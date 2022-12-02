Владислав Овчинский: Cтоличный производитель зарегистрировал ветеринарный препарат для общей анестезии

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский / Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

ФГУП «Московский эндокринный завод» (ФГУП «Эндофарм») получил регистрационное удостоверение на ветеринарный препарат для общей анестезии. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Столичные промышленники успешно продолжают развивать производство товаров для животных, в том числе в области фармацевтики. Так, Московский эндокринный завод получил регистрационное удостоверение на средство для неингаляционной общей анестезии для кошек и собак. Лекарство стало вторым ветеринарным препаратом в ассортименте предприятия, — рассказал Владислав Овчинский.

Глава ведомства добавил, что в настоящее время в регионах собирают заявки от ветеринарных стационаров на приобретение этого препарата. Затем поданные заявки будут предоставлены в Минпромторг России для дальнейшего учета потребности ветеринарных стационаров при распределении препарата в их адрес. Новый лекарственный препарат для ветеринарного применения с международным непатентованным наименованием (МНН) кетамин разработан в форме раствора для инъекций и выпускается во флаконах. Препарат предназначен только для использования ветеринарными специалистами в условиях стационаров. Ранее ФГУП «Эндофарм» вывел на отечественный рынок ветеринарный обезболивающий ветеринарный препарат с международным непатентованным наименованием «Трамадол».

Напомним, что в ноябре 2022 года Московский эндокринный завод подтвердил высокие стандарты качества производимых ветпрепаратов, получив заключение о соответствии производителя лекарственных средств для ветеринарного применения требованиям GMP Евразийского экономического союза.