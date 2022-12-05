День волонтера: в Москве открылась выставка о добровольцах поискового отряда

Дарья Шульга / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

5 декабря в России отмечается День волонтера. Этот праздник учрежден президентом России Владимиром Путиным в 2017 году. Накануне этого важного для всех добровольцев дня в районе Гольяново открылась фотовыставка «Каждый из нас», посвященная волонтерам поискового отряда, автором которой стал фонд «Поиск пропавших детей» и фотограф Екатерина Алексеева.

Герои фотовыставки — учитель, юрист, врач, журналист, риелтор, многодетная мама, сотрудник центра госуслуг «Мои документы» — обычные люди совершенно разных профессий, которые однажды приняли решение помогать искать пропавших и стали волонтерами отряда «Поиск пропавших детей». Например, учитель начальных классов московской школы 1466 и мама троих детей Татьяна Гончар, несмотря на высокую нагрузку на работе и дома, еще и координатор фонда «Поиск пропавших детей». Вот уже четыре года Татьяна помогает искать пропавших. Благодаря ей найдены, спасены и возвращены домой более 70 детей и взрослых.

— Однажды в социальной сети я увидела поиск родителей малышки, которые бросили ее в поликлинике, а в ориентировке было написано, что требуется помощь. Я была в таком шоке, что сразу же позвонила по номеру телефона в ориентировке. Не знала, чем могу помочь, но меня не отпускала эта ситуация. Так я попала в поисковый отряд, — поделилась она.

Героем выставки стал и юрист Алексей Микаелов. Судебные и семейные дела он успешно совмещает с поисками пропавших. В фонде «Поиск пропавших детей» Алексей помогает более трех лет, за это время он принял участие в более чем 50 поисковых мероприятиях.

Алексей Микаелов / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

По словам президента фонда «Поиск пропавших детей» Дмитрия Второва, в России ежегодно пропадает более 45 тысяч детей, только в Москве каждый год количество заявлений в полицию о пропаже достигает 7,5 тысячи.

— Каждый из нас может спасти жизнь ребенка, каждый из нас может изменить мир к лучшему, каждый из нас может сделать доброе дело, но не каждый из нас это делает. В героях выставки каждый из нас может увидеть отражение самих себя, таких же простых людей, ведь потенциально любой может стать таким же человеком, который спасает других, — отметил он.

Фонд «Поиск пропавших детей» уже более 13 лет совместно с МВД и Следственным комитетом РФ помогает искать пропавших в Москве и области. За эти годы благодаря волонтерам были найдены более 2,5 тысячи детей и взрослых — это сотни воссоединившихся семей, сотни людей, которые вернулись домой к родным и близким живыми.

Также добровольцы фонда проводят бесплатные уроки безопасности, важные знания получили более 5 тысяч детей и более 2 тысяч родителей.

— В настоящее время в Москве расследуется более 50 уголовных дел в связи с безвестным исчезновением детей, пропавших начиная с 1990-х годов. В этой связи хотелось бы отметить помощь органам следствия со стороны фонда, волонтеры которого с первого сообщения о пропаже несовершеннолетнего сразу же включаются в его поиск, — подчеркнула на открытии выставки сотрудник главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве Елена Короткова.

Валентина Андреева / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Посмотреть выставку «Каждый из нас» можно до 10 января 2023 года включительно. Она проходит на 0 этаже торгово-развлекательного центра по адресу: Щелковское шоссе, дом 75.

— Важной частью концепции торгово-развлекательного центра является социальная вовлеченность. Мы активно участвуем в благотворительных мероприятиях и приобщаем к ним посетителей. Особую эффективность показали фотовыставки — именно они позволяют приобщить к проблеме большее количество людей. Поэтому мы с удовольствием откликнулись на просьбу фонда помочь с организацией выставки «Каждый из нас». Надеемся, что вместе мы сможем найти и спасти еще больше людей, — сказала руководитель направления стратегического развития и коммуникаций Елена Малофеева.

В день открытия выставки «Каждый из нас» также прошел интерактивный мастер-класс по безопасности для детей в возрасте от 6 до 11 лет. Волонтеры фонда «Поиск пропавших детей» рассказали ребятам, что делать, если они потерялись в торговом центре, метро, наземном транспорте или на улице, как общаться с незнакомцами.