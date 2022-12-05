Жители остались довольны благоустройством дворов

Юная жительница района Куркино Юлия Кольцун на новой детской игровой площадке на улице Новогорской. После благоустройства четырех дворовых территорий в этих игровых зонах полный аншлаг. Довольны изменениями не только маленькие жители района, но и их родители / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Новогорская улица, 38 Карта всех событий

В районе Куркино по просьбе местных жителей управа благоустроила четыре двора. 5 декабря «Вечерняя Москва» побывала на месте и лично убедилась, как изменилась эта территория.

По словам местной жительницы Ольги Старухиной, раньше рядом с их домом проводить время с детьми было негде — на месте новых детских площадок был пустырь. А дорожки вдоль домов совсем не были приспособлены для длительных прогулок с коляской.

— Сначала выезжали гулять в близлежащие парки. Например, всей нашей семье очень нравится Речной вокзал после реконструкции. Но с маленькими детьми добираться туда проблематично, поэтому начали искать места поближе, в родном Куркине. Так нам полюбилась местная знаменитость — японская ярмарка, где можно сделать атмосферные фотоснимки. Но все равно всем на нашей улице очень хотелось, чтобы дворовая территория была приспособлена для детского отдыха, — рассказала она.

Тогда жители решили обратиться в управу района Куркино и предложить установить вдоль улицы детские площадки.

В управе отреагировали на их просьбу. Сотрудники учреждения обсудили будущий проект благоустройства территорий с местными жителями, и спустя некоторое время специалисты приступили к работе. В результате по адресам: Новогорская, 38 и 40, получились красивые общественные пространства, которые теперь ежедневно радуют юных москвичей и их родителей.

— Всего в рамках работ по благоустройству преобразилось пять детских площадок. Специалисты установили там 18 малых архитектурных форм — это горки, качели, карусели, песочницы и так далее. Покрытие на детских площадках выполнено из резиновой крошки, которая считается безопасным материалом и помогает минимизировать риск получения травмы детьми во время игры, — отметил первый заместитель главы управы район Куркино Дмитрий Антошин.

Новые детские площадки буквально преобразили большой участок Новогорской улицы — по, выходным если хорошая погода, там настоящий аншлаг.

— Очень красочный детский городок — нам здесь очень нравится. Мы с подружками теперь сюда часто приходим и видим, что людей всегда очень много. И не только из нашего района есть дети, но и из других приходят, — рассказывает юная местная жительница Юлия Кольцун. — Мы очень довольны, что у нашего дома сделали такую сказку. Решили, что и в Новый год сюда придем играть.

Изменения коснулись не только игровых зон для детей — специалисты обновили дорожно-плиточное покрытие, тропиночную сеть, которая прилегает к домам, а также обустроили комфортный выезд из жилой зоны для автомобилистов.

— Теперь можем похвастаться тем, что у нас самый широкий и удобный двор для автомобилей. Из-за того, что вокруг одни частные дома и нет дворовой территории в привычном понимании, у нас были трудности с тем, чтобы разъехаться машинам — дорога вдоль улицы была очень узкой. Сейчас, после того как провели необходимые работы по благоустройству, стало все иначе. Асфальт ровный, проезд стал гораздо шире, и — самое главное — движение стало более безопасным. На самом деле мы очень переживали из-за того, что на проезжую часть может выбежать ребенок, и случится ДТП из-за плохой организации движения. Но теперь здесь стало на порядок безопаснее, — отметил местный житель Игорь Сотников.

СПРАВКА

Район Куркино находится на северо-западе Москвы. В нем расположен один из крупнейших ландшафтных заказников города «Долина реки Сходни в Куркине». Там растет около 700 видов растений и обитает 160 видов животных. В Куркине уделяют особое внимание озеленению территорий, поэтому экологическая обстановка района считается благополучной.