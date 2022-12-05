День волонтера: в Москве открылась выставка о добровольцах поискового отряда

5 декабря в России отмечается День волонтера. Этот праздник учрежден президентом России Владимиром Путиным в 2017 году. Накануне этого важного для всех добровольцев дня в районе Гольяново открылась фотовыставка «Каждый из нас», посвященная волонтерам поискового отряда, автором которой стал фонд «Поиск пропавших детей» и фотограф Екатерина Алексеева.
Герои фотовыставки — учитель, юрист, врач, журналист, риелтор, многодетная мама, сотрудник центра госуслуг «Мои документы» — обычные люди совершенно разных профессий, которые однажды приняли решение помогать искать пропавших и стали волонтерами отряда «Поиск пропавших детей». Например, учитель начальных классов московской школы 1466 и мама троих детей Татьяна Гончар, несмотря на высокую нагрузку на работе и дома, еще и координатор фонда «Поиск пропавших детей». Вот уже четыре года Татьяна помогает искать пропавших. Благодаря ей найдены, спасены и возвращены домой более 70 детей и взрослых.
— Однажды в социальной сети я увидела поиск родителей малышки, которые бросили ее в поликлинике, а в ориентировке было написано, что требуется помощь. Я была в таком шоке, что сразу же позвонила по номеру телефона в ориентировке. Не знала, чем могу помочь, но меня не отпускала эта ситуация. Так я попала в поисковый отряд, — поделилась она.
Героем выставки стал и юрист Алексей Микаелов. Судебные и семейные дела он успешно совмещает с поисками пропавших. В фонде «Поиск пропавших детей» Алексей помогает более трех лет, за это время он принял участие в более чем 50 поисковых мероприятиях.
По словам президента фонда «Поиск пропавших детей» Дмитрия Второва, в России ежегодно пропадает более 45 тысяч детей, только в Москве каждый год количество заявлений в полицию о пропаже достигает 7,5 тысячи.
— Каждый из нас может спасти жизнь ребенка, каждый из нас может изменить мир к лучшему, каждый из нас может сделать доброе дело, но не каждый из нас это делает. В героях выставки каждый из нас может увидеть отражение самих себя, таких же простых людей, ведь потенциально любой может стать таким же человеком, который спасает других, — отметил он.
Фонд «Поиск пропавших детей» уже более 13 лет совместно с МВД и Следственным комитетом РФ помогает искать пропавших в Москве и области. За эти годы благодаря волонтерам были найдены более 2,5 тысячи детей и взрослых — это сотни воссоединившихся семей, сотни людей, которые вернулись домой к родным и близким живыми.
Также добровольцы фонда проводят бесплатные уроки безопасности, важные знания получили более 5 тысяч детей и более 2 тысяч родителей.
— В настоящее время в Москве расследуется более 50 уголовных дел в связи с безвестным исчезновением детей, пропавших начиная с 1990-х годов. В этой связи хотелось бы отметить помощь органам следствия со стороны фонда, волонтеры которого с первого сообщения о пропаже несовершеннолетнего сразу же включаются в его поиск, — подчеркнула на открытии выставки сотрудник главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве Елена Короткова.
Посмотреть выставку «Каждый из нас» можно до 10 января 2023 года включительно. Она проходит на 0 этаже торгово-развлекательного центра по адресу: Щелковское шоссе, дом 75.
— Важной частью концепции торгово-развлекательного центра является социальная вовлеченность. Мы активно участвуем в благотворительных мероприятиях и приобщаем к ним посетителей. Особую эффективность показали фотовыставки — именно они позволяют приобщить к проблеме большее количество людей. Поэтому мы с удовольствием откликнулись на просьбу фонда помочь с организацией выставки «Каждый из нас». Надеемся, что вместе мы сможем найти и спасти еще больше людей, — сказала руководитель направления стратегического развития и коммуникаций Елена Малофеева.
В день открытия выставки «Каждый из нас» также прошел интерактивный мастер-класс по безопасности для детей в возрасте от 6 до 11 лет. Волонтеры фонда «Поиск пропавших детей» рассказали ребятам, что делать, если они потерялись в торговом центре, метро, наземном транспорте или на улице, как общаться с незнакомцами.