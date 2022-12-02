Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Владислав Овчинский: Cтоличный производитель зарегистрировал ветеринарный препарат для общей анестезии

Павел Гриднев
Город
Владислав Овчинский: Cтоличный производитель зарегистрировал ветеринарный препарат для общей анестезии
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский / Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

ФГУП «Московский эндокринный завод» (ФГУП «Эндофарм») получил регистрационное удостоверение на ветеринарный препарат для общей анестезии. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Столичные промышленники успешно продолжают развивать производство товаров для животных, в том числе в области фармацевтики. Так, Московский эндокринный завод получил регистрационное удостоверение на средство для неингаляционной общей анестезии для кошек и собак. Лекарство стало вторым ветеринарным препаратом в ассортименте предприятия, — рассказал Владислав Овчинский.

Глава ведомства добавил, что в настоящее время в регионах собирают заявки от ветеринарных стационаров на приобретение этого препарата. Затем поданные заявки будут предоставлены в Минпромторг России для дальнейшего учета потребности ветеринарных стационаров при распределении препарата в их адрес. Новый лекарственный препарат для ветеринарного применения с международным непатентованным наименованием (МНН) кетамин разработан в форме раствора для инъекций и выпускается во флаконах. Препарат предназначен только для использования ветеринарными специалистами в условиях стационаров. Ранее ФГУП «Эндофарм» вывел на отечественный рынок ветеринарный обезболивающий ветеринарный препарат с международным непатентованным наименованием «Трамадол».

Напомним, что в ноябре 2022 года Московский эндокринный завод подтвердил высокие стандарты качества производимых ветпрепаратов, получив заключение о соответствии производителя лекарственных средств для ветеринарного применения требованиям GMP Евразийского экономического союза.

Ветеринары Промышленность Лекарства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Антибожье слово антипапы

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Учим сохранять наследие

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Елена Гордеева
Елена Гордеева

Клубы объединили пенсионеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Арсенал демократии» выметается до сусеков

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Все мнения
О проекте