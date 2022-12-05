Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Библиотекари и читатели отдали дань памяти героям

Антон Крылов
Город
Библиотекари и читатели отдали дань памяти героям
Начальник клуба войсковой части № 3795 прапорщик Любовь Глебова приняла участие в мемориально-патронатной акции у памятника народным ополченцам столицы / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В Москве состоялась мемориально-патронатная акция у памятника народным ополченцам столицы. Мероприятие приурочено к 81-й годовщине контрнаступления под Москвой и Дню Героев Отечества.

Солнечным, но морозным днем стройные ряды кадетов собираются у мемориального постамента. Среди черных шинелей мелькают красные огонечки — это гвоздики в руках у розовощеких юнцов. Возле памятника их уже ждут старшие: патронатная акция инициирована руководством районных библиотек, в которых юные читатели — частые гости. Участники с оживлением слушают рассказ о подвиге советских солдат в Битве под Москвой, в числе которых были и народные ополченцы.

— Подобные акции проводятся ежегодно, — говорит заведующая обособленным структурным подразделением библиотеки № 225 Елизавета Баева. — Мероприятие продолжится в библиотеке, где школьники смогут узнать больше о народных ополченцах и роли своего района в судьбе страны.

Некоторые участники взяли с собой не только цветы, но и метлы, щетки. Этого инвентаря вполне достаточно, чтобы облагородить памятник народным героям в преддверии праздника. Помимо того, Елизавета принесла реагенты, чтобы засыпать лед у подножия постамента.

— У каждой библиотеки есть своя зона ответственности, — счищая с памятника снег, продолжает Елизавета. — Мы курируем еще памятники маршалу Жукову и генерал-лейтенанту Карбышеву.

Выстроившись в шеренгу напротив мемориала, кадеты с почетом и уважением маршируют к подножию постамента с гвоздиками в руках. Безмолвная и символичная картина: красные цветы лежат ровной гладью на снегу, будто пролитая за Отчизну кровь суровой зимой 1941 года. Младшие школьники взяли пример со старших товарищей. Не так умело, но с той же отдачей повторили ритуал возложения.

На этом торжественная церемония не закончилась — юное поколение патриотов передало право почтить память павших солдат военнослужащим войсковой части № 3795.

— Очень важно быть в непосредственной близости к молодежи, — говорит начальник клуба войсковой части № 3795 прапорщик Любовь Глебова. — Наша часть проводит занятия по начальной военной подготовке со школьниками Щукинского района.

По словам девушки, подрастающим патриотам больше интересны практические занятия, чем теория. В том числе и поэтому многие из них сейчас здесь.

Любовь Глебова пришла на мероприятие в парадной форме — она навещала ветеранов Великой Отечественной войны по случаю предстоящих праздников. Многие из них уже разменяли второе столетие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Елисеева, заведующая детской библиотекой № 242:

— В первую очередь мы сохраняем традиции и память для того, чтобы дети знали и помнили судьбу своих предков. Тема народного ополчения близка многим москвичам, в большинстве семей найдется по меньшей мере один родственник, ушедший в ополчение. Это помнят и свято чтут в семьях. Наша задача как библиотеки — информировать детей о самых важных вехах в истории. В силу возраста они могут какие-то факты забыть или перепутать. А мы, в свою очередь, формируем четкое и реальное восприятие всех событий прошлого.

Мемориалы Великая Отечественная война Ветераны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте