебряном сарафане и кокошнике.

— Я не представляю себе Новый год за столом — с оливье, икрой и шампанским, — признается Вия. — У нас с Дедом Морозом каждый Новый год — приключения. Вообще, дьявол кроется в деталях. Мы всегда душимся пихтой, слушаем новогодние песенки, привозим деткам хорошее настроение. Знаете, дети же верят. А раз они сильно верят, то, значит, и мы теперь настоящие.

О чем мечтают Снегурочки? О радости и улыбках, но самое главное — о чудесах.

Чудеса — это реальность. Как минимум для шестилетней Варечки Михайловой, которая скатывается с ледяной горки в поселении Московский, ТиНАО. За ней внимательно присматривает папа Глеб.

— Чудеса — это Новый год, — уверенно говорит Варечка нашему фотокорреспонденту.

И даже подо льдом поют ручьи: начало зимы в лучшем городе Земли наполнено яркими красками Варечка Михайлова катается с горки в поселении Московский, что в ТиНАО / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

На Павелецкой площади уже сейчас ощущается атмосфера чуда. Украшенная елка, световые фигуры сказочных зверей — что еще нужно. Восхититься новогодним убранством пришла на площадь и москвичка Елизавета Федерко.

— Очень люблю теперь площадь Павелецкого вокзала, после того как здесь все сделали — каждый раз, проходя мимо, стараюсь задержаться ненадолго и полюбоваться, — говорит она.

И даже подо льдом поют ручьи: начало зимы в лучшем городе Земли наполнено яркими красками Елизавета Федерко решила отдохнуть на благоустроенной Павелецкой площади / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

О том, что чудеса случаются, рассказал и бельчонок Гвидоша — единственная белка в России, которая владеет речью и даже... ведет собственный блог. А накануне декабря еще и обзавелась должностью — хвостатый хранитель музеев. Сам бельчонок квартируется в музее-усадьбе «Остафьево» — «Русский Парнас».

И, кстати, даже согласился вести авторскую колонку в окружной газете «Новые округа».

И даже подо льдом поют ручьи: начало зимы в лучшем городе Земли наполнено яркими красками Бельчонок Гвидоша позирует для фотокорреспондента «ВМ» — он получил должность хвостатого хранителя музеев / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Хотя — не морозами едиными живет столица. Об этом уверенно говорит научный сотрудник, куратор коллекции тропических растений Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Виталий Аленкин. Ведь в его ведении — самая жаркая точка столицы — оранжерея тропических растений. Теплолюбивые пальмы, бананы, даже растения-хищники — все растут, несмотря на минусовые температуры за стеклами теплицы.

— Пожалуй, да, самое жаркое место в Москве — у нас в оранжерее, — подшучивает Виталий.

И даже подо льдом поют ручьи: начало зимы в лучшем городе Земли наполнено яркими красками Виталий Аленкин рассказывает об уходе за хищными растениями в оранжерее «Аптекарского огорода» / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Столица Зима Снегурочка
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