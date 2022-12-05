Школьники изучают химию во время игры

Слева направо: ученица старших классов Анна Левакова, педагог дополнительного образования в детском технопарке «Менделеев центр» Алина Ковалева и ученик Андрей Леваков на мастер-классе «Азы химического анализа». Школьники учатся определять жесткость воды с помощью специального индикатора / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В детском технопарке «Менделеев центр» прошли «Субботы юного исследователя». Корреспондент «Вечерней Москвы» отправилась туда и узнала, как юные москвичи изучают азы химии.

«Менделеев центр» — это первый химический детский технопарк, открывшийся в Москве для школьников всего несколько лет назад. На его базе ребята узнают интересную информацию о химии, экологии, 3D-моделировании, робототехнике и по итогу готовят большой групповой проект по выбранному направлению.

— В рамках гранта Департамента образования и науки города Москвы мы запустили «Субботы юного исследователя». Занятия проводятся по 11 тематикам — оптическая микроскопия, полимерные материалы, общая и неорганическая химия и так далее.

На площадке мы проводим не только лекции, мастер-классы, но и химическое шоу. Для нас очень важно видеть заинтересованные глаза наших слушателей, — рассказала заместитель директора детского технопарка «Менделеев центр» РХТУ им. Д. И. Менделеева Маргарита Майэр.

Так, в субботу в технопарке собралось огромное количество учащихся со всего города — школьники как младших, так и и старших классов, которым всегда было интересно изучать химию во время занятий.

В рамках мастер-классов от университета они самостоятельно учились проводить химические эксперименты — смешивали различные составы, следили за тем, как меняются цвет и консистенция получившегося раствора. Также гости мероприятия в ходе простого химического анализа узнали о том, как определять один из основных показателей качества воды — ее жесткость. Все это проходило под руководством опытных преподавателей из РХТУ им. Д. И. Менделеева, которые помогали учащимся узнать как можно больше о выбранном предмете.

— На мастер-классе «Азы химического анализа» мы изучали такой метод качественного и количественного анализа, как титрование.

С помощью специальных приборов школьники на мастер-классах освоили для себя новый метод химического эксперимента — по результату окраски индикатора они определяли наличие солей жесткости, — отметила педагог дополнительного образования в детском технопарке «Менделеев центр» Алина Ковалева.

Помимо практических занятий школьники посетили несколько полезных лекций. Это поможет лучше усвоить школьный курс по химии. А преподаватели технопарка умеют просто и в игровой форме рассказать о сложных понятиях в этой сфере. Например, ребята узнали все о керамике — какие у материала свойства, как она используется в быту и высокотехнологичной промышленности, а также — из каких элементов состоит привычная нам керамическая посуда.

— Мне очень понравились опыты, которые мы проводили, и лекции, так как это было весело. Я очень давно интересуюсь химией, провожу эксперименты дома. Очень жду, когда в школе начнем изучать химию, — рассказала гостья технопарка, четвероклассница Устиния Каменева.

А ученик десятого класса Тимофей Самойлов благодаря мастер-классам и лекциям окончательно убедился в том, что его будущая профессия будет связана с химией.

— Понял, что душа лежит к изучению соединений, формул и созданию различных растворов. Мне кажется, что химическая промышленность — перспективное направление, поэтому я уверен, что буду сюда поступать в следующем году, — подчеркнул Тимофей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы:

— С тех пор, как в Москве открылся первый детский технопарк, прошло шесть лет. За это время их количество в городе увеличилось до 21. Такие профориентационные центры сегодня есть в каждом округе столицы. Там дети осваивают самые разные направления — от робототехники и ИТ до промышленного дизайна и автомоделирования. С 2016 года их посетителями стали почти полмиллиона ребят.