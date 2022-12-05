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Приметы и советы

В столичных семейных центрах детей научат выражать свои эмоции и проявлять доброту

Павел Гриднев
Город
В столичных семейных центрах детей научат выражать свои эмоции и проявлять доброту
Фото: pexels.com

Делясь друг с другом теплыми чувствами, люди укрепляют отношения, делают их доверительными и гармоничными. В силу возраста детям не всегда удается выразить свои эмоции правильно. Подробнее о том, как психологи учреждений соцзащиты учат ребят проявлять доброту, нежность и заботу, рассказывает специалист семейного центра «Доверие» Юлия Тикленкова.

В семейный центр обратилась Карина, мама 10-летнего Кирилла. Женщина рассказала, что ее сын холоден с родителями и не интересуется семейными делами. По словам Карины, безразличие мальчика часто становится причиной недопонимания в их отношениях. Женщина переживает, что они могут еще сильнее отдалиться, но не знает, как быть.

На совместных консультациях психолог центра вместе с мамой и сыном обсуждали отношения внутри семьи. По словам Кирилла, он любит родителей, но стесняется делиться своими чувствами. Мальчику кажется, что выражать свои эмоции — стыдно. Специалист объяснил ребенку, что это не так: проявляя свои чувства, мы даем окружающим возможность лучше понимать нас и находить общий язык. Чтобы научиться принимать свои чувства и уметь их выразить, психолог порекомендовал Кириллу посетить тренинги для детей и подростков.

На занятиях мальчик с другими участниками выполняли упражнения и разыгрывали сценки. Им объясняли как поделиться теплотой с другими. Спустя некоторое время Кирилл стал более мягким и открытым. Он начал чаще проявлять эмоции по отношению к родителям и перестал стесняться говорить близким приятные слова. Атмосфера в семье заметно улучшились.

— Кирилл изменился, начал проводить с нами больше времени, стал более чутким. Теперь сын чаще предлагает свою помощь в делах по дому, интересуется моим самочувствием, дарит сделанные своими руками открытки, — поделилась Карина.

Специалисты семейных центров рекомендуют детям посещать психологические тренинги для развития умения проявлять свои чувства и эмоции. Например, на занятиях «Давай помогу» ребята учатся заботе друг о друге. С участниками выполняют разные упражнения в игровой форме: им показывают как вовремя заметить, что человеку нужна помощь, предложить ее и оказать поддержку.

На тренинге для детей и родителей «Нежность» специалисты помогают укрепить отношения в семье. Участники выполняют упражнения на доверие, учатся говорить друг другу теплые слова. Родителям рассказывают, как направлять детей, мотивировать их на выражении нежности, любви и заботы.

Для подростков, которым тяжело принять и полюбить себя, проходит тренинг «Зеркало». Во время занятий ребята делают себе комплименты, учатся бережно и заботливо относиться к своим чувствам, эмоциям, телу.

— Умение заботиться о других влияет на наши взаимоотношения с окружающими. Несмотря на то, что этот навык заложен в нас с рождения, его необходимо развивать. Самостоятельно маленький ребенок не может этого сделать, поэтому важную роль играет поведение родителей. Необходимо собственным примером показывать детям заботу: быть внимательным к близким, ухаживать за любимыми, беречь их. Если же вы понимаете, что ребенку не хватает эмпатии, обратитесь за помощью к специалистам, — отметила Юлия Тикленкова.

Если вам или вашему ребенку непросто выражать чувства или вы испытываете трудности с принятием своих эмоций — обратитесь в семейные центры, действующие во всех округах Москвы. Специалисты проводят индивидуальные и семейные психологические консультации, тренинги, занятия, налаживают детско-родительские отношения. Чтобы попасть на консультацию к специалистам нужно записаться по телефону или обратиться в ближайший семейный центр. Все контакты и информацию об услугах можно найти на портале «Мой семейный центр». Там также можно оставить свое обращение в разделе онлайн-консультаций. Специалисты ответят в течение одного рабочего дня и проконсультируют.

Справочно

Для поддержки московских семей работают 26 городских организаций помощи родителям с детьми: 23 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

В центрах оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

Дети Семья Психология
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