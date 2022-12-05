Библиотекари и читатели отдали дань памяти героям

Начальник клуба войсковой части № 3795 прапорщик Любовь Глебова приняла участие в мемориально-патронатной акции у памятника народным ополченцам столицы / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В Москве состоялась мемориально-патронатная акция у памятника народным ополченцам столицы. Мероприятие приурочено к 81-й годовщине контрнаступления под Москвой и Дню Героев Отечества.

Солнечным, но морозным днем стройные ряды кадетов собираются у мемориального постамента. Среди черных шинелей мелькают красные огонечки — это гвоздики в руках у розовощеких юнцов. Возле памятника их уже ждут старшие: патронатная акция инициирована руководством районных библиотек, в которых юные читатели — частые гости. Участники с оживлением слушают рассказ о подвиге советских солдат в Битве под Москвой, в числе которых были и народные ополченцы.

— Подобные акции проводятся ежегодно, — говорит заведующая обособленным структурным подразделением библиотеки № 225 Елизавета Баева. — Мероприятие продолжится в библиотеке, где школьники смогут узнать больше о народных ополченцах и роли своего района в судьбе страны.

Некоторые участники взяли с собой не только цветы, но и метлы, щетки. Этого инвентаря вполне достаточно, чтобы облагородить памятник народным героям в преддверии праздника. Помимо того, Елизавета принесла реагенты, чтобы засыпать лед у подножия постамента.

— У каждой библиотеки есть своя зона ответственности, — счищая с памятника снег, продолжает Елизавета. — Мы курируем еще памятники маршалу Жукову и генерал-лейтенанту Карбышеву.

Выстроившись в шеренгу напротив мемориала, кадеты с почетом и уважением маршируют к подножию постамента с гвоздиками в руках. Безмолвная и символичная картина: красные цветы лежат ровной гладью на снегу, будто пролитая за Отчизну кровь суровой зимой 1941 года. Младшие школьники взяли пример со старших товарищей. Не так умело, но с той же отдачей повторили ритуал возложения.

На этом торжественная церемония не закончилась — юное поколение патриотов передало право почтить память павших солдат военнослужащим войсковой части № 3795.

— Очень важно быть в непосредственной близости к молодежи, — говорит начальник клуба войсковой части № 3795 прапорщик Любовь Глебова. — Наша часть проводит занятия по начальной военной подготовке со школьниками Щукинского района.

По словам девушки, подрастающим патриотам больше интересны практические занятия, чем теория. В том числе и поэтому многие из них сейчас здесь.

Любовь Глебова пришла на мероприятие в парадной форме — она навещала ветеранов Великой Отечественной войны по случаю предстоящих праздников. Многие из них уже разменяли второе столетие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Елисеева, заведующая детской библиотекой № 242:

— В первую очередь мы сохраняем традиции и память для того, чтобы дети знали и помнили судьбу своих предков. Тема народного ополчения близка многим москвичам, в большинстве семей найдется по меньшей мере один родственник, ушедший в ополчение. Это помнят и свято чтут в семьях. Наша задача как библиотеки — информировать детей о самых важных вехах в истории. В силу возраста они могут какие-то факты забыть или перепутать. А мы, в свою очередь, формируем четкое и реальное восприятие всех событий прошлого.