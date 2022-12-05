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Жители остались довольны благоустройством дворов

Рената Лебедева
Город
Жители остались довольны благоустройством дворов
Юная жительница района Куркино Юлия Кольцун на новой детской игровой площадке на улице Новогорской. После благоустройства четырех дворовых территорий в этих игровых зонах полный аншлаг. Довольны изменениями не только маленькие жители района, но и их родители / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Новогорская улица, 38 Карта всех событий

В районе Куркино по просьбе местных жителей управа благоустроила четыре двора. 5 декабря «Вечерняя Москва» побывала на месте и лично убедилась, как изменилась эта территория.

По словам местной жительницы Ольги Старухиной, раньше рядом с их домом проводить время с детьми было негде — на месте новых детских площадок был пустырь. А дорожки вдоль домов совсем не были приспособлены для длительных прогулок с коляской.

— Сначала выезжали гулять в близлежащие парки. Например, всей нашей семье очень нравится Речной вокзал после реконструкции. Но с маленькими детьми добираться туда проблематично, поэтому начали искать места поближе, в родном Куркине. Так нам полюбилась местная знаменитость — японская ярмарка, где можно сделать атмосферные фотоснимки. Но все равно всем на нашей улице очень хотелось, чтобы дворовая территория была приспособлена для детского отдыха, — рассказала она.

Тогда жители решили обратиться в управу района Куркино и предложить установить вдоль улицы детские площадки.

В управе отреагировали на их просьбу. Сотрудники учреждения обсудили будущий проект благоустройства территорий с местными жителями, и спустя некоторое время специалисты приступили к работе. В результате по адресам: Новогорская, 38 и 40, получились красивые общественные пространства, которые теперь ежедневно радуют юных москвичей и их родителей.

— Всего в рамках работ по благоустройству преобразилось пять детских площадок. Специалисты установили там 18 малых архитектурных форм — это горки, качели, карусели, песочницы и так далее. Покрытие на детских площадках выполнено из резиновой крошки, которая считается безопасным материалом и помогает минимизировать риск получения травмы детьми во время игры, — отметил первый заместитель главы управы район Куркино Дмитрий Антошин.

Новые детские площадки буквально преобразили большой участок Новогорской улицы — по, выходным если хорошая погода, там настоящий аншлаг.

— Очень красочный детский городок — нам здесь очень нравится. Мы с подружками теперь сюда часто приходим и видим, что людей всегда очень много. И не только из нашего района есть дети, но и из других приходят, — рассказывает юная местная жительница Юлия Кольцун. — Мы очень довольны, что у нашего дома сделали такую сказку. Решили, что и в Новый год сюда придем играть.

Изменения коснулись не только игровых зон для детей — специалисты обновили дорожно-плиточное покрытие, тропиночную сеть, которая прилегает к домам, а также обустроили комфортный выезд из жилой зоны для автомобилистов.

— Теперь можем похвастаться тем, что у нас самый широкий и удобный двор для автомобилей. Из-за того, что вокруг одни частные дома и нет дворовой территории в привычном понимании, у нас были трудности с тем, чтобы разъехаться машинам — дорога вдоль улицы была очень узкой. Сейчас, после того как провели необходимые работы по благоустройству, стало все иначе. Асфальт ровный, проезд стал гораздо шире, и — самое главное — движение стало более безопасным. На самом деле мы очень переживали из-за того, что на проезжую часть может выбежать ребенок, и случится ДТП из-за плохой организации движения. Но теперь здесь стало на порядок безопаснее, — отметил местный житель Игорь Сотников.

СПРАВКА

Район Куркино находится на северо-западе Москвы. В нем расположен один из крупнейших ландшафтных заказников города «Долина реки Сходни в Куркине». Там растет около 700 видов растений и обитает 160 видов животных. В Куркине уделяют особое внимание озеленению территорий, поэтому экологическая обстановка района считается благополучной.

Благоустройство Район Куркино Москва
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